Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Thứ ba, 16:01 14/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.

Thanh lọc là cách thông gió, làm sạch độc tố

Theo Bác sĩ Thái Nhân Sâm, nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không chải đầu, không thay áo quần – thì chính ta cũng khó chịu vì dơ. Vậy mà, mỗi ngày có hàng triệu cặn thừa độc tố từ thức ăn, đồ uống, cảm xúc nặng nề, môi trường làm bẩn bên trong cơ thể – nơi mắt ta chẳng thấy… thì chẳng mấy ai quan tâm.

Nếu một ngày không tắm độc tố sẽ đi đâu và cách thải độc đơn giản - Ảnh 1.Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

GĐXH - Hoa Tigon đẹp, mong manh, nhiều màu sắc rất dễ thương, nhưng tại sao không được đem vào nhà cắm chơi trực tiếp?

Thực tế, trong cơ thể ta ngày nào cũng có hàng triệu tế bào chết, cặn thừa chuyển hóa, độc tố từ thức ăn, từ môi trường và từ… chính những cảm xúc nặng nề của ta. Nếu bên ngoài không tắm ta thấy dơ - thì bên trong không "tắm" – không thanh lọc – cơ thể sẽ dơ ở khí huyết, tâm trí đến mức nào?

Theo "Tìm hiểu về lục phủ ngũ tạng trong Đông y", cơ thể con người là một "ngôi nhà ngũ hành" gồm:

Gan thuộc Mộc – cần thông suốt để sinh trưởng.

Tim thuộc Hỏa – cần sáng trong để lan tỏa.

Tỳ thuộc Thổ – cần sạch để nuôi dưỡng.

Phổi thuộc Kim – cần tinh khiết để thanh lọc.

Thận thuộc Thủy – cần trong để điều hòa sinh khí.

Khi 5 hành thông suốt thì cơ thể như ngôi nhà tràn đầy sinh khí, tâm trí sáng, sắc mặt tươi, giấc ngủ yên. Nhưng chỉ 1 hành bị nghẽn – Mộc không thư, Thủy không chảy, Kim không sáng – độc tố tích tụ, năng lượng dương suy sẽ sinh ra bệnh tật.

Nếu một ngày không tắm độc tố sẽ đi đâu và cách thải độc đơn giản - Ảnh 2.

Khi 5 hành thông suốt ngôi nhà tràn đầy sinh khí. Ảnh internet

Phân biệt 2 loại độc tố – quả bom nổ chậm trong cơ thể

Cơ thể con người gánh 2 loại "độc tố" gồm:

1. Ngoại độc tố – những thứ từ bên ngoài đi vào

Những thứ từ bên ngoài đi vào cơ thể gọi là ngoại độc tố, gồm:

– Thực phẩm chế biến, thuốc, khói bụi, hóa chất, kim loại nặng...

– Khí ô nhiễm, mỹ phẩm kém chất lượng, nguồn nước bẩn...

2. Nội độc tố – sinh ra từ chính bên trong

Nội độc tố sinh ra từ chính bên trong cơ thể, bao gồm:

– Quá trình trao đổi chất, tế bào chết, mỡ thừa, axit uric, vi khuẩn đường ruột.

– Đặc biệt là độc cảm xúc: lo âu, giận nhiều, sợ hãi, oán trách.

Ngoại độc dễ thấy, dễ tránh. Nhưng nội độc thì như quả bom nổ chậm, nó âm thầm gặm nhấm từng tế bào, khiến sắc mặt sạm, khí huyết kém, cơ thể mệt mỏi... mà không hiểu vì sao.

5 cánh cửa thanh lọc ngũ hành cơ thể

Bác sĩ Thái Nhân Sâm ví von: "Độc tố trong cơ thể như những quả bom nổ chậm – nó không gây hại ngay, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, nó bào mòn sức khỏe". Vì vậy, cần thanh lọc cơ thể định kỳ. Thanh lọc không phải là diệt bom, mà là xả áp giúp cơ thể tự dọn dẹp, tự chữa lành.

Nếu một ngày không tắm độc tố sẽ đi đâu và cách thải độc đơn giản - Ảnh 3.

Độc tố trong cơ thể như những quả bom nổ chậm – nó không gây hại ngay, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, nó bào mòn sức khỏe. Ảnh internet

5 cánh cửa thải độc

Theo Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học sự sống):

1. Gan (Mộc) – Là bộ lọc trung tâm, xử lý độc chất hóa học (như lọc máu, phân giải độc tố hóa học, thuốc, rượu, chất béo...). Khi gan quá tải, Mộc bị uất, da xỉn màu, dễ nóng, cáu gắt, mất ngủ.

