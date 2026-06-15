Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Bác sĩ Trần Khương Định, Giám đốc Trạm Y tế xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương, Trạm phối hợp với Dự án Plan tổ chức Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Trạm Y tế xã Đakrông phối hợp với Dự án Plan tổ chức Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Đakrông là xã vùng cao biên giới đặc thù có đông đảo cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên bỏ học, nạn tảo hôn và hệ lụy từ hôn nhân cận huyết thống vẫn là bài toán nan giải tại các bản làng.

Việc kết hôn và sinh con khi chưa đủ tuổi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của thế hệ trẻ, mà còn là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo bác sĩ Định, lứa tuổi vị thành niên, các cháu rất ngại chia sẻ vấn đề nhạy cảm về tâm sinh lý. Bố mẹ thường xuyên bận lên nương rẫy nên không có thời gian quản lý, chia sẻ kiến thức về giới và sinh sản cho các cháu.

Trước thực trạng đó, Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên ra đời, đặt tại trạm y tế xã nhằm tạo một không gian riêng tư, thân thiện cho học sinh. Tại đây, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Tại Phòng truyền thông, các em lứa tuổi vị thành niên được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

"Phòng tư vấn ra đời để làm chỗ dựa kiến thức về giới tính cho các cháu. Chúng tôi mong bậc phụ huynh yên tâm hướng dẫn con em mình đến với phòng tư vấn, mọi nội dung trao đổi đều được giữ bí mật. Có kiến thức, các cháu sẽ biết cách tự bảo vệ, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết, có điều kiện tiếp tục học tập, thay đổi cuộc sống", bác sĩ Định chia sẻ.

Theo đánh giá của cán bộ dân số, việc đưa vào hoạt động phòng tư vấn này được xem là giải pháp thiết thực góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con khi chưa đủ điều kiện về sức khỏe và kinh tế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương, đặc biệt tại các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.