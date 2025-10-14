Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm
GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.
Vì sao bông cải xanh giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ?
Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Món ăn với bông cải xanh giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ hiệu quả
Món ăn với bông cải xanh giúp cải thiện gan nhiễm mỡ 1: Bông cải xanh xào tôm
Nguyên liệu làm món bông cải xanh xào tôm
1 cây bông cải xanh, 6-8 con tôm to, 6 tép tỏi, 1 thìa canh dầu ô liu, 3 quả ớt khô nhỏ, 1 thìa cà phê muối, một chút bột tiêu, 1 thìa cà phê rượu gạo (hoặc rượu nấu ăn), 1 thìa canh giấm.
Cách làm món bông cải xanh xào tôm
Bước 1: Đặt bông cải xanh dưới vòi nước, xối cho sạch. Tiếp theo bạn cho nước vào âu lớn, thêm 1 thìa giấm rồi ngâm bông cải xanh (úp phần mặt bông cải xuống) trong khoảng 20 phút.
Bước 2: Cắt rời phần hoa và cuống cuả bông cải xanh. Sau đó cắt từng phần thành các miếng vừa ăn và rửa sạch lại với nước.
Bước 3: Tỏi bóc bỏ vỏ sau đó xắt thành các lát mỏng. Tôm bỏ đầu, vỏ và ruột, rắc rượu gạo (hoặc rượu nấu ăn) và bột tiêu lên rồi ướp trong khoảng 10 phút.
Bước 4: Cho dầu ô liu vào chảo đun nóng rồi xào tỏi dậy mùi thơm. Sau đó cho tôm và ớt khô vào xào đến khi tôm đổi màu. Thêm bông cải xanh, nêm muối và hạt tiêu rồi xào thêm 4-5 phút nữa. Khi món ăn hoàn thành bạn cho ra đĩa và thưởng thức.
Mẹo: Nếu bạn chần/luộc bông cải xanh trong nước trước khi xào, các vitamin tan trong nước có thể bị mất đi. Vì thế, tốt hơn hết bạn nên xào bông cải xanh luôn mà không qua bước chần.
Thành phẩm món bông cải xanh xào tôm
Món ăn với bông cải xanh giúp cải thiện gan nhiễm mỡ 2: Salad bông cải xanh và mè
Thành phần nguyên liệu làm món salad bông cải xanh và mè
1 cây bông cải xanh, 1 củ khoai tây, 5 thìa canh hạt mè rang, 3 thìa canh mayonnaise, 1 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh xì dầu.
Cách làm món salad bông cải xanh và mè
Bước 1: Cho nước vào âu lớn, thêm 1 thìa giấm, khuấy đều cho hòa tan. Sau đó bạn úp phần hoa bông cải xanh xuống dưới nước và ngâm trong khoảng 20 phút. Tiếp theo bạn vớt bông cải xanh ra, cắt rời từng nhánh bông cải xanh sau đó xắt thành miếng vừa ăn. Cho bông cải xanh vào chậu và rửa kỹ lại vài lần nước.
Bước 2: Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn.
Bước 3: Cho khoai tây vào xửng và hấp trong khoảng 10 phút kể từ khi nước sôi. Khi khoai tây hấp được 8 phút thì bạn thêm bông cải xanh đã cắt miếng nhỏ vào và hấp cùng nhau. Sau khi hấp xong, bạn cho khoai tây và bông cải xanh vào tô trộn.
Bước 4: Cho hạt mè vào cối hoặc máy xay thực phẩm, nghiền nhỏ. Sau đó cho mè vào một bát tô. Tiếp theo đó bạn cho các nguyên liệu gồm mayonnaise, đường, xì dầu vào và trộn đều để được sốt trộn salad. Việc bạn nghiền nát hạt mè sẽ làm tăng gấp đôi mùi thơm cũng như vị bùi béo của hạt.
Bước 5: Sau khi làm sốt xong, bạn cho vào tô đựng bông cải xanh và khoai tây. Dùng đũa nhẹ nhàng trộn đều rồi cho ra đĩa là có thể thưởng thức.
Thành phẩm món salad bông cải xanh và mè
Món ăn với bông cải xanh giúp hạ cải thiện gan nhiễm mỡ 3: Bông cải xanh đậu phụ
Nguyên liệu để làm món bông cải xanh đậu phụ
1 cây bông cải xanh, 1 miếng đậu phụ to, một chút hạt mè rang, 1 thìa cà phê tỏi băm nhỏ, 1 thìa canh nước tương, một chút muối, một chút dầu mè.
Cách làm món bông cải xanh đậu phụ
Bước 1: Rửa sạch bông cải xanh dưới vòi nước. Sau đó, cắt rời từng miếng bông cải xanh khỏi cuống. Chẻ đôi những miếng bông cải xanh to thành miếng vừa ăn. Ngâm bông cải xanh vào tô nước pha 1 thìa giấm. Sau đó rửa sạch lại với nước vài lần.
Bước 2: Đun sôi nồi nước có pha chút muối, sau đó thả bông cải xanh vào chần trong khoảng 20 giây. Vớt bông cải xanh ra và thả vào tô nước lạnh để giữ màu xanh, rồi để ráo.
Bước 3: Chần đậu phụ trong nước sôi khoảng 1 phút. Sau đó cho vào vải cotton rồi nghiền nát và loại bỏ nước.
Bước 4: Trộn đậu phụ nghiền, bông cải xanh và các nguyên liệu gia vị gồm tỏi băm, nước tương, dầu mè trong tô. Sau đó cho ra đĩa là có thể thưởng thức.
Thành phẩm món bông cải xanh đậu phụ
