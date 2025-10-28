Cách xác định cung Quý nhân trong nhà để mang lại nguồn vượng khí cho chính bản thân
GĐXH - Để kích hoạt được cung Quý nhân, chúng ta dựa trên 3 yếu tố chính của con người là thái độ tích cực, sức khỏe, tinh thần của con người, cũng như những vật phẩm phong thủy phù hợp.
Cung Quý nhân hướng nào?
Theo phong thủy, cung Quý Nhân (hay còn gọi là phương vị Quý Nhân) là một trong 9 cung trong phong thủy, biểu thị cho sự nâng đỡ, tương trợ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người nên được nhiều người quan tâm.
Để có thể kích hoạt được cung Quý nhân, đầu tiên cần phải xác định được vị trí chính xác của cung này. Theo phong thủy, cung Quý nhân tọa lạc ở hướng Tây Bắc trong căn nhà hoặc cơ quan làm việc.
Cung Quý nhân tượng trưng cho sự giúp đỡ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người.
Cung Quý nhân thuộc hành gì?
Theo 8 phương vị phong thủy, cung Quý nhân thuộc hành Kim. Mà theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thổ sinh Kim. Vì vậy, để tăng cường nguồn dương khí cho cung Quý nhân, gia chủ có thể đặt những đồ vật bằng kim loại hoặc có màu ánh bạc, trắng... ở khu vực này. Ngoài ra, những màu thuộc mệnh Thổ cũng là sự lựa chọn phù hợp tại đây (theo quan niệm ngũ hành tương sinh).
Nên tránh những màu sắc thuộc mệnh Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím... theo ngũ hành tương khắc, Hỏa khắc Kim.
Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý khi trưng bày các vật phẩm phong thủy ở cung Quý nhân, đối với những vật phẩm tinh thể như pha lê, thủy tinh hoặc đá thạch anh theo mệnh, cần phải chú ý đến khả năng phóng đại của tinh thể. Những điều tốt có khả năng được nhân rộng ra, và những điều xấu cũng vậy.
Vì vậy, nếu bạn treo vật phẩm phong thủy sai cách, thì những tinh thể có khả năng phá hủy chứ không phải là tăng cường năng lượng.
Những vật phẩm phong thủy phù hợp ở vị trí cung Quý nhân: bình gốm, sứ, chuông gió kim loại, những vật phẩm phong thủy làm từ kim loại (mệnh Kim) hoặc làm từ gốm, sứ (mệnh Thổ)...
Cách kích hoạt cung Quý nhân
Thái độ tích cực
Không chỉ là kích hoạt cung Quý nhân, ngay trong cuộc sống thường ngày, thái độ tích cực của bản thân sẽ mang lại điềm may nhiều hơn hẳn so với việc đối diện cuộc sống với thái độ tiêu cực.
Phong thủy cho biết, những người sống với thái độ tiêu cực khó mà có thể thành công trong cuộc sống, từ sự nghiệp, học hành đến đường gia đạo, con cái.
Nếu như bạn luôn giữ thái độ tiêu cực với cuộc sống, thì rất có thể không dễ để nhận được sự giúp đỡ của người khác. Bạn sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái nghi kỵ hoặc phòng bị người khác, việc này không chỉ khiến cho cuộc sống của bạn gặp thêm nhiều khó khăn không đáng có, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ trong gia đình, xã hội của bạn.
Sức khỏe và giấc ngủ
Phong thủy có thể được áp dụng để giúp chúng ta xác định được hướng đặt giường ngủ phù hợp, từ đó tăng cường nguồn dương khí trong cơ thể, xua tan đi nguồn âm khí, đem lại thái độ sống tích cực hơn. Nếu như chúng ta không có sức khỏe tốt, thì khó mà chúng ta có thể dùng thái độ tích cực để nhìn cuộc đời được.
Để có thể đem lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân, theo phong thủy học, gia chủ nên đặt giường ngủ theo hướng Thiên Y (hướng Thiên Y là một trong bốn hướng đại cát trong phong thủy Bát Trạch, tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc, trường thọ và sự bình an). Là một trong 4 hướng tốt của mỗi người, quay giường theo hướng Thiên Y có thể sẽ giúp bạn bệnh nặng hóa nhẹ, bệnh nhẹ hóa không, tránh được bệnh vặt, sức khỏe ổn định...
Bảo đảm nguồn sáng phù hợp
Phong thủy cho hay, cung Quý nhân là nơi tập trung rất nhiều nguồn dương khí trong căn nhà. Vì thế, gia chủ cần giữ không gian tại đây luôn thoáng đãng, sáng sủa.
