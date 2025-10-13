Mới nhất
Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Thứ hai, 10:06 13/10/2025 | Ăn
GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Theo Hội gan mật Việt Nam, các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà rán, cá chiên, humburger... là các thực phẩm đứng đầu danh sách những loại thức ăn cần tránh ở người bệnh gan.

Vì chúng chứa nhiều chất béo xấu và làm tăng gánh nặng chuyển hóa cholesterol cho gan, khiến cho bệnh gan nhiễm mỡ trở nên nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm nhiều muối

Thực phẩm nhiều muối có thể làm tăng giữ nước trong cơ thể bạn và làm nặng thêm tình trạng phù ở người suy gan. Mặt khác, tiêu thụ quá nhiều muối cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn - Ảnh 1.

Thực phẩm nhiều muối có thể làm tăng giữ nước trong cơ thể bạn và làm nặng thêm tình trạng phù ở người suy gan.

Thực phẩm nhiều đường

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên tránh ăn các thực phẩm chứa nhiều đường như ngũ cốc tinh chế, bánh ngọt, kem, nước trái cây, soda, đồ uống có đường...

Vì chúng gây tăng nồng độ đường huyết và có thể dẫn đến sự tích tụ mỡ ở gan, làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Rượu bia

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, rượu bia là một chất độc đối với gan và là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các bệnh lý về gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan. Do đó, người mắc bệnh gan nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn rượu bia ra khỏi chế độ ăn uống.

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn - Ảnh 2.

Người mắc bệnh gan nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn rượu bia ra khỏi chế độ ăn uống.

Thịt đỏ

Ở người khỏe mạnh, các loại thịt đỏ như thịt dê, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn... là nguồn cung cấp hàm lượng protein dồi dào.

Tuy nhiên, ở người bị bệnh gan ăn một lượng nhỏ thịt đỏ có thể tốt, nhưng nếu ăn quá mức sẽ gây tăng nồng độ cholesterol máu và làm nặng thêm tình trạng bệnh gan.

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật bao gồm tim, gan, thận, dạ dày, ruột chứa nhiều cholesterol nên khi ăn thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ chất béo trong máu buộc gan phải làm việc hết công suất. Điều này có thể làm cho bệnh gan nhiễm mỡ trở nên trầm trọng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thừa cân – béo phì, tăng huyết áp.

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn - Ảnh 3.

Điều này có thể làm cho bệnh gan nhiễm mỡ trở nên trầm trọng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thừa cân – béo phì, tăng huyết áp.

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh thường chứa nhiều dầu mỡ, calo và các chất bảo quản không tốt cho sức khỏe. Chúng làm tăng gánh nặng thải lọc ở gan và ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa nên không được khuyến nghị dùng ở người bệnh gan.

Đồ uống có ga

Thông tin trên Báo Tuối trẻ, nước ngọt có ga là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên loại đồ uống này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao.

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên tránh sử dụng các đồ uống có ga như pepsi, coca, xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, dextrose, mật ong và cây thùa. Điều này sẽ làm gia tăng đáng kể sự tích tụ mỡ ở gan. Do đó, người bệnh nên sử dụng nước lọc để thay thế cho đồ uống có ga hoặc có đường.

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn - Ảnh 4.

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên tránh sử dụng các đồ uống có ga như pepsi, coca, xi-rô ngô...

Hải sản sống hoặc chưa nấu chín

Hải sản sống hoặc chưa nấu chín có thể chứa nhiều loại vi trùng có hại cho sức khỏe như nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiêu chảy... Ở người bệnh suy gan sẽ bị suy giảm chức năng miễn dịch, có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ăn những loại thực phẩm này.

Loại thực phẩm giúp hạ men gan cao và người bệnh gan ăn giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏeLoại thực phẩm giúp hạ men gan cao và người bệnh gan ăn giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe

GĐXH - Một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cho gan hoạt động, đồng thời góp phần làm giảm thiểu sự dung nạp các hợp chất gây hại cho gan, tạo điều kiện thuận lợi để gan phục hồi nhanh chóng.

Huyền Trang (T/h)