Hãy dưỡng Mộc bằng cách ăn nhiều rau xanh, ngủ sớm, hít thở sâu.

2. Thận (Thủy) – bộ lọc và điều hòa sinh khí

Thận (Thủy) lọc máu, bài tiết nước tiểu, điều hòa nội tiết. Khi thận thải độc kém là Thủy yếu, lưng mỏi, sợ lạnh, trí nhớ giảm...

Dưỡng Thủy bằng cách uống đủ nước ấm, tránh thức khuya, không sợ hãi quá mức.

3. Phổi (Kim) – cửa hít thở

Phổi (Kim) – Là cơ quan thanh lọc khí, hít dưỡng khí, thải độc khí, trao đổi khí thải CO₂ và hấp thu dưỡng khí. Khi Kim đục sẽ dễ ho, mệt, da khô, tâm buồn.

Dưỡng Kim bằng cách tập hít thở chậm sâu, ở nơi thoáng, trồng cây xanh, cười to nhiều.

4. Da (Hỏa) – Cửa thải độc qua mồ hôi

Da (Hỏa) – đào thải độc tố qua mồ hôi, giúp cơ thể thoát nhiệt và loại cặn bã. Da được ví là "lá phổi thứ hai", nếu lỗ chân lông bị bít, khí độc tắc nghẽn.

Để dưỡng Hỏa, cần xông hơi, tắm nắng nhẹ, vận động để khí huyết luân chuyển giúp da dần đẹp lên.

5. Đường ruột (Thổ) – Cửa xả cặn thừa

Đường ruột có nhiệm vụ loại bỏ chất thải rắn, duy trì hệ vi sinh giúp đường ruột khỏe mạnh. Khi Thổ bị nhiễm độc, ô uế (dấu hiệu là táo bón, đầy hơi, hơi thở hôi…) thì các hành khác đều bị ảnh hưởng.

Dưỡng Thổ cho cơ thể bằng cách ăn chậm, nhai kỹ, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, nhiều chất xơ.

Hệ bạch huyết - mạng lưới thải độc thầm lặng

Hệ bạch huyết là mạng lưới dẫn lưu độc tố thầm lặng. Nếu ta lười vận động, ngồi quá lâu, ít cười, hay ít tập thở sâu... thì dòng chảy ấy sẽ bị tắc, độc tố ứ trệ trong cơ thể.

Nếu cơ thể là ngôi nhà, thì hệ bạch huyết là đường ống thoát nước ngầm. Nó gom các rác thải tế bào, vi khuẩn, chất lạ để đào thải. Khác với tim – hệ bạch huyết không có máy bơm riêng, nó chỉ lưu thông khi ta vận động, hít sâu, cười lớn và sống tích cực. Ngược lại, người ngồi nhiều, ít vận động, ít cười, ít yêu đời – thì hệ bạch huyết ứ trệ, độc tố kẹt lại, cơ thể ủ rũ, tâm trí nặng nề...

Nếu một ngày không tắm độc tố sẽ đi đâu và cách thải độc đơn giản - Ảnh 5.

Cơ thể rất thông minh, khi ta hiểu và hỗ trợ đúng cách nó tự phục hồi mà không cần ép xác. Ảnh internet

Thanh lọc cơ thể đúng cách, không ép xác

Gợi ý 7 ngày tự thực hành thanh lọc cơ thể theo ngũ hành:

Ngày 1 – Dưỡng Mộc (Gan – Cảm xúc)

Uống một cốc nước ấm với vài lát gừng và chanh vào sáng sớm. Ăn thêm rau xanh, giảm dầu mỡ. Đi bộ giữa thiên nhiên 20 phút để giúp gan thư giãn.

Ngày 2 – Dưỡng Hỏa (Tim – Niềm vui)

Nghe nhạc vui vẻ, tập hít thở sâu 5 phút buổi sáng. Nói lời tích cực, giảm cà phê, hạn chế nóng giận.

Ngày 3 – Dưỡng Thổ (Tỳ – Tiêu hóa)

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành - Ảnh 6.

Hãy bắt đầu thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố từ chính những bữa ăn hàng ngày trong gia đình bạn.

