Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

Thứ hai, 14:36 13/10/2025 | Ăn
GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

MC Hạnh Phúc, sinh năm 1986 và nổi tiếng là người dẫn chương trình “Chuyển động 24h” của Đài truyền hình Việt Nam, đã trải qua một khoảng thời gian đen tối khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2012. Đúng vào giai đoạn tuổi trẻ đẹp nhất với nhiều ước mơ chưa thực hiện, Hạnh Phúc đã phải đối mặt với bất ngờ và lo lắng khi nghe tin mình mắc bệnh nguy hiểm – Ung thư máu. Anh đã rơi vào tình cảnh bế tắc và đột ngột quyết định rời bỏ công việc và kế hoạch của mình tại TP HCM để trở về Hà Nội.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 1.

Trong suốt một tháng đầy lo lắng đó, Hạnh Phúc đã có nhiều thay đổi trong lối sống, cả về tâm linh và ăn uống. Anh quyết định ăn chay, dành thời gian hàng ngày để hành thiền và tụng kinh. Bằng một cách kỳ diệo nào đó mà chính anh cũng chưa thể lý giải được. Một tháng sau, anh đã đi kiểm tra lại và kết quả cho thấy anh không còn mắc bệnh ung thư nữa.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 2.

Sau cú sốc đối diện với sự nguy hiểm của căn bệnh, Hạnh Phúc đã quyết định thay đổi lối sống và trở thành người ăn chay trường. Ban đầu, anh chỉ ăn chay một vài ngày trong tuần, nhưng sau đó quyết định chuyển sang ăn chay hoàn toàn (chay trường). Anh chia sẻ rằng dù ban đầu cảm thấy khó khăn và thèm mùi thịt, nhưng dần dần anh đã thích và cảm thấy thoải mái hơn với lối sống ăn chay.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 3.

Thấy được tác dụng của việc thay đổi lối sống, BTV Hạnh Phúc quyết định mở một nhà hàng cơm và lẩu chay tại Hà Nội từ khoảng năm 2016. Thời điểm đó, đây là một địa chỉ rất được yêu thích bởi không gian quán thanh tịnh và đồ ăn chay đa dạng, hợp với khẩu vị của nhiều người.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 4.

Tất cả những món ăn chay tại nhà hàng đều vô cùng phong phú, với cách chế biến phù hợp với khẩu vị của nhiều người. BTV Hạnh Phúc khẳng định ăn chay cần có một chế độ khoa học và cân bằng, đảm bảo cơ thể nhận đủ protein từ các nguồn thực vật như đậu, ngũ cốc, rau xanh. Anh luôn mang theo đồ ăn chay khi đi tham dự các bữa tiệc ngoại giao để đảm bảo mình không bỏ bữa.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 5.

Vì suy nghĩ đó, nên quán ăn chay của anh luôn đa dạng đồ ăn. Với BTV Hạnh Phúc, ăn chay giúp anh có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn. Anh mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 6.

Đến năm 2019, quán chuyển về một địa chỉ mới rộng, khang trang và có thiết kế độc đáo hơn. Năm 2020, BTV Chuyển động 24 giờ cũng từng đăng hình thông báo quán chính thức hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ dịch. Đáng tiếc, theo thông tin mới nhất của chúng tôi, quán chay của BTV Hạnh Phúc đã nghỉ bán được một thời gian. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

GĐXH - Món chay từ nấm thông nướng ăn kèm rau, bún, bánh tráng được Hồ Quỳnh Hương xem là giản dị nhưng đủ đầy, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn.

Quán chay của BTV Hạnh Phúc: Hành trình từ bệnh tật đến lối sống ăn chay trường - Ảnh 8.10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục



Phương Nghi (t/h)
