Cách trang trí phong thủy phòng khách theo mệnh chiêu tài lộc
GĐXH - Trong phong thủy, phòng khách được xem là nơi hội tụ năng lượng, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bởi vậy, việc trang trí phong thủy phòng khách được nhiều người quan tâm.
Trang trí phong thủy phòng khách theo mệnh Kim
Theo thuyết tương sinh trong ngũ hành thì mệnh Kim hợp nhất với các gam màu như: Trắng, vàng và vàng nhạt. Chính vì vậy, bạn nên sử dụng các gam màu này để thiết kế phòng khách gia đình nhằm thu hút được nhiều năng lượng tốt hơn.
Với trang trí nội thất, bạn nên chọn đồ nội thất có màu trắng làm màu chủ đạo, ngoài ra bạn cũng có thể đặt thêm một vài đồ vật có màu xanh lam và màu đen.
Trang trí phong thủy phòng khách cho người mệnh Kim bên cạnh màu sắc còn phải chú ý tới chất liệu nội thất. Hãy sử dụng đồ nội thất được làm bằng gốm sứ, hoặc các thiết bị làm bằng kim loại như thép, nhôm, vàng…
Những con vật như khỉ vàng và gà là hai con vật thuộc mệnh Kim, vì vậy bạn có thể sử dụng hình ảnh của hai con vật này để trang trí. Hoặc bạn cũng có thể dùng cây kim ngân để trồng trong khu vực phòng khách, đây là cây hợp nhất với người mệnh kim.
Trang trí phong thủy phòng khách cho mệnh Mộc
Trong thuyết ngũ hành, Thủy sinh Mộc do đó màu xanh dương, màu đen hay màu xanh lá cây, màu đỏ, hồng, tím đều hợp với gia chủ mệnh Mộc.
Với đồ nội thất, bạn có thể sử dụng các vật phẩm có hình dáng lượn sóng, mềm mại với chất liệu tốt nhất là gỗ. Bạn nên đặt 1 bể cá, một lọ hoa hoặc bình thủy tinh nhỏ chửa nước để tạo thủy khí cho căn nhà.
Ngoài ra, bạn nên trồng các loại cây như: Cây vân trúc, cây kim tiền, cây cọ trong phòng khách để mang lại tiền tài cho gia đình.
Trang trí phong thủy phòng khách cho mệnh Thủy
Những người mệnh Thủy hợp nhất với màu xanh lam và màu đen, ngoài ra còn hợp với mệnh Kim và mệnh Mộc. Vì vậy, bạn có thể sử dụng gam màu phong thủy của cả ba mệnh này để trang trí cho căn phòng.
Với đồ nội thất, bạn hãy đặt một bức tượng bằng đồng hoặc gỗ hình khỉ và lợn để giúp tăng vượng khí trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo một chiếc chuông gió trước cửa, làm vách ngăn các phòng bằng pha lê, đặt bể cả để phòng khách thêm sinh động hơn.
Hoặc để trang trí phong thủy phòng khách, bạn cũng có thể đặt một số loại cây cảnh hợp với người mệnh Thủy như: Cây thủy quỳ, dương xỉ, thường xuân… để mang lại nhiều tài lộc.
Trang trí phong thủy phòng khách cho người mệnh Hỏa
Người có mệnh Hỏa nên lưu ý để phong thủy phòng khách tốt nên sử dụng các gam màu như: Màu đỏ, cam, tím... Đây đều là những màu sắc mang lại may mắn tài lộc cho bạn. Trong đó, những đồ vật có gam màu đỏ để làm điểm nhấn cho phòng khách của gia đình bạn.
Với đồ nội thất, các bạn mệnh Hỏa nên chọn chất liệu bằng gỗ hoặc đá. Tuy nhiên, không nên đặt quá nhiều nội thất cũng như quá nhiều gam màu đỏ tránh gây cảm giác bức bối, chật chội. Tốt nhất bạn nên đặt 1 bể cá hoặc 1 tấm gương lớn trong phòng khách, hoặc trang trí bằng những loại đá phong thủy như đá thạch anh tóc xanh, đá mắt hổ xanh…
Trang trí phong thủy phòng khách theo người mệnh Thổ
Với những người mệnh Thổ, các bạn nên chọn gam màu vàng, vàng đất hay nâu. Bởi mệnh Hỏa sinh Thổ nên bạn cũng có thể kết hợp thêm màu đỏ, màu tím để trang trí cho phòng khách nhằm mang lại may mắn, tiền tài.
Với đồ nội thất, bạn nên sử dụng các vật có nguồn gốc tự nhiên như: Gốm sứ cho bình hoa, đồ trang trí… hoặc bạn cũng có thể trang trí bằng những cây cảnh như: Hàm tiếu, quế hoa, mễ lan, dứa dại… nhằm mang lại may mắn, tài lộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
