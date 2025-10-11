Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

Thứ bảy, 10:25 11/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.

Nguyên nhân khiến gạo bị mối, mọt

Gạo hay ngũ cốc vốn là môi trường sống lý tưởng cho mọt nhờ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là tinh bột. Nếu không được bảo quản đúng cách và có độ ẩm cao, gạo và ngũ cốc càng dễ trở thành nơi trú ngụ của mối, mọt.

Sử dụng dụng cụ bảo quản gạo không phù hợp là một trong những nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mối, mọt xâm nhập. Mối và mọt thường xâm nhập vào gạo thông qua các khe hở nhỏ trên bao bì hoặc từ những hạt gạo đã bị nhiễm trước đó.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt - Ảnh 1.

Gạo không được bảo quản đúng cách và có độ ẩm cao, càng dễ trở thành nơi trú ngụ của mối, mọt.

Ngoài ra, việc bảo quản gạo chung với các loại hạt khác như đậu, ngô cũng làm tăng nguy cơ bị mối, mọt. Gạo mới thu hoạch nếu chưa được phơi sấy kỹ cũng dễ bị ẩm mốc, tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng sinh sôi.

Cách bảo quản gạo được lâu không bị mối, mọt

Dùng tỏi để bảo quản gạo

Tỏi chứa chất allicin - một loại "penicillin tự nhiên" có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc. Với vị cay đặc trưng và mùi hắc, tỏi cũng có tác dụng đuổi côn trùng rất tốt. 

Bạn có thể đặt vài tép tỏi đã bóc vỏ rồi trộn vào gạo là có thể bảo quản gạo rất lâu, tránh được côn trùng, mối mọt gây ảnh hưởng đến chất lượng của gạo.

Bảo quản gạo bằng ớt để ngăn chặn mối, mọt

Ớt không chỉ là gia vị thường được dùng để làm cho món ăn thêm hấp dẫn nhờ có vị cay nồng mà còn rất hiệu quả trong việc bảo quản gạo, giúp chống lại mối mọt suốt cả năm. Chính mùi cay nồng của ớt sẽ khiến mối, mọt và các loại côn trùng khác tự khắc tránh xa.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt - Ảnh 2.

Ớt không chỉ là gia vị thường được dùng để làm cho món ăn thêm hấp dẫn nhờ có vị cay nồng mà còn rất hiệu quả trong việc bảo quản gạo, giúp chống lại mối mọt suốt cả năm

Cách bảo quản gạo bằng ớt rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần cắt đôi quả ớt, loại bỏ hạt ra và cho vào thùng gạo là xong. Đối với những thùng gạo đã bị mối tấn công, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để đuổi chúng đi ra khỏi nơi có gạo.

Giữ gạo ăn được lâu bằng cách sử dụng muối

Ngoài việc dùng tỏi, ớt để bảo quản gạo, muối cũng có tác dụng "bài trừ" các loại mối, mọt ra khỏi gạo của bạn đấy. Khi ăn gạo, nếu nuốt phải muối mặn, mối mọt sẽ sợ và cũng sẽ tự động bỏ đi.

Cách làm như sau: Khi mua gạo về, bạn hãy rắc đều vào gạo một chút muối tinh rồi bảo quản trong thùng, sau đó đậy kín nắp. Một lưu ý quan trọng là bạn không nên rắc quá nhiều muối sẽ làm gạo bị mặn, hút ẩm nhiều hơn và dễ bị mốc.

Dùng rượu trắng trên 41 độ

Nếu không muốn thùng gạo nhà bạn xuất hiện mối, mọt, bạn nên mua một chai rượu trắng có nồng độ cao (trên 41 độ), mở nắp và chôn chai vào thùng gạo, sao cho miệng chai nhô lên cao hơn mặt gạo rồi đóng nắp thùng lại, để ở nơi thoáng mát.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt - Ảnh 3.

Rượu có tác dụng khử trùng, tiêu diệt côn trùng, giúp gạo không bị nấm mốc và ngăn ngừa sự xuất hiện của mối, mọt.

Rượu rất dễ bay hơi và cũng có tác dụng khử trùng, tiêu diệt côn trùng, giúp gạo không bị nấm mốc và ngăn ngừa sự xuất hiện của mối, mọt.

Bảo quản gạo với hạt tiêu

Bảo quản gạo bằng hạt tiêu là một phương pháp hiệu quả, vì tiêu có mùi hắc giúp đuổi nấm và côn trùng. 

Bạn chỉ cần chuẩn bị một túi vải mỏng (hoặc dùng khẩu trang 2 lớp cắt một đầu), cho hạt tiêu vào, cột chặt lại và đặt vào bốn góc của thùng gạo. Để thùng gạo ở nơi thoáng mát và thông gió, gạo sẽ không bị sâu mọt tấn công.

Bảo quản gạo trong tủ lạnh

Khi mới mua gạo về, bạn có thể để gạo trong tủ lạnh một thời gian ngắn trước khi cho vào thùng đựng gạo. Phương pháp này giúp tiêu diệt mối mọt và ngăn chúng đẻ trứng, sinh sôi nảy nở giúp bảo quản gạo hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hương vị của gạo.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt - Ảnh 4.

Khi mới mua gạo về, bạn có thể để gạo trong tủ lạnh một thời gian ngắn trước khi cho vào thùng đựng gạo.

Cách làm như sau: Cho gạo mới mua về vào hộp kín rồi đặt trong tủ lạnh khoảng 4-5 ngày. Sau đó, bạn có thể lấy ra và sử dụng như bình thường. Lưu ý rằng, nhiệt độ trong tủ lạnh nên dưới 15°C để đảm bảo gạo được bảo quản lâu hơn. Ngoài gạo, bạn cũng có thể áp dụng cách này để bảo quản các loại ngũ cốc và gia vị khác.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt - Ảnh 5.Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

GĐXH - Cửa sổ càng lớn, nhà càng sáng nhưng dễ bám bụi và nấm mốc. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, khe cửa và bệ cửa sổ sẽ tích tụ bụi gây hại cho sức khỏe.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

Các lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo để không bị hư hỏng

Các lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo để không bị hư hỏng

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

Cùng chuyên mục

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

- 2 giờ trước

GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

- 13 giờ trước

GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Phong thủy - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy - 17 giờ trước

GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

- 18 giờ trước

GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

- 1 ngày trước

GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

- 1 ngày trước

GĐXH - Tỏi từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong gian bếp của người Việt. Thế nhưng, khi chế biến tỏi, phần vỏ mỏng bên ngoài lại thường bị bỏ đi mà ít ai biết rằng chính nó lại rất hữu ích trong đời sống.

Xem nhiều

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top