Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?
GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.
MC Hạnh Phúc, sinh năm 1986 và nổi tiếng là người dẫn chương trình “Chuyển động 24h” của Đài truyền hình Việt Nam, đã trải qua một khoảng thời gian đen tối khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2012. Đúng vào giai đoạn tuổi trẻ đẹp nhất với nhiều ước mơ chưa thực hiện, Hạnh Phúc đã phải đối mặt với bất ngờ và lo lắng khi nghe tin mình mắc bệnh nguy hiểm – Ung thư máu. Anh đã rơi vào tình cảnh bế tắc và đột ngột quyết định rời bỏ công việc và kế hoạch của mình tại TP HCM để trở về Hà Nội.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hếtĂn - 15 giờ trước
Món canh này nấu rất đơn giản, nguyên liệu hòa quyện bổ sung cho nhau nên hương vị ngọt ngon hấp dẫn. Nhất định bữa tối mùa thu bạn phải nấu một nồi cho gia đình thưởng thức nhé!
Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn, giảm nhu cầu ăn vặt, đồng thời ổn định đường huyết và cải thiện mức cholesterol trong máu, sau 14 ngày tiêu thụ loại hạt này.
Những thực phẩm người bệnh gan không nên ănĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.
Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê títĂn - 22 giờ trước
Vẻ ngoài kỳ lạ, tên gọi khó hiểu, nhưng món ăn này lại khiến bao du khách phải tò mò tìm thử mỗi khi đến Hải Phòng.
Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Món chay từ nấm thông nướng ăn kèm rau, bún, bánh tráng được Hồ Quỳnh Hương xem là giản dị nhưng đủ đầy, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn.
4 loại đậu phụ bạn nhất định không nên muaĂn - 1 ngày trước
Đậu phụ là loại thực phẩm bổ dưỡng, lành mạnh tuyệt vời nhưng 4 loại đậu phụ sau thì dù có rẻ, bạn cũng không nên mua.
Dầu ăn hết hạn dùng được không?Ăn - 1 ngày trước
Nhiều người có thói quen mua dầu ăn với số lượng lớn để dùng dần, dẫn đến tình trạng chưa kịp dùng hết đã quá hạn sử dụng; vậy, dầu ăn hết hạn dùng được không?
Món ăn Việt có tên nghe hết hồn, được xem như "tinh hoa ẩm thực" nhưng ngay cả người Việt cũng chưa chắc biết đếnĂn - 2 ngày trước
Tên gọi "bốc mả" hay "hài cốt" nghe thì hết hồn, ai dè lại là món ăn dân dã gắn liền với ký ức quán phở đêm của nhiều người Hà Nội xưa.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng - 2 ngày trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.
Bật mí món ăn thanh đạm, giải nhiệt dễ làm từ củ senẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Được biết đến với hương vị thơm ngon và nguồn dinh dưỡng phong phú, củ sen có thể sáng tạo thành nhiều món ăn thanh đạm và độc đáo.
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bãoĂn
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.