Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

Hạt chia - giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

Hạt chia từ lâu đã được mệnh danh là "kho dinh dưỡng" tự nhiên nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào, tốt cho nhiều chức năng trong cơ thể. Trong hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3, chất xơ, protein, canxi, magie và các chất chống oxy hóa - tất cả đều là những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Khi được ngâm đúng cách trước khi sử dụng, hạt chia giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện khả năng chuyển hóa năng lượng và nâng cao thể trạng tổng thể.

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia được đào tạo tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS), Đại học Harvard và Đại học Stanford, chỉ ra việc sử dụng hai muỗng canh hạt chia ngâm mỗi ngày trong vòng 14 ngày có thể mang lại những tác động rõ rệt. Đầu tiên, hệ tiêu hóa được hưởng lợi từ hạt chia vì chúng chứa hàm lượng chất xơ cao, hỗ trợ lợi khuẩn đường ruột. Hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn khi đường ruột đạt được sức khỏe tối ưu nhờ hệ vi sinh vật cân bằng và nhu động ruột đều đặn. Dạ dày phân hủy hạt chia đã ngâm thành một chất giống như gel, có thể nở ra gấp mười hai lần thể tích ban đầu. Quá trình tiêu hóa chậm của hạt chia giúp kéo dài cảm giác no, giảm nhu cầu ăn vặt giữa các bữa ăn. Lớp gel do hạt chia tạo ra hoạt động như một lớp bảo vệ, ngăn carbohydrate chuyển hóa thành đường, qua đó giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong bữa ăn.

Axit béo omega-3 có trong hạt chia giúp giảm viêm, đồng thời cải thiện mức cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, bác sĩ Sethi khẳng định tiêu thụ hạt chia hàng ngày giúp tăng cường năng lượng và sức sống trong 14 ngày đầu sử dụng. Khi ngâm trong nước khoảng 15–30 phút, hạt chia sẽ tạo thành lớp gel trong suốt bao quanh nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Chính lớp gel này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ ổn định đường huyết và tăng cảm giác no – rất lý tưởng cho người ăn kiêng hay người bị tiểu đường. Không chỉ vậy, quá trình ngâm còn giúp giải phóng omega-3, chất chống oxy hóa và khoáng chất trong hạt chia, khiến cơ thể hấp thu hiệu quả hơn so với dùng khô.

Gợi ý các món ăn ngon từ hạt chia

Hạt chia có hương vị nhẹ nhàng, dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm để tạo nên các món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Dưới đây là một số gợi ý:

1. Nước hạt chia chanh mật ong – Giải khát thanh lọc cơ thể

Nguyên liệu:

1 muỗng hạt chia

1 ly nước ấm (250ml)

1 muỗng mật ong

1/2 quả chanh

Cách làm:

Ngâm hạt chia trong nước ấm khoảng 10 phút cho nở đều.

Thêm mật ong và nước cốt chanh vào khuấy đều.

Uống vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa.

2. Sữa chua hạt chia – Món ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa

Nguyên liệu:

1 hộp sữa chua không đường

1 muỗng hạt chia

1 ít mật ong hoặc trái cây tươi (chuối, dâu tây, việt quất)

Cách làm:

Trộn hạt chia vào sữa chua, để trong ngăn mát khoảng 15 phút cho hạt chia nở đều.

Thêm mật ong và trái cây tươi lên trên.

Dùng như một bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng bổ dưỡng.

3. Pudding hạt chia cacao – Món ăn sáng bổ dưỡng

Nguyên liệu:

2 muỗng hạt chia

200ml sữa hạnh nhân (hoặc sữa tươi)

1 muỗng bột cacao nguyên chất

1 muỗng mật ong hoặc siro lá phong

Cách làm:

Trộn đều tất cả nguyên liệu trong một hũ thủy tinh.

Để trong tủ lạnh ít nhất 4 tiếng hoặc qua đêm.

Khi ăn, có thể thêm hạnh nhân, dừa bào hoặc trái cây cắt nhỏ để tăng hương vị.

