Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc
GĐXH - Món chay từ nấm thông nướng ăn kèm rau, bún, bánh tráng được Hồ Quỳnh Hương xem là giản dị nhưng đủ đầy, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn.
Nữ ca sĩ quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. "Mỗi bữa ăn là một hành trình yêu thương chính mình", cô nói.
Công thức ăn chay giữ dáng trong 3 ngày tiêu biểu mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng, từng được chia sẻ từ cách đây nhiều năm.
+ Ngày 1:
– Sáng: Bánh mì
– Bữa phụ sáng: 1 quả xoài chín.
– Trưa: Cơm với canh bí đỏ, đậu hũ chiên. Tráng miệng bằng một múi bưởi.
– Chiều: Canh bí xanh, nấm kho.
+ Ngày 2:
– Sáng: Bún xào cà rốt, nấm, đậu hũ. Tráng miệng bằng 1 loại quả mà bạn thích.
– Trưa: Cơm với đậu hũ sốt cà chua nấm, canh cải xanh. Tráng miệng bằng 1 quả táo.
– Bữa phụ trưa: 1 cốc sữa đậu nành không đường.
– Chiều: Cơm với mướp đắng hầm, cải thảo xào.
+ Ngày 3:
– Sáng: Bún riêu chay.
– Trưa: Cơm với bí luộc, rau xào. Tráng miệng bằng 5 quả mận.
– Chiều: Cơm, canh rau dền, đậu phụ. 5 quả mận tráng miệng.
Với công thức ăn chay giữ dáng này, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng lặp đi lặp lại và có sự thay đổi các món trong công thức riêng của mình thường xuyên. Trong gần 20 năm ăn chay trường đã giúp Hồ Quỳnh Hương có được thân hình thon gọn, rắn chắc, không bị phá dáng. Đảm bảo tình trạng sức khoẻ ổn định, bảo vệ môi trường và giúp lòng nhẹ nhàng và bao dung hơn.
