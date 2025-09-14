Cách xem số nhà hợp mệnh giúp đời "lên voi"
GĐXH - Những con số tưởng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa về phong thủy, ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính số nhà hợp phong thủy, mang lại tài vận, tránh những hiểm họa.
Cách tính số nhà tốt - xấu theo phong thủy
Trong đời sống tinh thần, mỗi con số lại có một ý nghĩa riêng, biểu thị cho sự may mắn hay xui xẻo, như 39,79 là số thần tài; 38,78 là số ông địa, đôi khi 78 phát âm là "thất bát" lại được cho là con số mang đến sự xui xẻo…
Việc hiểu rõ về các con số trong phong thủy, sẽ giúp chúng ta lựa chọn cho mình một con số phù hợp đem lại may mắn, hoặc vận dụng trong việc hóa giải các số xấu như trong phong thủy.
Chia số thành các chữ số và cộng từng chữ số trong biển số nhà lại với nhau. Nếu kết quả cho ra là số có hai chữ số thì đem cộng tiếp hai số đó lại với nhau. Nếu biển số nhà có thêm chữ cái thì quy đổi ra số dựa trên thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh (từ A-Z).
Ví dụ: Số nhà 521B sẽ tương đương với số 1 (cách tính như sau : 5+ 2 + 1 +2 (B trong bảng chữ cái có số thứ tự thứ 2) = 10 rồi lấy 1 + 0 = 1).
Ý nghĩa các con số trong phong thủy
Số 1: Là một số tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Mọi người trong nhà sự nghiệp rất thành công, luôn đứng ở vị trí đầu, sớm muộn cũng làm "sếp". Tuy nhiên, về đời sống tình cảm thì sẽ hơi cô độc, người trẻ tuổi trong nhà thường lận đận đường tình duyên.
Số 2: Thể hiện cho sự cân bằng trong cuộc sống. Gia chủ sẽ không quá tài vương, cuộc sống yên bình, tài chính ổn định, đủ ăn tiêu.
Số 3: Là con số mang ý nghĩa phong thủy không mấy tốt đẹp. Nó sẽ khiến năng lượng tốt tìm đến ngôi nhà bị phân tán, gia chủ dễ căng thẳng trong công việc, không có động lực phát triển. Đồng thời vấn đề tài chính thường rơi vào tình trạng khó khăn, hao hụt mạnh.
Số 4: Đây là số rất xấu trong phong thủy bởi mang ý nghĩa "tử". Ngôi nhà sẽ luôn trong trạng thái buồn tẻ, tăm tối, sinh khí yếu. Những người sống trong căn nhà này có cuộc sống không được thuận lợi, công việc trì trệ, bị người khác hãm hại, làm ăn thì thua lỗ. Về chuyện tình cảm cũng không tươi sáng, hôn nhân bấp bênh, hay xảy ra cãi vã, vô cùng mệt mỏi.
Số 5: Con số bình yên, chủ nhân căn nhà thường xuyên gặp may mắn nên cuộc sống khá an nhàn, không mấy vất vả. Tuy nhiên, nên tránh mời bạn bè đến chơi nhà thường xuyên kẻo bị ám vận xấu, gặp phải điều không may như bị lừa gạt, gặp nạn…
Số 6: Ngôi nhà số 6 mang đến nguồn vượng khí hoàn hảo, thanh bình đặc biệt đối với cặp vợ chồng mới cưới. Cuộc sống hôn nhân sẽ rất bền đẹp, 2 người thấu hiểu nhau, cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tới tuổi trung niên mà vẫn ở căn nhà này sẽ đón được nhiều tài lộc, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang.
Số 7: Con số đại kị mà không người nào muốn sở hữu. Theo phong thủy, số 7 có nghĩa là "thất", là mất nên người trong nhà này cả đời không có tài lộc. Thậm chí, gia chủ ngôi nhà sẽ thường xuyên gặp phải xui xẻo, mất tiền, mang bệnh nặng.
Số 8: Đây là con số của sự thịnh vượng, tiền tài và nếu ai đang mong muốn trở thành nhà lãnh đạo, người quyền lực thì hoàn toàn yên tâm, sớm muộn cũng thành hiện thực.
Số 9: Được mệnh danh là con số "vua" bởi nó tượng trưng cho vua chúa, hoàng tộc thời xưa. Do vậy, nó mang một khí chất mạnh mẽ, vĩnh cửu. Mọi người sống trong căn nhà này không những sống thọ, mạnh khỏe mà còn rất may mắn. Trong công việc thì nhanh thăng chức, kinh doanh thì "buôn may bán đắt", tiền đầy túi. Trong đời sống tình cảm, hôn nhân thì bền lâu, hạnh phúc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
