Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt
GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.
Nguyên nhân khiến gạo bị mối, mọt
Gạo hay ngũ cốc vốn là môi trường sống lý tưởng cho mọt nhờ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là tinh bột. Nếu không được bảo quản đúng cách và có độ ẩm cao, gạo và ngũ cốc càng dễ trở thành nơi trú ngụ của mối, mọt.
Sử dụng dụng cụ bảo quản gạo không phù hợp là một trong những nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mối, mọt xâm nhập. Mối và mọt thường xâm nhập vào gạo thông qua các khe hở nhỏ trên bao bì hoặc từ những hạt gạo đã bị nhiễm trước đó.
Ngoài ra, việc bảo quản gạo chung với các loại hạt khác như đậu, ngô cũng làm tăng nguy cơ bị mối, mọt. Gạo mới thu hoạch nếu chưa được phơi sấy kỹ cũng dễ bị ẩm mốc, tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng sinh sôi.
Cách bảo quản gạo được lâu không bị mối, mọt
Dùng tỏi để bảo quản gạo
Tỏi chứa chất allicin - một loại "penicillin tự nhiên" có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc. Với vị cay đặc trưng và mùi hắc, tỏi cũng có tác dụng đuổi côn trùng rất tốt.
Bạn có thể đặt vài tép tỏi đã bóc vỏ rồi trộn vào gạo là có thể bảo quản gạo rất lâu, tránh được côn trùng, mối mọt gây ảnh hưởng đến chất lượng của gạo.
Bảo quản gạo bằng ớt để ngăn chặn mối, mọt
Ớt không chỉ là gia vị thường được dùng để làm cho món ăn thêm hấp dẫn nhờ có vị cay nồng mà còn rất hiệu quả trong việc bảo quản gạo, giúp chống lại mối mọt suốt cả năm. Chính mùi cay nồng của ớt sẽ khiến mối, mọt và các loại côn trùng khác tự khắc tránh xa.
Cách bảo quản gạo bằng ớt rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần cắt đôi quả ớt, loại bỏ hạt ra và cho vào thùng gạo là xong. Đối với những thùng gạo đã bị mối tấn công, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để đuổi chúng đi ra khỏi nơi có gạo.
Giữ gạo ăn được lâu bằng cách sử dụng muối
Ngoài việc dùng tỏi, ớt để bảo quản gạo, muối cũng có tác dụng "bài trừ" các loại mối, mọt ra khỏi gạo của bạn đấy. Khi ăn gạo, nếu nuốt phải muối mặn, mối mọt sẽ sợ và cũng sẽ tự động bỏ đi.
Cách làm như sau: Khi mua gạo về, bạn hãy rắc đều vào gạo một chút muối tinh rồi bảo quản trong thùng, sau đó đậy kín nắp. Một lưu ý quan trọng là bạn không nên rắc quá nhiều muối sẽ làm gạo bị mặn, hút ẩm nhiều hơn và dễ bị mốc.
Dùng rượu trắng trên 41 độ
Nếu không muốn thùng gạo nhà bạn xuất hiện mối, mọt, bạn nên mua một chai rượu trắng có nồng độ cao (trên 41 độ), mở nắp và chôn chai vào thùng gạo, sao cho miệng chai nhô lên cao hơn mặt gạo rồi đóng nắp thùng lại, để ở nơi thoáng mát.
Rượu rất dễ bay hơi và cũng có tác dụng khử trùng, tiêu diệt côn trùng, giúp gạo không bị nấm mốc và ngăn ngừa sự xuất hiện của mối, mọt.
Bảo quản gạo với hạt tiêu
Bảo quản gạo bằng hạt tiêu là một phương pháp hiệu quả, vì tiêu có mùi hắc giúp đuổi nấm và côn trùng.
Bạn chỉ cần chuẩn bị một túi vải mỏng (hoặc dùng khẩu trang 2 lớp cắt một đầu), cho hạt tiêu vào, cột chặt lại và đặt vào bốn góc của thùng gạo. Để thùng gạo ở nơi thoáng mát và thông gió, gạo sẽ không bị sâu mọt tấn công.
Bảo quản gạo trong tủ lạnh
Khi mới mua gạo về, bạn có thể để gạo trong tủ lạnh một thời gian ngắn trước khi cho vào thùng đựng gạo. Phương pháp này giúp tiêu diệt mối mọt và ngăn chúng đẻ trứng, sinh sôi nảy nở giúp bảo quản gạo hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hương vị của gạo.
Cách làm như sau: Cho gạo mới mua về vào hộp kín rồi đặt trong tủ lạnh khoảng 4-5 ngày. Sau đó, bạn có thể lấy ra và sử dụng như bình thường. Lưu ý rằng, nhiệt độ trong tủ lạnh nên dưới 15°C để đảm bảo gạo được bảo quản lâu hơn. Ngoài gạo, bạn cũng có thể áp dụng cách này để bảo quản các loại ngũ cốc và gia vị khác.
