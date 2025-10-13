Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

MC Hạnh Phúc, sinh năm 1986 và nổi tiếng là người dẫn chương trình “Chuyển động 24h” của Đài truyền hình Việt Nam, đã trải qua một khoảng thời gian đen tối khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2012. Đúng vào giai đoạn tuổi trẻ đẹp nhất với nhiều ước mơ chưa thực hiện, Hạnh Phúc đã phải đối mặt với bất ngờ và lo lắng khi nghe tin mình mắc bệnh nguy hiểm – Ung thư máu. Anh đã rơi vào tình cảnh bế tắc và đột ngột quyết định rời bỏ công việc và kế hoạch của mình tại TP HCM để trở về Hà Nội.

Trong suốt một tháng đầy lo lắng đó, Hạnh Phúc đã có nhiều thay đổi trong lối sống, cả về tâm linh và ăn uống. Anh quyết định ăn chay, dành thời gian hàng ngày để hành thiền và tụng kinh. Bằng một cách kỳ diệo nào đó mà chính anh cũng chưa thể lý giải được. Một tháng sau, anh đã đi kiểm tra lại và kết quả cho thấy anh không còn mắc bệnh ung thư nữa.

Sau cú sốc đối diện với sự nguy hiểm của căn bệnh, Hạnh Phúc đã quyết định thay đổi lối sống và trở thành người ăn chay trường. Ban đầu, anh chỉ ăn chay một vài ngày trong tuần, nhưng sau đó quyết định chuyển sang ăn chay hoàn toàn (chay trường). Anh chia sẻ rằng dù ban đầu cảm thấy khó khăn và thèm mùi thịt, nhưng dần dần anh đã thích và cảm thấy thoải mái hơn với lối sống ăn chay.

Thấy được tác dụng của việc thay đổi lối sống, BTV Hạnh Phúc quyết định mở một nhà hàng cơm và lẩu chay tại Hà Nội từ khoảng năm 2016. Thời điểm đó, đây là một địa chỉ rất được yêu thích bởi không gian quán thanh tịnh và đồ ăn chay đa dạng, hợp với khẩu vị của nhiều người.

Tất cả những món ăn chay tại nhà hàng đều vô cùng phong phú, với cách chế biến phù hợp với khẩu vị của nhiều người. BTV Hạnh Phúc khẳng định ăn chay cần có một chế độ khoa học và cân bằng, đảm bảo cơ thể nhận đủ protein từ các nguồn thực vật như đậu, ngũ cốc, rau xanh. Anh luôn mang theo đồ ăn chay khi đi tham dự các bữa tiệc ngoại giao để đảm bảo mình không bỏ bữa.

Vì suy nghĩ đó, nên quán ăn chay của anh luôn đa dạng đồ ăn. Với BTV Hạnh Phúc, ăn chay giúp anh có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn. Anh mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

Đến năm 2019, quán chuyển về một địa chỉ mới rộng, khang trang và có thiết kế độc đáo hơn. Năm 2020, BTV Chuyển động 24 giờ cũng từng đăng hình thông báo quán chính thức hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ dịch. Đáng tiếc, theo thông tin mới nhất của chúng tôi, quán chay của BTV Hạnh Phúc đã nghỉ bán được một thời gian. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối.

