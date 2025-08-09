Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giản
Gà hầm sả là món ăn dễ nấu, đầy đủ dinh dưỡng rất tốt để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.
Nguyên liệu làm gà hầm sả
1 con gà ta thả vườn nặng 1,5 – 1,8 kg (chọn gà săn chắc), sả, hành tím, tỏi, gừng, củ cải trắng, nấm rơm, lá chanh, ớt tươi.
Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu, nước mắm...
Các bước làm gà hầm sả
Bước 1: Sơ chế gà và nguyên liệu
Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Để thịt gà thơm ngon, bạn nên rửa sơ với chút muối và gừng giã nát để khử mùi hôi. Sả đập dập, cắt khúc, lấy một phần sả băm nhuyễn để ướp gà cho thấm vị. Củ cải trắng rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn. Nấm rơm rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 3 phút cho sạch. Hành tỏi băm nhỏ, gừng thái nhỏ.
Bước 2: Ướp gà cho thấm vị
Cho gà vào âu lớn, ướp cùng nửa thìa muối, nửa thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm, hành tỏi băm, sả băm. Trộn đều các nguyên liệu cho thấm gia vị trong 30 phút.
Bước 3: Phi thơm và hầm gà
Đun nóng nồi, cho ít dầu ăn vào phi thơm phần gừng. Trút gà đã ướp vào xào săn, sau đó đổ nước cho ngập gà. Khi nước sôi, hạ lửa vừa. Cho thêm củ cải trắng, nấm rơm và sả cắt khúc vào nồi gà. Hầm khoảng 30 phút cho thịt gà mềm, nước dùng trong và dậy mùi thơm.
Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thêm lá chanh và ớt tươi trước khi tắt bếp để món ăn có hương vị đặc trưng.
Múc gà hầm ra tô lớn, rắc thêm ít tiêu xay. Món này ăn kèm cơm trắng hoặc bún tươi đều rất ngon. Nồi gà hầm sả có nước dùng thanh ngọt, thịt gà mềm, thơm nồng vị sả sẽ giúp xua tan cảm giác mệt mỏi, ấm bụng trong những ngày mưa.
Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biếtĂn - 2 giờ trước
GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.
Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đườngĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
12 món sáng nóng hổi giúp giữ ấm cơ thể mùa thu: Đủ chất, ngon miệng, cả tuần không trùng lặpĂn - 8 giờ trước
Khi gió thu bắt đầu về, một bữa sáng ấm bụng, đủ chất sẽ là món quà nhỏ tuyệt vời bạn dành cho cả nhà. 12 công thức đơn giản, dễ làm dưới đây không chỉ ngon miệng mà còn đảm bảo dinh dưỡng, cho mỗi ngày khởi đầu thật trọn vẹn.
5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhàĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh là “trái tim” của căn bếp, nhưng đôi khi nó cũng là “thủ phạm” khiến bạn ngán ngẩm vì mùi khó chịu mỗi lần mở cửa. Nguyên nhân có thể là do thức ăn lưu trữ lâu ngày, thực phẩm có mùi mạnh hoặc… quên mất hộp đồ ăn tuần trước.
Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ có hương vị đặc trưng, loại rau này còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như isoflavone và flavonoid, hỗ trợ sức khỏe người cao huyết áp
Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.
Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trungĂn - 1 ngày trước
Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.
Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng.
Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!Ăn - 1 ngày trước
Đậu phụ – món ăn dân dã nhưng đầy dưỡng chất khi kết hợp với dầu hành lại tạo nên một hương vị tinh tế khó cưỡng. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có thể tự tay làm món ăn vừa ngon, vừa lành, lại cực kỳ đưa cơm.
Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thưĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.