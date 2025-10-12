Mới nhất
Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Chủ nhật, 19:00 12/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Món chay từ nấm thông nướng ăn kèm rau, bún, bánh tráng được Hồ Quỳnh Hương xem là giản dị nhưng đủ đầy, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn.

Nữ ca sĩ quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. "Mỗi bữa ăn là một hành trình yêu thương chính mình", cô nói.

Món chay 'trọn vẹn hương vị đất trời' của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 1.

Giọng ca Quảng Ninh tiết lộ một trong những món yêu thích là nấm thông nướng ăn kèm các loại rau, bún, bánh tráng. Theo cô, đây là "món ăn đơn giản mà trọn vẹn hương vị của đất trời", mỗi nguyên liệu đều có hương vị riêng: nấm hấp thụ tinh khí từ đất trời, sả mang đến mùi hương thanh lọc, dầu mè thơm ngậy, hạt tiêu cay nồng... Khi hòa quyện cùng nhau, chúng tạo lên món ăn thơm ngon, trọn vị.

Món chay 'trọn vẹn hương vị đất trời' của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 2.

Cách làm món rau cuốn nấm của giọng ca 8X không mất quá nhiều thời gian. Nấm thông sau khi sơ chế sạch được đem đảo sơ trên chảo nóng cho ra bớt nước, rồi ướp thêm các gia vị gồm sả thái lát mỏng, bột nêm chay, dầu mè, hạt tiêu. Chờ gia vị thấm, đem nướng trên chảo gang cùng các loại rau củ có sẵn trong nhà như súp lơ, hành tây, ớt chuông, đậu bắp... Khi ăn, cuốn nấm cùng các loại rau củ đã chuẩn bị và có thể thêm bún cho no bụng. Nếu không có sẵn các loại rau rừng như của Hồ Quỳnh Hương, bạn có thể thay thế bằng các loại rau thông dụng, phù hợp sở thích cá nhân như rau xà lách, rau cải, lá mè, các loại rau thơm...

Món chay 'trọn vẹn hương vị đất trời' của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 3.

Hồ Quỳnh Hương 45 tuổi, quê tại Hạ Long, Quảng Ninh. Những năm 2010, 2011được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền tịnh, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM. Hồ Quỳnh Hương gặp doanh nhân Hoàng Công Thành cách đây 5 năm, tổ chức đám cưới hôm 15/5 tại Quảng Ninh - quê hương của cả hai. Vợ chồng cô đón bé trai đầu lòng năm 2023 nhưng đến đám cưới mới công bố thông tin. Sau những thăng trầm, hiện tại, Hồ Quỳnh Hương đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, xinh đẹp hơn xưa.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 4.

Hồ Quỳnh Hương từ lâu được nhiều người biết đến việc ăn chay trường. Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi ăn chay, niệm Phật là để sống thanh đạm giữa sự bon chen chứ không phải để lẩn tránh. Bản chất của vạn vật là phấn đấu cho sự sinh tồn vì vậy lẩn tránh đi đâu để chọn cuộc sống thanh đạm? Nếu như con người mình đã thanh đạm thì mình dù có ở nơi đâu cũng là nơi thanh đạm". Cũng chính nhờ việc ăn chay, niệm phật, ngồi thiền mà nhiều năm qua, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên, không bon chen trong showbiz Việt.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 5.

Hồ Quỳnh Hương quyết định ăn thuần chay hơn 20 năm nay. Lựa chọn việc ăn chay để giữ dáng không chỉ giúp Hồ Quỳnh Hương có được làn da khoẻ mạnh, vóc dáng thanh mảnh mà còn giúp nữ ca sĩ thấy an lành và nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống thường ngày.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 6.

Cô luôn tràn đầy sức sống cho những lịch làm việc dày đặc hàng ngày.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 7.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ cô đã theo đuổi chế độ ăn thuần chay từ nhiều năm nay. Trong khi nhiều người thường nghĩ ăn chay rất khó, rất nhanh chán. Nhưng cô cảm thấy cô vẫn giữ được trạng thái thoải mái, an lạc từng ngày. Việc ăn chay giúp cô không còn gặp căng thẳng nữa. Công thức ăn chay giữ dáng của Hồ Quỳnh Hương còn giúp cô có tinh thần tích cực, lạc quan hơn trong suy nghĩ và cảm nhận được cuộc sống rõ nét hơn.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 8.

Mục đích ban đầu của Hồ Quỳnh Hương là ủng hộ Hiệp hội Bảo vệ Động vật châu Á (PETA). Sau một thời gian tham gia, cô nhận ra đây là phương pháp góp phần giữ gìn vóc dáng hiệu quả nhất. Bởi ăn chay là ăn thức ăn thuần tự nhiên, cắt bỏ trong thực đơn hoàn toàn những thức ăn có nguồn gốc từ động vật, thịt động vật. Tuy nhiên, việc ăn chay trường không phải ai cũng có thể thực hành được.

Công thức ăn chay giữ dáng trong 3 ngày tiêu biểu mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng, từng được chia sẻ từ cách đây nhiều năm.

+ Ngày 1:

– Sáng: Bánh mì

– Bữa phụ sáng: 1 quả xoài chín.

– Trưa: Cơm với canh bí đỏ, đậu hũ chiên. Tráng miệng bằng một múi bưởi.

– Chiều: Canh bí xanh, nấm kho.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 9.

Món bánh mì thuần chay.

+ Ngày 2:

– Sáng: Bún xào cà rốt, nấm, đậu hũ. Tráng miệng bằng 1 loại quả mà bạn thích.

– Trưa: Cơm với đậu hũ sốt cà chua nấm, canh cải xanh. Tráng miệng bằng 1 quả táo.

– Bữa phụ trưa: 1 cốc sữa đậu nành không đường.

– Chiều: Cơm với mướp đắng hầm, cải thảo xào.

+ Ngày 3:

– Sáng: Bún riêu chay.

– Trưa: Cơm với bí luộc, rau xào. Tráng miệng bằng 5 quả mận.

– Chiều: Cơm, canh rau dền, đậu phụ. 5 quả mận tráng miệng.

Cô dâu 45 tuổi Hồ Quỳnh Hương đẹp nền nã trong hôn lễ, nhờ công thức ăn chay trường gần 20 năm qua?- Ảnh 10.

Món bún xào cà rốt chay.

Với công thức ăn chay giữ dáng này, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng lặp đi lặp lại và có sự thay đổi các món trong công thức riêng của mình thường xuyên. Trong gần 20 năm ăn chay trường đã giúp Hồ Quỳnh Hương có được thân hình thon gọn, rắn chắc, không bị phá dáng. Đảm bảo tình trạng sức khoẻ ổn định, bảo vệ môi trường và giúp lòng nhẹ nhàng và bao dung hơn.

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng mộtHọc cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

GĐXH - Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã từng chia sẻ việc tăng kích cỡ vòng 1 bằng cách tự nấu sữa đậu nành uống suốt một tháng rưỡi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhờ đó cải thiện vòng một từ 82 lên 87 cm.

Phương Nghi (t/h)