Ăn cơm nóng, canh rau. Hạn chế ăn nguội, đồ chiên. Nhai kỹ, ăn chậm. Xoa bụng nhẹ theo chiều kim đồng hồ sau bữa ăn.

Ngày 4 – Dưỡng Kim (Phổi – Hít thở)

Ra ban công hoặc dưới tán cây để hít thở sâu 10 lần. Giữ không gian sống thoáng khí, hạn chế mùi hương nhân tạo.

Ngày 5 – Dưỡng Thủy (Thận – Năng lượng)

Uống nước ấm đều đặn, giữ ấm vùng eo lưng. Ngủ trước 23h. Ngâm chân nước ấm với muối 10 phút buổi tối.

Ngày 6 – Dẫn lưu Bạch huyết (Vận động)

Tập xoay khớp, vươn vai, nhún chân 15 phút. Cười lớn 3 lần trong ngày – đó là cách đơn giản nhất để bạch huyết thông suốt.

Ngày 7 – Tĩnh tâm và thả lỏng

Ngồi yên 10 phút, lắng nghe nhịp thở. Viết ra 3 điều biết ơn cuộc đời. Buông bỏ một chuyện cũ khiến ta mệt.

Theo Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện Y học Sự sống), cơ thể rất thông minh, khi ta hiểu và hỗ trợ đúng cách nó tự phục hồi mà không cần các phương pháp cực đoan, hay ép xác. Thanh lọc đúng nghĩa là:

- Ăn đơn giản, tự nhiên, tránh thực phẩm chế biến. Uống đủ nước ấm mỗi ngày.

- Dành thời gian cho giấc ngủ, thiền, hít thở. Tập thể dục nhẹ để kích hoạt bạch huyết.

- Giữ tâm bình, nói lời nhẹ, giảm bớt căng thẳng.

Hãy lắng nghe cơ thể để điều chỉnh, sống đúng là cách làm sạch thân thể, làm sáng tâm hồn. Khi thân sạch, tâm cũng nhẹ. Khi ngũ hành hòa, năng lượng tự dâng đầy.


Nếu một ngày không tắm độc tố sẽ đi đâu và cách thải độc đơn giản - Ảnh 6.Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

GĐXH - Hoa Tigon đẹp, mong manh, nhiều màu sắc rất dễ thương, nhưng tại sao không được đem vào nhà cắm chơi trực tiếp?

Nếu một ngày không tắm độc tố sẽ đi đâu và cách thải độc đơn giản - Ảnh 7.Nhân duyên hiếm gặp trong đời và may mắn đặc biệt cho ai nhìn thấy hoa Ưu Đàm nở

GĐXH - Gần đây, một gia đình ở TP Hồ Chí Minh phát hiện hoa Ưu Đàm nở trên quả chuối - cũng là lần thứ hai loài hoa tâm linh huyền bí này nở trong nhà họ. Tuy khoa học còn nhiều tranh luận, nhưng vẻ đẹp, sự huyền bí về hoa Ưu Đàm luôn thu hút mọi người như một biểu tượng may mắn, nhân duyên hiếm gặp trong đời.

BS Thái Nhân Sâm - Ngọc Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

Cùng chuyên mục

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Ăn - 1 giờ trước

Đây là 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Ăn - 6 giờ trước

Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?

Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.

Cách bảo quản cá khô được lâu mà không bị mốc, ngày mưa bão tiện dùng

Cách bảo quản cá khô được lâu mà không bị mốc, ngày mưa bão tiện dùng

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Để giữ cho cá khô luôn tươi ngon được lâu mà không bị mốc, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây.

Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết

Ăn - 1 ngày trước

Món canh này nấu rất đơn giản, nguyên liệu hòa quyện bổ sung cho nhau nên hương vị ngọt ngon hấp dẫn. Nhất định bữa tối mùa thu bạn phải nấu một nồi cho gia đình thưởng thức nhé!

Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn, giảm nhu cầu ăn vặt, đồng thời ổn định đường huyết và cải thiện mức cholesterol trong máu, sau 14 ngày tiêu thụ loại hạt này.

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.

Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê tít

Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê tít

Ăn - 1 ngày trước

Vẻ ngoài kỳ lạ, tên gọi khó hiểu, nhưng món ăn này lại khiến bao du khách phải tò mò tìm thử mỗi khi đến Hải Phòng.

Xem nhiều

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Ăn
3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top