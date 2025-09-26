VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'
GĐXH - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV1 và kênh VTV3.
Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công, ấn tượng đặc biệt cho 22.000 khán giả vào tối 20/9 vừa qua tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.
"V Fest - Vietnam Today" đạt Top 1 social trend (từ ngày 16/9 - 22/9), theo Bảng xếp hạng của YouNet Media. Đặc biệt, ngay cả trong và sau khi chương trình diễn ra, mạng xã hội ngập tràn những dòng chia sẻ, hình ảnh, clip của khán giả về chương trình.
Đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến ở đa dạng dòng nhạc: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ., RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… Mỗi nghệ sĩ trình diễn những tiết mục đẳng cấp cùng những màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu.
Âm nhạc tại "V Fest - Vietnam Today" không chỉ mang tới những phút giây giải trí mà còn là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sĩ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương.
Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" là sự kiện âm nhạc lớn, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình âm nhạc này là sự tiếp nối thành công hai chương trình trước đó "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" và "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do VTV tổ chức.
Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, nhằm phục vụ khán giả, Chương trình đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV3 vào 20h00 ngày 27/9 (Phần 1) và 21h30 ngày 4/10 (phần 2). Chương trình sau đó được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h40 ngày 12/10.
