Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ

Thứ hai, 10:00 22/09/2025 | Ăn
GĐXH - Chẳng cần phải ra hàng quán nữa khi giờ đây bạn đã có thể nấu được món bún ốc ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Cách nấu bún ốc sẽ được bật mí ngay trong bài viết sau.

Nguyên liệu

1kg ốc bươu, 400g xương lợn, 150g mọc (giò sống), 2 miếng đậu phụ, 3 quả cà chua, 500g bún tươi. Hành tím băm, tỏi băm.

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ cho bữa sáng, ăn một lần khó quên - Ảnh 1.

Nguyên liệu làm bún ốc.

Rau ăn kèm: Hành lá, giá, rau muống, ngò gai, tía tô… Gia vị: Muối, đường, hạt nêm, nước mắm, giấm, màu dầu điều, tiêu, dầu ăn.

Cách nấu

Đầu tiên, bạn ngâm ốc với nước vo gạo hoặc nước sạch cho vào vài lát ớt qua đêm hoặc khoảng 6 tiếng cho ốc nhả ra chất bẩn. Sau đó rửa sạch lại với nước.

Xương lợn mua về các bạn rửa với nước và muối cho sạch, sau đó trụng qua với nước sôi cho xương săn lại và ra hết chất bẩn.

Cà chua bạn rửa sạch sau đó cắt múi cau, đậu phụ thì bạn cắt thành từng miếng vuông vừa ăn. Bạn có thể lấy một ít hành lá và ngò gai để xắt nhuyễn để làm rau nêm, tăng thêm hương vị của món bún ốc.

Chuẩn bị thịt ốc

Dùng nồi to để đun sôi 1,5l nước. Khi nước đã sôi, bạn cho xương lợn đã trụng vào và ninh để làm nước dùng. Bạn nhớ nêm thêm 1 ít gia vị để nồi nước xương được đậm đà hơn.

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ cho bữa sáng, ăn một lần khó quên - Ảnh 2.

Ốc bươu bạn luộc chín với nước sôi trong khoảng 2 phút rồi lấy phần thịt ốc, sau đó rửa sạch phần thịt ốc với nước lạnh.

Ốc bươu bạn luộc chín với nước sôi trong khoảng 2 phút rồi lấy phần thịt ốc, sau đó rửa sạch phần thịt ốc với nước lạnh. Bạn cắt nhỏ nửa phần thịt ốc để làm chả ốc, và để nguyên nửa phần còn lại.

Trộn phần thịt ốc cắt nhỏ cùng với mọc, nêm các gia vị và một ít dầu điều vào và trộn đều. Sau đó, bạn tạo hình phần hỗn hợp này thành từng viên chả vừa ăn. Với phần thịt ốc nguyên, bạn cũng ướp với gia vị cho thấm.

Cách nấu

Bạn làm nóng chảo cùng với dầu ăn, sau đó chiên vàng đậu phụ rồi vớt ra, để riêng. Sau đó,  chiên chả ốc với lửa vừa cho chín đều và vàng hai mặt rồi để riêng.

Bỏ dầu cũ, bạn làm nóng chảo với 1 ít màu dầu điều rồi phi vàng thơm 1 phần hành tỏi băm. Khi hành tỏi vàng thơm, bạn cho cà chua vào xào với 1 ít hạt nêm đến khi cà chín tới.

Khi đó, bạn tắt bếp và cho tất cả cà chua xào vào nồi nước dùng đang ninh sôi cùng với phần đậu phụ đã chiên. Nấu thêm 5 phút với lửa nhỏ và nêm nếm gia vị vừa ăn, bạn thêm 1 thìa giấm để nước dùng của chúng ta có vị chua thanh bắt vị. 

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ cho bữa sáng, ăn một lần khó quên - Ảnh 3.

Cho tất cả cà chua xào vào nồi nước dùng đang ninh sôi cùng với phần đậu phụ đã chiên.

Tiếp tục, bạn thêm dầu điều rồi phi thơm phần hành tỏi còn lại, sau đó bạn xào phần thịt ốc đã ướp với lửa lớn trong khoảng 2 phút để thịt ốc được giòn ngon và đậm đà. Phần thịt ốc này bạn để riêng cho lúc ăn bún.

Thành phẩm

Cho bún và rau vào tô rồi rưới nước dùng từ từ đến khi ngập hết mặt bún. Thêm chả ốc và thịt ốc xào lên mặt, món bún ốc cực hấp dẫn đã hoàn thành rồi. Nước dùng đậm đà, ốc dai giòn sần sật chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ cho bữa sáng, ăn một lần khó quên - Ảnh 4.

Thành quả của món bún ốc thơm ngon khó cưỡng.

Dùng bún ốc với chút sa tế hoặc mắm tôm sẽ làm cho món ăn thêm đậm đà, sự kết hợp này thật sự rất "kinh điển", bạn nên thử qua một lần. Ngoài ra vị cay nồng của sa tế sẽ kích thích vị giác, khiến bạn sẽ ăn hết món ăn trong nháy mắt và sẽ muốn ăn thêm nữa.

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ cho bữa sáng, ăn một lần khó quên - Ảnh 5.

GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.

Huyền Trang (T/h)
Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Cháo cá ám - không chỉ đặc sản tinh hoa ẩm thực mà còn là món nhậu ngon đậm hồn Hà Nội

Cháo cá ám - không chỉ đặc sản tinh hoa ẩm thực mà còn là món nhậu ngon đậm hồn Hà Nội

Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi khách

Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi khách

'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà kết hợp bột gạo với bột năng để sợi bánh canh dai nhưng vẫn mềm, ăn kèm thịt cua, sốt gạch cua béo ngậy, thơm ngon.

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Tiết Thu Phân đánh dấu sự chuyển giao từ nóng sang lạnh, khí trời hanh khô, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong ăn uống, mọi người cũng cần chú ý điều dưới đây để vừa phòng bệnh vừa tăng cường vận khí.

3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

Ăn - 8 giờ trước

Hiện tại 3 loại rau này đang ở thời điểm đúng mùa và ngon nhất. Do đó bạn hãy tận dụng để nấu các món ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe của lá phổi nhé!

Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Ẩm thực không chỉ phản ánh khẩu vị, mà còn là “tấm gương” soi chiếu khí hậu, tập quán sống và cả triết lý văn hóa của một dân tộc. Nếu như người Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông có thói quen “ăn nóng, uống nóng”, thì trong văn hóa ẩm thực phương Tây, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, salad lạnh lại trở thành món ăn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ nhiều yếu tố thú vị.

Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê

Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Món ăn này được tạo ra bởi những nguyên liệu vô cùng đơn giản và gần gũi với chúng ta. Vậy cách để có một món ốc hương xào bơ bắp thơm ngon chuẩn vị là gì? Cùng khám phá công thức làm món này trong bài viết sau.

"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

Ăn - 16 giờ trước

10 món ăn từ trứng này đều dễ chế biến, sử dụng nguyên liệu dễ tìm mua tại chợ và siêu thị. Hương vị của các món ăn này rất ngon, bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Ăn - 1 ngày trước

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, phân biệt thịt bò với thịt trâu giả bò để mua đúng nguyên liệu cho món ăn mình cần chế biến.

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Ăn - 1 ngày trước

Nhiều người có thói quen rã đông đi rã đông lại một miếng thịt để nấu ăn và cho rằng "Đông lạnh trong tủ lạnh thì làm sao hỏng được chứ?"...

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn

