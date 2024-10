Bất ngờ loại cá giúp bạn ngừa tiểu đường, tim mạch, ung thư, kéo dài tuổi thọ, tốt cho xương nên ăn thường xuyên

Cá bống giàu protein, ít chất béo, có các sinh tố B2, D, E, PP và chất khoáng Ca, P, Fe, S, Fe, P, Ca. Theo Đông y, cá bống vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận. Tác dụng kiện tỳ ích khí, hoà vị, bổ can thận, cường kiện cân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thuỷ, an thai. Dùng cho người cơ thể suy kiệt, yếu mỏi tay chân, ho suyễn, tiêu hoá kém. Hằng ngày dùng 100 - 300g bằng cách kho, nấu, hầm, chiên rán.