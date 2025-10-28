Cách xác định cung Quý nhân trong nhà để mang lại nguồn vượng khí cho chính bản thân

Cung Quý nhân hướng nào?

Theo phong thủy, cung Quý Nhân (hay còn gọi là phương vị Quý Nhân) là một trong 9 cung trong phong thủy, biểu thị cho sự nâng đỡ, tương trợ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người nên được nhiều người quan tâm.

Để có thể kích hoạt được cung Quý nhân, đầu tiên cần phải xác định được vị trí chính xác của cung này. Theo phong thủy, cung Quý nhân tọa lạc ở hướng Tây Bắc trong căn nhà hoặc cơ quan làm việc.

Cung Quý nhân tượng trưng cho sự giúp đỡ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người.

Cung Quý nhân thuộc hành gì?

Theo 8 phương vị phong thủy, cung Quý nhân thuộc hành Kim. Mà theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thổ sinh Kim. Vì vậy, để tăng cường nguồn dương khí cho cung Quý nhân, gia chủ có thể đặt những đồ vật bằng kim loại hoặc có màu ánh bạc, trắng... ở khu vực này. Ngoài ra, những màu thuộc mệnh Thổ cũng là sự lựa chọn phù hợp tại đây (theo quan niệm ngũ hành tương sinh).

Cung Quý Nhân (hay còn gọi là phương vị Quý Nhân) là một trong 9 cung trong phong thủy, biểu thị cho sự nâng đỡ, tương trợ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người nên được nhiều người quan tâm.

Nên tránh những màu sắc thuộc mệnh Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím... theo ngũ hành tương khắc, Hỏa khắc Kim.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý khi trưng bày các vật phẩm phong thủy ở cung Quý nhân, đối với những vật phẩm tinh thể như pha lê, thủy tinh hoặc đá thạch anh theo mệnh, cần phải chú ý đến khả năng phóng đại của tinh thể. Những điều tốt có khả năng được nhân rộng ra, và những điều xấu cũng vậy.

Vì vậy, nếu bạn treo vật phẩm phong thủy sai cách, thì những tinh thể có khả năng phá hủy chứ không phải là tăng cường năng lượng.

Những vật phẩm phong thủy phù hợp ở vị trí cung Quý nhân: bình gốm, sứ, chuông gió kim loại, những vật phẩm phong thủy làm từ kim loại (mệnh Kim) hoặc làm từ gốm, sứ (mệnh Thổ)...

Cách kích hoạt cung Quý nhân

Thái độ tích cực

Không chỉ là kích hoạt cung Quý nhân, ngay trong cuộc sống thường ngày, thái độ tích cực của bản thân sẽ mang lại điềm may nhiều hơn hẳn so với việc đối diện cuộc sống với thái độ tiêu cực.

Để kích hoạt được cung Quý nhân, chúng ta dựa trên 3 yếu tố chính của con người là thái độ tích cực, sức khỏe, tinh thần của con người cũng như những vật phẩm phong thủy phù hợp.

Phong thủy cho biết, những người sống với thái độ tiêu cực khó mà có thể thành công trong cuộc sống, từ sự nghiệp, học hành đến đường gia đạo, con cái.

Nếu như bạn luôn giữ thái độ tiêu cực với cuộc sống, thì rất có thể không dễ để nhận được sự giúp đỡ của người khác. Bạn sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái nghi kỵ hoặc phòng bị người khác, việc này không chỉ khiến cho cuộc sống của bạn gặp thêm nhiều khó khăn không đáng có, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ trong gia đình, xã hội của bạn.

Sức khỏe và giấc ngủ

Phong thủy có thể được áp dụng để giúp chúng ta xác định được hướng đặt giường ngủ phù hợp, từ đó tăng cường nguồn dương khí trong cơ thể, xua tan đi nguồn âm khí, đem lại thái độ sống tích cực hơn. Nếu như chúng ta không có sức khỏe tốt, thì khó mà chúng ta có thể dùng thái độ tích cực để nhìn cuộc đời được.

Để có thể đem lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân, theo phong thủy học, gia chủ nên đặt giường ngủ theo hướng Thiên Y (hướng Thiên Y là một trong bốn hướng đại cát trong phong thủy Bát Trạch, tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc, trường thọ và sự bình an). Là một trong 4 hướng tốt của mỗi người, quay giường theo hướng Thiên Y có thể sẽ giúp bạn bệnh nặng hóa nhẹ, bệnh nhẹ hóa không, tránh được bệnh vặt, sức khỏe ổn định...

Bảo đảm nguồn sáng phù hợp

Phong thủy cho hay, cung Quý nhân là nơi tập trung rất nhiều nguồn dương khí trong căn nhà. Vì thế, gia chủ cần giữ không gian tại đây luôn thoáng đãng, sáng sủa.

Phong thủy cho hay, cung Quý nhân là nơi tập trung rất nhiều nguồn dương khí trong căn nhà. Vì thế, gia chủ cần giữ không gian tại đây luôn thoáng đãng, sáng sủa.

Nếu có thể, bạn nên khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên như thiết kế giếng trời, cửa sổ ở các khu vực xung quanh...

Trong trường hợp bạn không muốn thay đổi cấu trúc của căn nhà, việc thiết kế thêm nguồn sáng như bóng đèn, nến, hoặc các loại đèn trang trí đều có thể góp phần xua tan đi nguồn âm khí tại đây.

Sử dụng vật phẩm phong thủy phù hợp

Theo phong thủy, cung Quý nhân có ngũ hành thuộc mệnh Kim, nên những vật phẩm phong thủy tại khu vực này đều nên thuộc mệnh Kim hoặc mệnh Thổ (theo ngũ hành tương sinh, Thổ sinh Kim).

Những chiếc chuông gió bằng kim loại sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất trong trường hợp này. Những chiếc chuông gió bằng kim loại lớn nhỏ khác nhau sẽ thu hút nhiều quý nhân tới cho bạn.

Chuông gió nhỏ tượng trưng cho mối quan hệ bạn bè, thân thiết và thường xuyên giúp đỡ nhau, trong khi chuông gió lớn tượng trưng cho cấp trên, sếp hoặc những người có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của bạn.

Chuông gió nhỏ tượng trưng cho mối quan hệ bạn bè, thân thiết và thường xuyên giúp đỡ nhau, trong khi chuông gió lớn tượng trưng cho cấp trên, sếp hoặc những người có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của bạn.

Ngoài ra, bởi vì hướng của cung Quý nhân là hướng Tây Bắc, là hướng tượng trưng cho tinh thần của gia chủ, nên treo tranh phong thủy cũng là sự lựa chọn phù hợp. Bạn có thể sử dụng những bức ảnh thiên thần, tranh về đức Phật, chúa...Chỉ cần là những hình ảnh mà bạn có lòng tin thì sẽ mang lại cảm giác được bảo vệ một cách tốt nhất.

Sử dụng gương bát quái: Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy được sử dụng rất nhiều trong nhà ở. Bạn chỉ cần chỉnh sửa bát quái theo đúng hướng của la bàn và đặt lên sơ đồ của ngôi nhà là có thể nhận được nguồn vượng khí tốt nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.