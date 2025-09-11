Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen GĐXH – Món bánh này không chỉ ngon mà còn giúp cải thiện thị lực và ổn định huyết áp. Chỉ bằng những nguyên liệu dễ kiếm cùng loại quả mùa thu này, hãy cùng trổ tài vào bếp và chiêu đãi cả nhà.

Bí đỏ – thực phẩm mùa thu giá rẻ, bổ dưỡng

Bí đỏ là loại thực phẩm quen thuộc, có nhiều trong mùa thu này. Tại các chợ ở Hà Nội, theo tìm hiểu của PV, giá dao động từ 15.000 – 20.000 đồng/kg. Với những người mua buôn, giá sẽ rẻ hơn.

Nhiều bà nội trợ cũng cho biết, với mức giá bí đỏ hiện khá rẻ và đây cũng là lựa chọn tiết kiệm và bổ dưỡng cho bữa ăn gia đình. Bí đỏ có thể chế biến được nhiều món ngon, có thể kể như: bí đỏ nấu canh xương, bí đỏ xào, chè bí đỏ, bí đỏ luộc,...

Bí đỏ có giá rẻ so với nhiều loại rau khác thời điểm này. Ảnh: PT (Chụp tại chợ La Dương)

Theo chia sẻ của chị Anh – một tiểu thương ở chợ La Dương, bí đỏ gần như có quanh năm, nhưng ngon vẫn là mùa thu. Vì loại cây này dễ trồng, dễ thu hoạch nên nguồn cung dồi dào, giá bán cũng ổn định. Loại quả này thường có giá không cao so với các loại rau, củ, quả khác.

Về lựa chọn bí đỏ, mọi người nên chọn những quả bí đỏ có vỏ màu tươi sáng, màu sắc đậm và sẫm vì là bí già sẽ có vị ngọt hơn. Quả bí ngon sẽ có vỏ ngoài cứng chắc, nặng tay, có đường vân rõ và cuống tươi, tránh chọn quả có dấu hiệu bị úng, dập nát. Nếu mua bí đỏ theo miếng, nên chọn những miếng bí đỏ có thịt màu vàng cam, bề mặt khô ráo, không nhớt và ngửi sẽ có mùi thơm đặc trưng.

Nên chọn những quả bí đỏ có vỏ màu tươi sáng, màu sắc đậm vì bí già sẽ có vị ngọt hơn. Ảnh: PT

Vì sao không nên cho ngay bí đỏ tươi đã cắt vào tủ lạnh?

Bí đỏ quả thường to, nặng tới vài cân. Việc dùng hết một quả bí đỏ cho một hay hai bữa ăn với những gia đình ít người là rất khó khi mua cả quả. Khi bí đỏ đã cắt ra một phần thường dễ bị hỏng nếu bảo quản không đúng cách. Việc vứt bỏ đi sẽ rất lãng phí. Thế nên, làm thế nào để bảo quản bí đỏ không bị hỏng sau khi đã cắt không phải ai cũng biết.

Nhiều người thường nghĩ rằng, cứ nhét bí đỏ vào tủ lạnh là sẽ giữ được độ tươi ngon. Thực tế, cách làm này lại khiến bí đỏ nhanh hỏng hơn. Khi để bí tươi trực tiếp trong tủ lạnh, phần thịt bí tiếp xúc với độ ẩm cao, dễ hút ẩm, nhanh phân hủy, chảy nhớt và mất chất dinh dưỡng.

Để bảo quản bí đỏ không bị hỏng sau khi đã cắt?

Để bảo quản bí đỏ lâu không hỏng, ăn vẫn ngọt, mềm như khi vừa hái, mọi người nên tham khảo cách sau theo hướng dẫn của chị Thu Duyên (Hà Nội):

Bí đỏ sau khi đã được cắt một phần để dùng cho bữa ăn nếu dùng không hết, bạn làm sạch bề mặt rồi dùng giấy ăn hoặc khăn khô lau sạch. Sau khi để khô, bạn có thể cắt bí đỏ thành các miếng lớn, dùng thìa khô ráo để lấy toàn bộ phần ruột và hạt bí đỏ ra, gọt bỏ vỏ. Trong quá trình sơ chế cần lưu ý, không để nước dính vào thịt của quả bí đỏ. Khi hoàn thành, bạn cắt bí đỏ thành từng miếng nhỏ, cho vào từng túi zip theo lượng ăn của gia đình, tránh nhồi nhét vào 1 túi. Nếu hút được chân không thì càng tốt, sau đó bạn cho vào ngăn đá để bảo quản.

Để bí đỏ giữ được vị ngon sau khi đông lạnh, trước khi cho vào tủ lạnh, bạn có thể làm thêm một bước là cho bí đỏ vào xửng hấp tới khi có thể dùng đũa đâm xuyên dễ dàng. Để nguội bí đỏ rồi mới cho vào túi zip, loại bỏ không khí và bảo quản đông lạnh.

Bảo quản bí đỏ nên chia thành từng phần vừa ăn, cho vào túi zip. Ảnh: Thu Duyên

Theo chị Duyên, bí đỏ có thể đông lạnh sống hoặc nấu chín đều sẽ bảo quản được lâu. Sau khi đông lạnh, bạn có thể dùng để chế biến các món ăn như nấu canh, nấu súp, cháo… mà không cần rã đông. Hoặc bạn cũng có thể hấp, làm bánh đều tốt cho sức khỏe.

Bí có vị ngọt, thơm ngon, tốt cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Ăn bí đỏ thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bảo vệ thị lực, làm chậm quá trình lão hóa.

