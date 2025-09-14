Cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tránh hung họa
GĐXH - Việc bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống hợp phong thủy sẽ giúp gia đình đón nhận được nhiều may mắn, cát lành. Ngược lại, nếu không biết cách thiết kế, bố trí hợp lý, sẽ dẫn tới hung họa khó lường,
Nên đặt nhà vệ sinh ở phía cuối ngôi nhà
Những nơi góc khuất, kín đáo chính là vị trí lý tưởng để đặt nhà vệ sinh. Đối với kiểu nhà ống thì nơi cuối nhà chính là khu vực phù hợp.
Đặt nhà vệ sinh ở vị trí này không những tiết kiệm được tối đa diện tích mà còn tránh được việc gió thổi những âm khí, mùi uế khí từ nhà vệ sinh lan ra các phòng chức năng khác trong ngôi nhà. Vị trí cuối nhà cần tránh đối diện với cửa ra vào và cửa cửa các phòng khác.
Tuy nhiên, điều đặc biệt gia chủ cần lưu ý, đặt nhà vệ sinh ở vị trí cuối hành lang là điều không nên, bởi khu vực này được cho là nơi "lộ xung sát" không hề tốt cho sức khỏe cũng như tài vận của tất cả các thành viên sinh sống trong gia đình. Gia chủ hãy chọn góc cuối cùng ở phía bên hông hành lang.
Bố trí nhà vệ sinh ở hướng nào thì hợp phong thủy?
Hướng là một trong những yếu tố quan trọng để xác định cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống. Khi muốn xác định hướng của nhà vệ sinh, quý gia chủ cũng cần xác định rõ hướng của bồn cầu. Nên lưu ý những điều như sau: Bồn cầu không nên ngược với hướng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh và bồn cầu không được đối diện với nhau.
Bồn cầu không nên đặt ở hướng Nam, bởi hướng Nam đại diện cho hành Hoả trong khi bồn cầu thuộc hành Thủy. Thủy – Hỏa xung khắc nhau.
Nhà vệ sinh không nên đặt ở gần phòng bếp. Không đặt nhà vệ sinh trên nóc phòng thờ, phòng ngủ, phòng khách và vị trí trung tâm của căn nhà.
Lưu ý khi bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống
Cửa nhà vệ sinh không được theo hướng của cửa chính
Hướng cửa chính của ngôi nhà là nơi đón nhận những điều cát lành, may mắn vào không gian sống. Nếu như cửa nhà vệ sinh theo hướng của cửa chính sẽ khiến cuộc sống gia đình luôn gặp tai ương, khó khăn, công việc cũng không được thuận buồm xuôi gió. Đó được coi là việc đại kỵ trong phong thủy nhà ở nói chung và nhà ống nói riêng.
Không đặt nhà vệ sinh trên nóc phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ
Phòng vệ sinh là nơi chứa nhiều xú uế, không tốt, vậy nên nếu như thiết kế nhà vệ sinh ở phía trên các không gian khác là điều tuyệt kỵ trong phong thủy, gây ra những xui xẻo khó lường cho gia đạo.
Không gian phòng khách là nơi hội tụ nhiều vượng khí nhất, đặt nhà vệ sinh ở phía trên sẽ khiến âm khí đèn nặng, lấn át những điều may mắn của gia đình.
Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Nếu như đặt nhà vệ sinh ở phía trên sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, khí ẩm độc hại sẽ xâm lấn.
Phòng bếp cũng tương tự như vậy. Căn bếp không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động liên quan đến ăn uống, không gian bếp còn là nơi giao lưu, sum họp của các thành viên trong gia đình.
Xét về khía cạnh phong thủy, gian bếp tượng trưng cho tiền tài và cũng là nơi mang đến dưỡng khí cho gia đạo. Người xưa có câu "Họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập" để khẳng định chuyện ăn uống hay khâu chế biến, nấu nướng, mà cụ thể là tổng thể của căn bếp cần phải được toàn diện và coi trọng. Việc đặt phòng bếp trên nhà vệ sinh sẽ dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người.
Tuyệt kỵ đặt nhà vệ sinh cạnh phòng thờ
Cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống nói riêng và nhà ở nói chung cho rằng, nhà vệ sinh gần nơi phòng thờ là điều vô cùng tai hại trong phong thủy. Không gian thờ tự là nơi linh thiêng, cần sự thanh tịnh. Việc bố trí nhà vệ sinh cạnh phòng thờ sẽ làm nhiễm bẩn, ô uế, ảnh hưởng tới yếu tố tâm linh nơi thờ cúng.
Nhà vệ sinh không được đặt ở vị trí trung tâm ngôi nhà
Vì trí trung tâm ngôi nhà tượng trưng cho hành Thổ, mà nhà vệ sinh thuộc hành Thủy, Thổ khắc Thủy. Việc bố trí như vậy sẽ khiến tâm mạch đến trung tâm bị đứt đoạn, gây ô nhiễm, trường khí trong nhà nhiễu loạn, ảnh hưởng không tốt tới tài vận gia đạo.
Tránh bố trí nhà vệ sinh đối diện nhau và đối diện với các cửa phòng khác
Điều này gây ảnh hưởng tới nguồn năng lượng tích cực có trong các phòng. Theo phong thủy nhà ở, nếu đặt hai nhà vệ sinh đối diện nhau sẽ làm thất thoát tài lộc và ảnh hưởng tới sức khỏe của những người trong gia đình. Nên trong cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống, người ta sẽ không bao giờ để hai cửa nhà vệ sinh xung đối nhau.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
