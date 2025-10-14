Cách bảo quản cá khô được lâu mà không bị mốc, ngày mưa bão tiện dùng
GĐXH - Để giữ cho cá khô luôn tươi ngon được lâu mà không bị mốc, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây.
Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
Sau khi mang cá khô về nhà, bạn nên đóng gói chặt bằng giấy báo hoặc túi nilon trước khi đặt vào ngăn mát của tủ lạnh. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản cá khô là khoảng 14 - 16 độ C. Việc sử dụng giấy báo giúp giảm thiểu việc mùi cá lan tỏa và cũng hỗ trợ trong việc kiểm soát độ ẩm, từ đó bảo quản cá tốt hơn.
Cần lưu ý rằng, dù đã được bọc kỹ và bảo quản ở ngăn mát, cá khô chỉ nên được giữ trong khoảng tối đa 7 ngày kể từ ngày mua. Quá thời gian này, cá có thể bắt đầu mất đi độ tươi ngon và hương vị đặc trưng của nó.
Bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh
Để kéo dài thời gian bảo quản cá khô, bạn có thể áp dụng phương pháp đông lạnh cá bằng cách đặt chúng vào ngăn đá của tủ lạnh hoặc sử dụng tủ đông. Phương pháp này giúp cá khô giữ được chất lượng lên đến 6 tháng. Khi muốn sử dụng, chỉ việc lấy cá khô ra khỏi tủ và để tan đá tự nhiên là có thể chế biến.
Đặc biệt, bạn cần tránh để cá gần phần quạt gió trong tủ lạnh bởi nó có thể gây ra hiện tượng cháy lạnh, làm cá mất đi hương vị tự nhiên và độ ẩm cần thiết.
Hút chân không
Nếu nhà bạn có máy hút chân không, bạn nên tận dụng nó để bảo quản cá khô. Đây được xem là biện pháp bảo quản cá khô hiệu quả và lâu dài nhất.
Quy trình hút chân không loại bỏ không khí trong bao bì, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, từ đó duy trì độ tươi ngon của cá khô.
Khi cá khô đã được đóng gói hút chân không, bạn có thể bảo quản chúng trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Phương pháp này có thể giúp cá khô giữ được chất lượng tốt từ 6 tháng đến 1 năm.
Điều này làm cho cá khô không chỉ là một lựa chọn thuận tiện cho bữa ăn hàng ngày mà còn là một nguồn thực phẩm dự trữ lâu dài, đảm bảo bạn luôn có sẵn nguyên liệu để chế biến món ăn ngon mỗi khi cần.
Lưu ý khi bảo quản cá khô
Mua cá khô theo nhu cầu
Bạn nên tính toán và mua lượng cá khô vừa đủ tiêu thụ để tránh việc bảo quản quá lâu, khiến cá mất đi hương vị đặc trưng. Hơn nữa, cá khô có mùi khá đặc biệt có thể ảnh hưởng đến các loại thực phẩm khác nếu được bảo quản cùng trong cùng một không gian.
Bảo quản kín nếu không hút chân không
Trong trường hợp không có máy hút chân không, việc bọc kín cá khô trong giấy và túi nilon là bước đầu tiên.
Tiếp theo, bạn nên đặt chúng vào trong hộp đựng thực phẩm có nắp đậy để hạn chế tối đa sự tiếp xúc với không khí ẩm và ngăn ngừa côn trùng, đặc biệt là kiến, tiếp cận được với cá. Ngoài ra, các phương pháp bảo quản này cũng áp dụng được cho tôm khô và mực khô.
Ăn cá khô nên lưu ý điều gì?
Cá khô là một nguồn cung cấp protein và omega-3 dồi dào, đồng thời cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, như mọi thức ăn khác, việc tiêu thụ cá khô với lượng vừa đủ là chìa khóa để đảm bảo sức khỏe.
Một trong những quan ngại khi ăn cá khô là hàm lượng muối cao, vốn có thể gây huyết áp cao nếu tiêu thụ quá mức.
Ngoài ra, cá khô có thể chứa nitrat và nitrit (được sử dụng trong quá trình bảo quản) có thể không tốt cho sức khỏe nếu ăn nhiều. Cá khô cũng có thể chứa các chất bảo quản khác, tăng nguy cơ phản ứng dị ứng hoặc vấn đề sức khỏe khác nếu không được sản xuất và bảo quản đúng cách.
Để tận dụng tối đa lợi ích của cá khô mà không gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn, bạn nên: Điều chỉnh lượng cá khô trong chế độ ăn hàng ngày của mình, đồng thời giảm thiểu lượng muối từ nguồn thực phẩm khác. Chọn mua cá khô từ các nhà cung cấp đáng tin cậy không chứa chất bảo quản.
Xử lý cá khô trước khi nấu như ngâm trong nước để loại bỏ một phần muối, giúp giảm bớt lượng muối tiêu thụ.
Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm daĂn - 1 giờ trước
Đây là 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!
Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hànhĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.
Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?Ăn - 6 giờ trước
Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?
Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làmĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớpĂn - 10 giờ trước
GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.
Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hếtĂn - 1 ngày trước
Món canh này nấu rất đơn giản, nguyên liệu hòa quyện bổ sung cho nhau nên hương vị ngọt ngon hấp dẫn. Nhất định bữa tối mùa thu bạn phải nấu một nồi cho gia đình thưởng thức nhé!
Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn, giảm nhu cầu ăn vặt, đồng thời ổn định đường huyết và cải thiện mức cholesterol trong máu, sau 14 ngày tiêu thụ loại hạt này.
Những thực phẩm người bệnh gan không nên ănĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.
Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê títĂn - 1 ngày trước
Vẻ ngoài kỳ lạ, tên gọi khó hiểu, nhưng món ăn này lại khiến bao du khách phải tò mò tìm thử mỗi khi đến Hải Phòng.
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bãoĂn
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.