Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Thanh lọc là cách thông gió, làm sạch độc tố

Theo Bác sĩ Thái Nhân Sâm, nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không chải đầu, không thay áo quần – thì chính ta cũng khó chịu vì dơ. Vậy mà, mỗi ngày có hàng triệu cặn thừa độc tố từ thức ăn, đồ uống, cảm xúc nặng nề, môi trường làm bẩn bên trong cơ thể – nơi mắt ta chẳng thấy… thì chẳng mấy ai quan tâm.

Thực tế, trong cơ thể ta ngày nào cũng có hàng triệu tế bào chết, cặn thừa chuyển hóa, độc tố từ thức ăn, từ môi trường và từ… chính những cảm xúc nặng nề của ta. Nếu bên ngoài không tắm ta thấy dơ - thì bên trong không "tắm" – không thanh lọc – cơ thể sẽ dơ ở khí huyết, tâm trí đến mức nào?

Theo "Tìm hiểu về lục phủ ngũ tạng trong Đông y", cơ thể con người là một "ngôi nhà ngũ hành" gồm:

Gan thuộc Mộc – cần thông suốt để sinh trưởng.

Tim thuộc Hỏa – cần sáng trong để lan tỏa.

Tỳ thuộc Thổ – cần sạch để nuôi dưỡng.

Phổi thuộc Kim – cần tinh khiết để thanh lọc.

Thận thuộc Thủy – cần trong để điều hòa sinh khí.

Khi 5 hành thông suốt thì cơ thể như ngôi nhà tràn đầy sinh khí, tâm trí sáng, sắc mặt tươi, giấc ngủ yên. Nhưng chỉ 1 hành bị nghẽn – Mộc không thư, Thủy không chảy, Kim không sáng – độc tố tích tụ, năng lượng dương suy sẽ sinh ra bệnh tật.

Khi 5 hành thông suốt ngôi nhà tràn đầy sinh khí. Ảnh internet

Phân biệt 2 loại độc tố – quả bom nổ chậm trong cơ thể

Cơ thể con người gánh 2 loại "độc tố" gồm:

1. Ngoại độc tố – những thứ từ bên ngoài đi vào

Những thứ từ bên ngoài đi vào cơ thể gọi là ngoại độc tố, gồm:

– Thực phẩm chế biến, thuốc, khói bụi, hóa chất, kim loại nặng...

– Khí ô nhiễm, mỹ phẩm kém chất lượng, nguồn nước bẩn...

2. Nội độc tố – sinh ra từ chính bên trong

Nội độc tố sinh ra từ chính bên trong cơ thể, bao gồm:

– Quá trình trao đổi chất, tế bào chết, mỡ thừa, axit uric, vi khuẩn đường ruột.

– Đặc biệt là độc cảm xúc: lo âu, giận nhiều, sợ hãi, oán trách.

Ngoại độc dễ thấy, dễ tránh. Nhưng nội độc thì như quả bom nổ chậm, nó âm thầm gặm nhấm từng tế bào, khiến sắc mặt sạm, khí huyết kém, cơ thể mệt mỏi... mà không hiểu vì sao.

5 cánh cửa thanh lọc ngũ hành cơ thể

Bác sĩ Thái Nhân Sâm ví von: "Độc tố trong cơ thể như những quả bom nổ chậm – nó không gây hại ngay, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, nó bào mòn sức khỏe". Vì vậy, cần thanh lọc cơ thể định kỳ. Thanh lọc không phải là diệt bom, mà là xả áp giúp cơ thể tự dọn dẹp, tự chữa lành.

Độc tố trong cơ thể như những quả bom nổ chậm – nó không gây hại ngay, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, nó bào mòn sức khỏe. Ảnh internet

5 cánh cửa thải độc

Theo Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học sự sống):

1. Gan (Mộc) – Là bộ lọc trung tâm, xử lý độc chất hóa học (như lọc máu, phân giải độc tố hóa học, thuốc, rượu, chất béo...). Khi gan quá tải, Mộc bị uất, da xỉn màu, dễ nóng, cáu gắt, mất ngủ.

Hãy dưỡng Mộc bằng cách ăn nhiều rau xanh, ngủ sớm, hít thở sâu.

2. Thận (Thủy) – bộ lọc và điều hòa sinh khí

Thận (Thủy) lọc máu, bài tiết nước tiểu, điều hòa nội tiết. Khi thận thải độc kém là Thủy yếu, lưng mỏi, sợ lạnh, trí nhớ giảm...

Dưỡng Thủy bằng cách uống đủ nước ấm, tránh thức khuya, không sợ hãi quá mức.

3. Phổi (Kim) – cửa hít thở

Phổi (Kim) – Là cơ quan thanh lọc khí, hít dưỡng khí, thải độc khí, trao đổi khí thải CO₂ và hấp thu dưỡng khí. Khi Kim đục sẽ dễ ho, mệt, da khô, tâm buồn.

Dưỡng Kim bằng cách tập hít thở chậm sâu, ở nơi thoáng, trồng cây xanh, cười to nhiều.

