Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ
GĐXH - Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn, giảm nhu cầu ăn vặt, đồng thời ổn định đường huyết và cải thiện mức cholesterol trong máu, sau 14 ngày tiêu thụ loại hạt này.
Hạt chia - giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ
Axit béo omega-3 có trong hạt chia giúp giảm viêm, đồng thời cải thiện mức cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, bác sĩ Sethi khẳng định tiêu thụ hạt chia hàng ngày giúp tăng cường năng lượng và sức sống trong 14 ngày đầu sử dụng. Khi ngâm trong nước khoảng 15–30 phút, hạt chia sẽ tạo thành lớp gel trong suốt bao quanh nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Chính lớp gel này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ ổn định đường huyết và tăng cảm giác no – rất lý tưởng cho người ăn kiêng hay người bị tiểu đường. Không chỉ vậy, quá trình ngâm còn giúp giải phóng omega-3, chất chống oxy hóa và khoáng chất trong hạt chia, khiến cơ thể hấp thu hiệu quả hơn so với dùng khô.
Gợi ý các món ăn ngon từ hạt chia
Hạt chia có hương vị nhẹ nhàng, dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm để tạo nên các món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Dưới đây là một số gợi ý:
1. Nước hạt chia chanh mật ong – Giải khát thanh lọc cơ thể
Nguyên liệu:
1 muỗng hạt chia
1 ly nước ấm (250ml)
1 muỗng mật ong
1/2 quả chanh
Cách làm:
Ngâm hạt chia trong nước ấm khoảng 10 phút cho nở đều.
Thêm mật ong và nước cốt chanh vào khuấy đều.
Uống vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa.
2. Sữa chua hạt chia – Món ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa
Nguyên liệu:
1 hộp sữa chua không đường
1 muỗng hạt chia
1 ít mật ong hoặc trái cây tươi (chuối, dâu tây, việt quất)
Cách làm:
Trộn hạt chia vào sữa chua, để trong ngăn mát khoảng 15 phút cho hạt chia nở đều.
Thêm mật ong và trái cây tươi lên trên.
Dùng như một bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng bổ dưỡng.
3. Pudding hạt chia cacao – Món ăn sáng bổ dưỡng
Nguyên liệu:
2 muỗng hạt chia
200ml sữa hạnh nhân (hoặc sữa tươi)
1 muỗng bột cacao nguyên chất
1 muỗng mật ong hoặc siro lá phong
Cách làm:
Trộn đều tất cả nguyên liệu trong một hũ thủy tinh.
Để trong tủ lạnh ít nhất 4 tiếng hoặc qua đêm.
Khi ăn, có thể thêm hạnh nhân, dừa bào hoặc trái cây cắt nhỏ để tăng hương vị.
Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?Ăn - 14 giờ trước
GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hếtĂn - 15 giờ trước
Món canh này nấu rất đơn giản, nguyên liệu hòa quyện bổ sung cho nhau nên hương vị ngọt ngon hấp dẫn. Nhất định bữa tối mùa thu bạn phải nấu một nồi cho gia đình thưởng thức nhé!
Những thực phẩm người bệnh gan không nên ănĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.
Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê títĂn - 22 giờ trước
Vẻ ngoài kỳ lạ, tên gọi khó hiểu, nhưng món ăn này lại khiến bao du khách phải tò mò tìm thử mỗi khi đến Hải Phòng.
Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Món chay từ nấm thông nướng ăn kèm rau, bún, bánh tráng được Hồ Quỳnh Hương xem là giản dị nhưng đủ đầy, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn.
4 loại đậu phụ bạn nhất định không nên muaĂn - 1 ngày trước
Đậu phụ là loại thực phẩm bổ dưỡng, lành mạnh tuyệt vời nhưng 4 loại đậu phụ sau thì dù có rẻ, bạn cũng không nên mua.
Dầu ăn hết hạn dùng được không?Ăn - 1 ngày trước
Nhiều người có thói quen mua dầu ăn với số lượng lớn để dùng dần, dẫn đến tình trạng chưa kịp dùng hết đã quá hạn sử dụng; vậy, dầu ăn hết hạn dùng được không?
Món ăn Việt có tên nghe hết hồn, được xem như "tinh hoa ẩm thực" nhưng ngay cả người Việt cũng chưa chắc biết đếnĂn - 2 ngày trước
Tên gọi "bốc mả" hay "hài cốt" nghe thì hết hồn, ai dè lại là món ăn dân dã gắn liền với ký ức quán phở đêm của nhiều người Hà Nội xưa.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng - 2 ngày trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.
Bật mí món ăn thanh đạm, giải nhiệt dễ làm từ củ senẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Được biết đến với hương vị thơm ngon và nguồn dinh dưỡng phong phú, củ sen có thể sáng tạo thành nhiều món ăn thanh đạm và độc đáo.
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bãoĂn
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.