Nếu có thể, bạn nên khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên như thiết kế giếng trời, cửa sổ ở các khu vực xung quanh...
Trong trường hợp bạn không muốn thay đổi cấu trúc của căn nhà, việc thiết kế thêm nguồn sáng như bóng đèn, nến, hoặc các loại đèn trang trí đều có thể góp phần xua tan đi nguồn âm khí tại đây.
Sử dụng vật phẩm phong thủy phù hợp
Theo phong thủy, cung Quý nhân có ngũ hành thuộc mệnh Kim, nên những vật phẩm phong thủy tại khu vực này đều nên thuộc mệnh Kim hoặc mệnh Thổ (theo ngũ hành tương sinh, Thổ sinh Kim).
Những chiếc chuông gió bằng kim loại sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất trong trường hợp này. Những chiếc chuông gió bằng kim loại lớn nhỏ khác nhau sẽ thu hút nhiều quý nhân tới cho bạn.
Chuông gió nhỏ tượng trưng cho mối quan hệ bạn bè, thân thiết và thường xuyên giúp đỡ nhau, trong khi chuông gió lớn tượng trưng cho cấp trên, sếp hoặc những người có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của bạn.
Ngoài ra, bởi vì hướng của cung Quý nhân là hướng Tây Bắc, là hướng tượng trưng cho tinh thần của gia chủ, nên treo tranh phong thủy cũng là sự lựa chọn phù hợp. Bạn có thể sử dụng những bức ảnh thiên thần, tranh về đức Phật, chúa...Chỉ cần là những hình ảnh mà bạn có lòng tin thì sẽ mang lại cảm giác được bảo vệ một cách tốt nhất.
Sử dụng gương bát quái: Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy được sử dụng rất nhiều trong nhà ở. Bạn chỉ cần chỉnh sửa bát quái theo đúng hướng của la bàn và đặt lên sơ đồ của ngôi nhà là có thể nhận được nguồn vượng khí tốt nhất.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
'Cotton Thứ Thiệt' – Khi sự thật lên tiếng giữa thế giới chăn ga vải phaỞ - 4 giờ trước
Vì sao khách sạn 5 sao chỉ chọn một loại duy nhất?
Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì khi kinh doanh để đem lại cát sự và tài lộc cho gia chủ là câu hỏi của không ít người. Do đó, để biết có cần thiết phải cắm hoa, hãy tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh ChâuỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Những hình ảnh về tư gia của chú rể Phát Nguyễn khiến cộng đồng mạng sửng sốt.
6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắnỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng nguyên tắc phong thủy trong bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàuỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là nghệ thuật sắp đặt không gian sống hài hòa, hỗ trợ con người về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Một trong những đặc điểm nổi bật ở giới giàu có là họ rất chú trọng đến cách bày trí vật phẩm phong thủy, không chỉ vì niềm tin tâm linh mà còn bởi hiểu biết khoa học về năng lượng và cảm xúc trong không gian.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệpỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Việc xây dựng nhà ở nếu được thực hiện một cách thiếu khoa học và bừa bãi dễ dẫn đến những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và công danh của gia chủ.
Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài sử dụng tỏi để giải trừ tà khí, hung sát không lành để không ảnh hưởng đến đường tài lộc của gia chủ, thì dưới đây là những lưu ý khác để ban Thần tài nhà bạn không bao giờ bị mất lộc.
MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ MC xinh đẹp mua được căn nhà đầu tiên của mình khi ở tuổi 24.
'Bảo vật' nên đặt vào bát hương để giúp kết nối tâm linh, lưu giữ tài khí, phúc khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy thờ cúng, Cốt Thất Bảo được xem là vật phẩm linh thiêng, giữ vai trò quan trọng trong việc an vị bát hương và tôn tượng.
Hệ lụy ban thờ Thần tài đặt dưới gầm cầu thang nhiều người mắc phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thời buổi tối giản không gian sống hiện nay, có không ít những thiết kế bố cục sắp xếp ban thờ Thần tài dưới gầm cầu thang với mong muốn giản đơn hóa các công trình trong nhà. Quan điểm này có thực sự tốt hay không, hãy đọc bài viết sau.
Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủyỞ
GĐXH - Xem phong thủy nhà ở là việc làm vô cùng quan trọng quyết định đến tài vận của gia chủ. Dưới đây là những cách sẽ giúp bạn có thể áp dụng tự xem phong thủy cho chính ngôi nhà của mình mà không cần phải mời đến thầy hoặc chuyên gia phong thủy.