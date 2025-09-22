Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ
GĐXH - Chẳng cần phải ra hàng quán nữa khi giờ đây bạn đã có thể nấu được món bún ốc ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Cách nấu bún ốc sẽ được bật mí ngay trong bài viết sau.
Nguyên liệu
1kg ốc bươu, 400g xương lợn, 150g mọc (giò sống), 2 miếng đậu phụ, 3 quả cà chua, 500g bún tươi. Hành tím băm, tỏi băm.
Rau ăn kèm: Hành lá, giá, rau muống, ngò gai, tía tô… Gia vị: Muối, đường, hạt nêm, nước mắm, giấm, màu dầu điều, tiêu, dầu ăn.
Cách nấu
Đầu tiên, bạn ngâm ốc với nước vo gạo hoặc nước sạch cho vào vài lát ớt qua đêm hoặc khoảng 6 tiếng cho ốc nhả ra chất bẩn. Sau đó rửa sạch lại với nước.
Xương lợn mua về các bạn rửa với nước và muối cho sạch, sau đó trụng qua với nước sôi cho xương săn lại và ra hết chất bẩn.
Cà chua bạn rửa sạch sau đó cắt múi cau, đậu phụ thì bạn cắt thành từng miếng vuông vừa ăn. Bạn có thể lấy một ít hành lá và ngò gai để xắt nhuyễn để làm rau nêm, tăng thêm hương vị của món bún ốc.
Chuẩn bị thịt ốc
Dùng nồi to để đun sôi 1,5l nước. Khi nước đã sôi, bạn cho xương lợn đã trụng vào và ninh để làm nước dùng. Bạn nhớ nêm thêm 1 ít gia vị để nồi nước xương được đậm đà hơn.
Ốc bươu bạn luộc chín với nước sôi trong khoảng 2 phút rồi lấy phần thịt ốc, sau đó rửa sạch phần thịt ốc với nước lạnh. Bạn cắt nhỏ nửa phần thịt ốc để làm chả ốc, và để nguyên nửa phần còn lại.
Trộn phần thịt ốc cắt nhỏ cùng với mọc, nêm các gia vị và một ít dầu điều vào và trộn đều. Sau đó, bạn tạo hình phần hỗn hợp này thành từng viên chả vừa ăn. Với phần thịt ốc nguyên, bạn cũng ướp với gia vị cho thấm.
Cách nấu
Bạn làm nóng chảo cùng với dầu ăn, sau đó chiên vàng đậu phụ rồi vớt ra, để riêng. Sau đó, chiên chả ốc với lửa vừa cho chín đều và vàng hai mặt rồi để riêng.
Bỏ dầu cũ, bạn làm nóng chảo với 1 ít màu dầu điều rồi phi vàng thơm 1 phần hành tỏi băm. Khi hành tỏi vàng thơm, bạn cho cà chua vào xào với 1 ít hạt nêm đến khi cà chín tới.
Khi đó, bạn tắt bếp và cho tất cả cà chua xào vào nồi nước dùng đang ninh sôi cùng với phần đậu phụ đã chiên. Nấu thêm 5 phút với lửa nhỏ và nêm nếm gia vị vừa ăn, bạn thêm 1 thìa giấm để nước dùng của chúng ta có vị chua thanh bắt vị.
Tiếp tục, bạn thêm dầu điều rồi phi thơm phần hành tỏi còn lại, sau đó bạn xào phần thịt ốc đã ướp với lửa lớn trong khoảng 2 phút để thịt ốc được giòn ngon và đậm đà. Phần thịt ốc này bạn để riêng cho lúc ăn bún.
Thành phẩm
Cho bún và rau vào tô rồi rưới nước dùng từ từ đến khi ngập hết mặt bún. Thêm chả ốc và thịt ốc xào lên mặt, món bún ốc cực hấp dẫn đã hoàn thành rồi. Nước dùng đậm đà, ốc dai giòn sần sật chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.
Dùng bún ốc với chút sa tế hoặc mắm tôm sẽ làm cho món ăn thêm đậm đà, sự kết hợp này thật sự rất "kinh điển", bạn nên thử qua một lần. Ngoài ra vị cay nồng của sa tế sẽ kích thích vị giác, khiến bạn sẽ ăn hết món ăn trong nháy mắt và sẽ muốn ăn thêm nữa.
