Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Nhà nào giàu sang cũng có nơi này thơm nức, thu hút tiền tài và may mắn

Chủ nhật, 07:07 16/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc chăm sóc, duy trì những không gian này luôn sạch sẽ, ngăn nắp và thơm tho là cách giúp gia chủ bảo vệ tài lộc, tăng cường vận may và duy trì sự hưng thịnh cho cả gia đình.

Nhà bếp

Trong phong thủy nhà ở, nhà bếp được coi là nơi hội tụ tài lộc, đồng thời cũng là không gian kết nối gia đình. Đây là nơi mọi người quây quần bên những bữa ăn ngon, chia sẻ niềm vui và tạo sự gắn kết. 

Một nhà bếp thường xuyên được sử dụng, luôn thơm phức mùi thức ăn không chỉ là dấu hiệu của sự no đủ mà còn là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng.

Nếu nhà bếp bị bỏ quên, không nấu nướng thường xuyên thì có thế năng lượng tích cực của ngôi nhà sẽ suy giảm. Ngược lại, khi bếp luôn ấm cúng, mùi hương của thức ăn tỏa ra từ gạo, thịt, rau củ hay gia vị sẽ tạo ra cảm giác ấm no, đầy đủ. 

Nhà nào giàu sang cũng có nơi này thơm nức, thu hút tiền tài và may mắn - Ảnh 1.

Một nhà bếp thường xuyên được sử dụng, luôn thơm phức mùi thức ăn không chỉ là dấu hiệu của sự no đủ mà còn là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng.

Phong thủy nhà ở đặc biệt nhấn mạnh rằng, nhà bếp không chỉ là nơi chế biến thức ăn mà còn là nơi bảo vệ tài sản và mang lại vận may cho gia đình.

Do đó, hãy thường xuyên nấu ăn và duy trì căn bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ. Việc chuẩn bị những bữa ăn ngon không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe cho gia đình mà còn mang lại cảm giác yêu thương, góp phần tạo nên không khí đầm ấm, hạnh phúc. Hương thơm trong nhà từ thức ăn không chỉ là dấu hiệu của tài lộc mà còn là biểu tượng của tình yêu thương trong mỗi gia đình.

Bàn thờ

Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi gửi gắm lòng thành kính của con cháu đối với cội nguồn. Theo phong thủy, bàn thờ là khu vực cực kỳ quan trọng, không chỉ về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến vận khí của ngôi nhà.

Một bàn thờ được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên thắp hương trầm sẽ giúp gia tăng phúc khí, thu hút sự may mắn và tài lộc.

Hương trầm được cho là có khả năng kết nối giữa con người với thế giới tâm linh, mang lại cảm giác bình yên và thanh tịnh. Không gian bàn thờ cần được giữ gìn sạch sẽ, không để bụi bặm và thường xuyên được lau dọn để duy trì sự trang nghiêm, tôn kính.

Nhà nào giàu sang cũng có nơi này thơm nức, thu hút tiền tài và may mắn - Ảnh 2.

Một bàn thờ được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên thắp hương trầm sẽ giúp gia tăng phúc khí, thu hút sự may mắn và tài lộc.

Hương thơm từ nén hương trầm thắp trên bàn thờ không chỉ giúp không gian thêm phần ấm cúng mà còn là biểu tượng của sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Dù gia chủ bận rộn đến đâu, việc giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ và thơm tho là điều cần thiết.

Cũng theo phong thủy, bàn thờ không chỉ là nơi cầu xin phúc đức, mà còn là nơi thu hút năng lượng tích cực. Việc duy trì hương thơm từ bàn thờ không chỉ mang lại bình an cho gia đình mà còn giúp gia tăng vận may và tài lộc.

Phòng học, phòng làm việc

Phòng học và phòng làm việc là không gian đại diện cho tri thức và sự nghiệp trong phong thủy nhà ở. Một không gian học tập, làm việc ngăn nắp, sạch sẽ và tỏa ra hương thơm của sách vở sẽ giúp thúc đẩy tinh thần sáng tạo, sự tập trung và mang lại thành công trong cuộc sống.

