Công dụng khi cho tiêu đen vào máy giặt không phải ai cũng biết
GĐXH - Bạn đã thử đủ loại nước xả vải, bột giặt mà quần áo vẫn còn mùi hôi. Hãy cùng tìm hiểu các công dụng khi thả nắm tiêu đen vào máy giặt có trong bài viết sau.
Khử mùi hôi
Tiêu đen không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp mà còn là một "vũ khí" lợi hại giúp đánh bay mùi hôi trên quần áo.
Nhờ thành phần piperine, hạt tiêu có khả năng hấp thụ và trung hòa các phân tử gây mùi khó chịu, trả lại cho quần áo của bạn hương thơm tươi mát. Đặc biệt hiệu quả với những món đồ lâu ngày không sử dụng hoặc quần áo bị ẩm mốc.
Tăng hiệu quả giặt sạch
Khi hòa tan trong nước, hạt tiêu đen giải phóng các chất có khả năng tạo bọt và làm mềm vải. Lớp bọt này sẽ bao bọc và nâng các hạt bẩn ra khỏi sợi vải, giúp quần áo được làm sạch một cách hiệu quả.
Đặc biệt, hạt tiêu rất hữu ích với những vết bẩn cứng đầu mà các loại bột giặt thông thường khó lòng làm sạch.
Bảo vệ chất liệu vải
Hạt tiêu đen có khả năng làm sạch quần áo một cách nhẹ nhàng, không gây ma sát mạnh lên sợi vải. Nhờ đó, quần áo của bạn sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng bị phai màu, xù lông hoặc rách.
Ngoài ra, hạt tiêu còn giúp loại bỏ các chất bẩn bám sâu trong sợi vải, giúp quần áo luôn sạch sẽ và tươi mới.
Tính kháng khuẩn tự nhiên
Các hợp chất trong hạt tiêu đen có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Khi cho hạt tiêu vào máy giặt, các hợp chất này sẽ được giải phóng và tác động lên các sợi vải, loại bỏ mọi vi khuẩn gây hại. Nhờ vậy, quần áo của bạn sẽ luôn sạch sẽ và an toàn.
Giảm thiểu sử dụng hóa chất tẩy rửa
Bạn có biết rằng, hạt tiêu đen không chỉ là một loại gia vị mà còn là một chất tẩy rửa tự nhiên, giúp bạn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Thay vì mua quá nhiều loại nước giặt, nước xả vải, bạn chỉ cần một ít hạt tiêu là đủ.
Cách thực hiện: Bạn chỉ cần cho một muỗng cà phê tiêu đen xay nhuyễn vào bột giặt hoặc nước giặt, rồi giặt bình thường với nước lạnh.
Với máy giặt, hãy đảm bảo tiêu đã xay nhuyễn để phát huy tối đa công dụng. Nếu giặt tay, bạn có thể kết hợp cả hạt và tiêu xay. Phương pháp này không chỉ giúp quần áo sạch bong mà còn tiết kiệm chi phí và bảo vệ màu sắc vải. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng cho đồ trắng.