4. Da (Hỏa) – Cửa thải độc qua mồ hôi

Da (Hỏa) – đào thải độc tố qua mồ hôi, giúp cơ thể thoát nhiệt và loại cặn bã. Da được ví là "lá phổi thứ hai", nếu lỗ chân lông bị bít, khí độc tắc nghẽn.

Để dưỡng Hỏa, cần xông hơi, tắm nắng nhẹ, vận động để khí huyết luân chuyển giúp da dần đẹp lên.

5. Đường ruột (Thổ) – Cửa xả cặn thừa

Đường ruột có nhiệm vụ loại bỏ chất thải rắn, duy trì hệ vi sinh giúp đường ruột khỏe mạnh. Khi Thổ bị nhiễm độc, ô uế (dấu hiệu là táo bón, đầy hơi, hơi thở hôi…) thì các hành khác đều bị ảnh hưởng.

Dưỡng Thổ cho cơ thể bằng cách ăn chậm, nhai kỹ, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, nhiều chất xơ.

Hệ bạch huyết - mạng lưới thải độc thầm lặng

Hệ bạch huyết là mạng lưới dẫn lưu độc tố thầm lặng. Nếu ta lười vận động, ngồi quá lâu, ít cười, hay ít tập thở sâu... thì dòng chảy ấy sẽ bị tắc, độc tố ứ trệ trong cơ thể.

Nếu cơ thể là ngôi nhà, thì hệ bạch huyết là đường ống thoát nước ngầm. Nó gom các rác thải tế bào, vi khuẩn, chất lạ để đào thải. Khác với tim – hệ bạch huyết không có máy bơm riêng, nó chỉ lưu thông khi ta vận động, hít sâu, cười lớn và sống tích cực. Ngược lại, người ngồi nhiều, ít vận động, ít cười, ít yêu đời – thì hệ bạch huyết ứ trệ, độc tố kẹt lại, cơ thể ủ rũ, tâm trí nặng nề...

Cơ thể rất thông minh, khi ta hiểu và hỗ trợ đúng cách nó tự phục hồi mà không cần ép xác. Ảnh internet

Thanh lọc cơ thể đúng cách, không ép xác

Gợi ý 7 ngày tự thực hành thanh lọc cơ thể theo ngũ hành:

Ngày 1 – Dưỡng Mộc (Gan – Cảm xúc)

Uống một cốc nước ấm với vài lát gừng và chanh vào sáng sớm. Ăn thêm rau xanh, giảm dầu mỡ. Đi bộ giữa thiên nhiên 20 phút để giúp gan thư giãn.

Ngày 2 – Dưỡng Hỏa (Tim – Niềm vui)

Nghe nhạc vui vẻ, tập hít thở sâu 5 phút buổi sáng. Nói lời tích cực, giảm cà phê, hạn chế nóng giận.

Ngày 3 – Dưỡng Thổ (Tỳ – Tiêu hóa)

Hãy bắt đầu thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố từ chính những bữa ăn hàng ngày trong gia đình bạn.

Ăn cơm nóng, canh rau. Hạn chế ăn nguội, đồ chiên. Nhai kỹ, ăn chậm. Xoa bụng nhẹ theo chiều kim đồng hồ sau bữa ăn.

Ngày 4 – Dưỡng Kim (Phổi – Hít thở)

Ra ban công hoặc dưới tán cây để hít thở sâu 10 lần. Giữ không gian sống thoáng khí, hạn chế mùi hương nhân tạo.

Ngày 5 – Dưỡng Thủy (Thận – Năng lượng)

Uống nước ấm đều đặn, giữ ấm vùng eo lưng. Ngủ trước 23h. Ngâm chân nước ấm với muối 10 phút buổi tối.

Ngày 6 – Dẫn lưu Bạch huyết (Vận động)

Tập xoay khớp, vươn vai, nhún chân 15 phút. Cười lớn 3 lần trong ngày – đó là cách đơn giản nhất để bạch huyết thông suốt.

Ngày 7 – Tĩnh tâm và thả lỏng

Ngồi yên 10 phút, lắng nghe nhịp thở. Viết ra 3 điều biết ơn cuộc đời. Buông bỏ một chuyện cũ khiến ta mệt.

Theo Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện Y học Sự sống), cơ thể rất thông minh, khi ta hiểu và hỗ trợ đúng cách nó tự phục hồi mà không cần các phương pháp cực đoan, hay ép xác. Thanh lọc đúng nghĩa là: - Ăn đơn giản, tự nhiên, tránh thực phẩm chế biến. Uống đủ nước ấm mỗi ngày. - Dành thời gian cho giấc ngủ, thiền, hít thở. Tập thể dục nhẹ để kích hoạt bạch huyết. - Giữ tâm bình, nói lời nhẹ, giảm bớt căng thẳng. Hãy lắng nghe cơ thể để điều chỉnh, sống đúng là cách làm sạch thân thể, làm sáng tâm hồn. Khi thân sạch, tâm cũng nhẹ. Khi ngũ hành hòa, năng lượng tự dâng đầy.