Tri thức luôn được coi là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng bền vững. Hương thơm của sách giấy không chỉ khơi dậy niềm say mê học hỏi mà còn tượng trưng cho sự phát triển, tiến bộ.

Nhà nào giàu sang cũng có nơi này thơm nức, thu hút tiền tài và may mắn - Ảnh 3.

Phòng học và phòng làm việc là không gian đại diện cho tri thức và sự nghiệp trong phong thủy nhà ở.

Nếu phòng làm việc và phòng học được duy trì gọn gàng, ngăn nắp, điều này sẽ giúp tăng cường sự tập trung và năng suất làm việc. Ngược lại, một không gian bừa bộn, thiếu ngăn nắp có thể sẽ làm nhụt ý chí và khó thu hút được vận may.

Phong thủy nhà ở luôn nhấn mạnh vai trò của tri thức và sự cần cù trong việc mang lại thành công. Phòng học và phòng làm việc cần được chăm sóc cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ và luôn tạo điều kiện tốt nhất để khuyến khích tinh thần làm việc, học tập nghiêm túc. Bằng cách này, không chỉ tài lộc mà còn cơ hội phát triển sự nghiệp cũng sẽ luôn đến với gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Nhà nào giàu sang cũng có nơi này thơm nức, thu hút tiền tài và may mắn - Ảnh 4.Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵ

GĐXH - Phong thủy bàn ghế phòng khách cần tuân thủ những điều gì để không gian này luôn thoáng mát và thu hút khí tốt? Thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong bài viết sau.


Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

Cùng chuyên mục

Khi nào thì nên thay hũ gạo muối trên bàn thờ Thần tài?

Khi nào thì nên thay hũ gạo muối trên bàn thờ Thần tài?

- 13 giờ trước

GĐXH - Việc thay hũ gạo, muối và nước trên bàn thờ Thần tài đúng thời điểm và cách thức sẽ giúp duy trì sự thanh tịnh, sạch sẽ cho không gian thờ cúng và thu hút tài lộc cho gia đình.

Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

- 15 giờ trước

GĐXH - Giọng ca nổi tiếng của thập niên 90 khiến khán giả trầm trồ với cuộc sống cực chill trong căn biệt thự tiền tỷ.

Phòng ngủ bừa bộn – thủ phạm âm thầm khiến vợ chồng lạnh nhạt

Phòng ngủ bừa bộn – thủ phạm âm thầm khiến vợ chồng lạnh nhạt

- 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bừa bộn chỉ là thói quen sinh hoạt. Nhưng trong phong thủy hôn nhân, phòng ngủ là nơi tích tụ “tình khí” – năng lượng giúp hai người duy trì sự gắn bó.

Thiên Dzi 3 mắt: Báu vật mang lại may mắn, tài lộc và bình an

Thiên Dzi 3 mắt: Báu vật mang lại may mắn, tài lộc và bình an

- 18 giờ trước

GĐXH - Với hình tượng ba “mắt” trên thân, viên Dzi này không chỉ tượng trưng cho trí tuệ và quyền lực mà còn được tin là giúp gia chủ chiêu tài, tăng sự nghiệp, cải thiện sức khỏe và gìn giữ bình an.

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

- 1 ngày trước

GĐXH - Ở đâu có chậu, cốc gừng phong thủy là ở đó năng lượng ấm áp, ổn định, giúp gia chủ khỏe khoắn, khiến tâm sáng, sức khỏe, may mắn phú quý về. Nhưng làm sao để cốc gừng phong thủy tươi tốt, cay thơm, tràn đầy năng lượng dương?

3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãn

3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãn

- 1 ngày trước

GĐXH - Với nguồn gốc huyền bí từ Tây Tạng cùng những hoa văn đặc trưng, phong thủy cho biết, Dzi 2 mắt không chỉ là viên đá quý hiếm, mà còn là biểu tượng của tình duyên, gia đạo êm ấm và sự thịnh vượng trong cuộc sống.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

- 1 ngày trước

GĐXH - Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải. Ngoài việc sự cố này sẽ làm gián đoạn quá trình làm sạch quần áo của bạn thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến máy giặt.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

- 1 ngày trước

GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.

Xem nhiều

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top