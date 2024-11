Cách làm càng ghẹ rang me siêu ngon tại nhà

Cách làm càng ghẹ rang me siêu ngon

Món ăn hấp dẫn này có cách chế biến cực kỳ nhanh gọn, nhưng bạn phải chọn được càng ghẹ tươi. Chỉ cần lẫn 1-2 chiếc càng ghẹ không tươi là món ăn của bạn dù chế biến ngon đến mấy cũng mất giá trị nhé.

Càng ghẹ rang me là món ăn dễ chế biến. (Ảnh: BHX)

Nguyên liệu

Càng ghẹ tươi, bạn chọn mua 1 kg hoặc ít hay nhiều hơn tùy nhu cầu sử dụng. Chú ý chọn càng ghẹ tươi và kích thước lớn một chút, không nên mua loại quá nhỏ vì càng ghẹ nhỏ thịt ít và khô.

Nước cốt me, bạn chuẩn bị khoảng 2/3 chén. Nếu không có nước cốt me, bạn dùng me chín rồi cho nước nóng già vào dầm nhuyễn, lọc lấy nước bỏ hạt me.

Chuẩn bị thêm gừng, sả, tỏi, ớt, rau răm, tương cà.

Gia vị có nước mắm, dầu ăn, muối, đường.

Sơ chế càng ghẹ

Càng ghẹ mua về cho vào thau nước, thêm muối vào ngâm khoảng 5 phút rồi xả sạch dưới vòi nước.

Bắc nồi nước lên bếp, cho thêm vài lát gừng, xả đập dập vào nấu sôi. Khi nước sôi cho càng ghẹ vô luộc sơ khoảng 5-7 phút thì tắt bếp, vớt càng ghẹ ra rổ cho ráo nước. Không nên luộc quá lâu thịt ghẹ sẽ rất nhạt.

Làm sốt me

Nước cốt me cho vào tô, thêm khoảng 3 muỗng canh tương cà, 3 muỗng canh nước mắm, 2-3 muỗng canh đường tùy khẩu vị, nếu ăn cay bạn có thể cho thêm tương ớt, khuấy đều cho gia vị tan vào nước cốt me.

Càng ghẹ rang me với nguyên liệu chính chỉ có sốt me và càng ghẹ rất đơn giản.

Làm càng ghẹ rang me

Bắc chảo lên bếp lửa vừa, cho dầu ăn vào cùng tỏi băm phi thơm. Tiếp đó, bạn cho vài lát ớt đã cắt cùng càng ghẹ đã luộc vào, đảo đều khoảng 5 phút. Thêm ớt và càng ghẹ vào, đảo đều khoảng 5 phút rồi đổ hỗn hợp nước me hòa gia vị vào. Bạn đảo đều tay cho đến khi gia vị thấm đều vào càng ghẹ, sệt lại thì tắt bếp.

Gắp càng ghẹ ra đĩa, thêm ít rau răm trang trí là món ăn của bạn đã hoàn thành.

Thành phẩm là đĩa càng ghẹ rang me có màu sắc bắt mắt, thơm ngon, thịt ghẹ thấm gia vị chua ngọt. Món ăn này nên ăn khi còn nóng, ăn kèm với bánh mì rất ngon.