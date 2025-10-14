Mới nhất
Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Thứ ba, 13:29 14/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Vì sao bông cải xanh giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ?

Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 1.

Bông cải xanh có lợi cho gan nhờ chứa chất xơ và chất chống oxy hóa - hai thành phần thiết yếu giúp tăng cường quá trình phân giải chất béo và ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan. Nghiên cứu trên động vật cho thấy bổ sung bông cải xanh giúp giảm lượng mỡ gan và cải thiện chức năng gan đáng kể.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 2.

Ngoài ra, vitamin C trong bông cải xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Khi thường xuyên ăn bông cải xanh, có thể bằng cách hấp, nướng hoặc trộn salad, cơ thể sẽ được hỗ trợ phục hồi khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ. Bông cải xanh còn được xem là "lá chắn" tự nhiên cho gan, nhờ khả năng thải độc và tái tạo mô gan hiệu quả.

Món ăn với bông cải xanh giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ hiệu quả

Món ăn với bông cải xanh giúp cải thiện gan nhiễm mỡ 1: Bông cải xanh xào tôm

Nguyên liệu làm món bông cải xanh xào tôm

1 cây bông cải xanh, 6-8 con tôm to, 6 tép tỏi, 1 thìa canh dầu ô liu, 3 quả ớt khô nhỏ, 1 thìa cà phê muối, một chút bột tiêu, 1 thìa cà phê rượu gạo (hoặc rượu nấu ăn), 1 thìa canh giấm.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 3.

Cách làm món bông cải xanh xào tôm

Bước 1: Đặt bông cải xanh dưới vòi nước, xối cho sạch. Tiếp theo bạn cho nước vào âu lớn, thêm 1 thìa giấm rồi ngâm bông cải xanh (úp phần mặt bông cải xuống) trong khoảng 20 phút.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 4.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 5.

Bước 2: Cắt rời phần hoa và cuống cuả bông cải xanh. Sau đó cắt từng phần thành các miếng vừa ăn và rửa sạch lại với nước.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 6.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 7.

Bước 3: Tỏi bóc bỏ vỏ sau đó xắt thành các lát mỏng. Tôm bỏ đầu, vỏ và ruột, rắc rượu gạo (hoặc rượu nấu ăn) và bột tiêu lên rồi ướp trong khoảng 10 phút.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 8.

Bước 4: Cho dầu ô liu vào chảo đun nóng rồi xào tỏi dậy mùi thơm. Sau đó cho tôm và ớt khô vào xào đến khi tôm đổi màu. Thêm bông cải xanh, nêm muối và hạt tiêu rồi xào thêm 4-5 phút nữa. Khi món ăn hoàn thành bạn cho ra đĩa và thưởng thức.

Mẹo: Nếu bạn chần/luộc bông cải xanh trong nước trước khi xào, các vitamin tan trong nước có thể bị mất đi. Vì thế, tốt hơn hết bạn nên xào bông cải xanh luôn mà không qua bước chần.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 9.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 10.

Thành phẩm món bông cải xanh xào tôm

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 11.

Món ăn với bông cải xanh giúp cải thiện gan nhiễm mỡ 2: Salad bông cải xanh và mè

Thành phần nguyên liệu làm món salad bông cải xanh và mè

1 cây bông cải xanh, 1 củ khoai tây, 5 thìa canh hạt mè rang, 3 thìa canh mayonnaise, 1 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh xì dầu.

Cách làm món salad bông cải xanh và mè

Bước 1: Cho nước vào âu lớn, thêm 1 thìa giấm, khuấy đều cho hòa tan. Sau đó bạn úp phần hoa bông cải xanh xuống dưới nước và ngâm trong khoảng 20 phút. Tiếp theo bạn vớt bông cải xanh ra, cắt rời từng nhánh bông cải xanh sau đó xắt thành miếng vừa ăn. Cho bông cải xanh vào chậu và rửa kỹ lại vài lần nước.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 12.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 13.

Bước 2: Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 14.

Bước 3: Cho khoai tây vào xửng và hấp trong khoảng 10 phút kể từ khi nước sôi. Khi khoai tây hấp được 8 phút thì bạn thêm bông cải xanh đã cắt miếng nhỏ vào và hấp cùng nhau. Sau khi hấp xong, bạn cho khoai tây và bông cải xanh vào tô trộn.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 15.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 16.

Bước 4: Cho hạt mè vào cối hoặc máy xay thực phẩm, nghiền nhỏ. Sau đó cho mè vào một bát tô. Tiếp theo đó bạn cho các nguyên liệu gồm mayonnaise, đường, xì dầu vào và trộn đều để được sốt trộn salad. Việc bạn nghiền nát hạt mè sẽ làm tăng gấp đôi mùi thơm cũng như vị bùi béo của hạt.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 17.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 18.

Bước 5: Sau khi làm sốt xong, bạn cho vào tô đựng bông cải xanh và khoai tây. Dùng đũa nhẹ nhàng trộn đều rồi cho ra đĩa là có thể thưởng thức.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 19.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 20.

Thành phẩm món salad bông cải xanh và mè

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 21.

Món ăn với bông cải xanh giúp hạ cải thiện gan nhiễm mỡ 3: Bông cải xanh đậu phụ

Nguyên liệu để làm món bông cải xanh đậu phụ

1 cây bông cải xanh, 1 miếng đậu phụ to, một chút hạt mè rang, 1 thìa cà phê tỏi băm nhỏ, 1 thìa canh nước tương, một chút muối, một chút dầu mè.

Cách làm món bông cải xanh đậu phụ

Bước 1: Rửa sạch bông cải xanh dưới vòi nước. Sau đó, cắt rời từng miếng bông cải xanh khỏi cuống. Chẻ đôi những miếng bông cải xanh to thành miếng vừa ăn. Ngâm bông cải xanh vào tô nước pha 1 thìa giấm. Sau đó rửa sạch lại với nước vài lần.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 22.

Bước 2: Đun sôi nồi nước có pha chút muối, sau đó thả bông cải xanh vào chần trong khoảng 20 giây. Vớt bông cải xanh ra và thả vào tô nước lạnh để giữ màu xanh, rồi để ráo.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 23.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 24.

Bước 3: Chần đậu phụ trong nước sôi khoảng 1 phút. Sau đó cho vào vải cotton rồi nghiền nát và loại bỏ nước.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 25.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 26.

Bước 4: Trộn đậu phụ nghiền, bông cải xanh và các nguyên liệu gia vị gồm tỏi băm, nước tương, dầu mè trong tô. Sau đó cho ra đĩa là có thể thưởng thức.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 27.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 28.

Thành phẩm món bông cải xanh đậu phụ

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 29.
Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 30.10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Bông cải xanh giúp phục hồi gan nhiễm mỡ với 3 món ăn đơn giản và ngon miệng - Ảnh 31.7 món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc

GĐXH - Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều protein giúp nuôi dưỡng và tái tạo tế bào gốc của tóc, hỗ trợ tình trạng giảm rụng tóc.

Phương Nghi (t/h)
