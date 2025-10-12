Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Cách làm món rau cuốn nấm của giọng ca 8X không mất quá nhiều thời gian. Nấm thông sau khi sơ chế sạch được đem đảo sơ trên chảo nóng cho ra bớt nước, rồi ướp thêm các gia vị gồm sả thái lát mỏng, bột nêm chay, dầu mè, hạt tiêu. Chờ gia vị thấm, đem nướng trên chảo gang cùng các loại rau củ có sẵn trong nhà như súp lơ, hành tây, ớt chuông, đậu bắp... Khi ăn, cuốn nấm cùng các loại rau củ đã chuẩn bị và có thể thêm bún cho no bụng. Nếu không có sẵn các loại rau rừng như của Hồ Quỳnh Hương, bạn có thể thay thế bằng các loại rau thông dụng, phù hợp sở thích cá nhân như rau xà lách, rau cải, lá mè, các loại rau thơm...