Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giản

Thứ bảy, 14:36 09/08/2025 | Ăn
Gà hầm sả là món ăn dễ nấu, đầy đủ dinh dưỡng rất tốt để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.

Nguyên liệu làm gà hầm sả

1 con gà ta thả vườn nặng 1,5 – 1,8 kg (chọn gà săn chắc), sả, hành tím, tỏi, gừng, củ cải trắng, nấm rơm, lá chanh, ớt tươi.

Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu, nước mắm...

Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giản - Ảnh 1.

Gà hầm sả là món ăn dễ chế biến, nhiều dinh dưỡng. (Ảnh: B.L)

Các bước làm gà hầm sả

Bước 1: Sơ chế gà và nguyên liệu

Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Để thịt gà thơm ngon, bạn nên rửa sơ với chút muối và gừng giã nát để khử mùi hôi. Sả đập dập, cắt khúc, lấy một phần sả băm nhuyễn để ướp gà cho thấm vị. Củ cải trắng rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn. Nấm rơm rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 3 phút cho sạch. Hành tỏi băm nhỏ, gừng thái nhỏ.

Bước 2: Ướp gà cho thấm vị

Cho gà vào âu lớn, ướp cùng nửa thìa muối, nửa thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm, hành tỏi băm, sả băm. Trộn đều các nguyên liệu cho thấm gia vị trong 30 phút.

Bước 3: Phi thơm và hầm gà

Đun nóng nồi, cho ít dầu ăn vào phi thơm phần gừng. Trút gà đã ướp vào xào săn, sau đó đổ nước cho ngập gà. Khi nước sôi, hạ lửa vừa. Cho thêm củ cải trắng, nấm rơm và sả cắt khúc vào nồi gà. Hầm khoảng 30 phút cho thịt gà mềm, nước dùng trong và dậy mùi thơm.

Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thêm lá chanh và ớt tươi trước khi tắt bếp để món ăn có hương vị đặc trưng.

Múc gà hầm ra tô lớn, rắc thêm ít tiêu xay. Món này ăn kèm cơm trắng hoặc bún tươi đều rất ngon. Nồi gà hầm sả có nước dùng thanh ngọt, thịt gà mềm, thơm nồng vị sả sẽ giúp xua tan cảm giác mệt mỏi, ấm bụng trong những ngày mưa.

