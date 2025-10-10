Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả
GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Dùng giấy báo hút ẩm
Bạn chỉ cần vo tròn tờ giấy báo cũ rồi nhét vào bên trong giày. Giấy báo sẽ giúp hút ẩm từ bên trong, giúp giày nhanh khô hơn.
Nên thay giấy sau 20 phút cho đến khi giày khô ráo hoàn toàn. Cách này phù hợp với hầu hết các loại giày dép.
Dùng muối hút ẩm
Muối có tính hút ẩm cao, bạn có thể tận dụng để làm khô giày dép. Đầu tiên, bạn làm nóng muối hạt (rang hoặc cho vào lò vi sóng).
Sau đó, cho muối còn nóng vào trong một chiếc tất sạch, buộc chặt rồi đặt vào bên trong giày. Nhiệt độ từ muối sẽ giúp giày khô nhanh chóng.
Dùng gạo hút ẩm
Tương tự như muối, gạo cũng là nguyên liệu có khả năng hút ẩm tốt. Bạn cho giày dép vào một chiếc hộp có nắp đậy, sau đó đổ gạo vào xung quanh giày và đậy kín nắp hộp.
Để yên trong vòng 2 giờ hoặc cho đến khi giày khô. Ưu điểm của phương pháp này là an toàn cho cả giày dép làm từ da.
Số gạo dùng xong bạn có thể cho gia cầm ăn.
Phơi giày gần dàn nóng điều hòa
Nếu nhà bạn sử dụng điều hòa, bạn có thể tận dụng hơi nóng từ dàn nóng để làm khô giày. Treo giày ở vị trí thích hợp, cách dàn nóng một khoảng cách an toàn để tránh nhiệt độ quá cao làm hỏng giày.
Dùng phấn rôm trẻ em/ bột vôi hút ẩm
Phấn rôm trẻ em hoặc bột vôi có khả năng hút ẩm và khử mùi hiệu quả. Bạn chỉ cần rắc một lượng vừa đủ vào bên trong giày, để qua đêm và phủi sạch phấn vào sáng hôm sau.
Sử dụng gói hút ẩm
Gói hút ẩm thường có trong các sản phẩm đóng gói để tránh ẩm mốc. Bạn có thể tận dụng để cho vào bên trong giày. Khi gói hút ẩm chuyển sang màu khác, bạn nên thay gói mới cho đến khi giày khô ráo hoàn toàn.
Dùng baking soda hút ẩm và khử mùi
Baking soda là nguyên liệu đa năng, có khả năng hút ẩm và khử mùi hôi hiệu quả. Bạn chỉ cần rắc một lượng vừa đủ baking soda vào bên trong giày, để qua đêm và phủi sạch vào sáng hôm sau.
Dùng vỏ cam, quýt, bã cà phê hút ẩm và khử mùi
Vỏ cam, quýt hoặc bã cà phê sau khi phơi khô có thể dùng để hút ẩm và tạo mùi hương dễ chịu cho giày dép. Bạn cho vỏ cam, quýt hoặc bã cà phê vào một túi vải nhỏ, hoặc tất sạch rồi để vào bên trong giày.
Sử dụng máy sấy quần áo
Nếu nhà bạn có sẵn máy sấy quần áo, bạn có thể cho giày vào sấy cùng một chiếc khăn khô. Chọn chế độ sấy với nhiệt độ thấp hoặc trung bình để tránh làm hỏng giày. Không nên áp dụng cách này với giày da, giày đế cứng hoặc đế gel.
Làm khô giày bằng quạt máy
Đây là cách làm khô giày đơn giản và dễ thực hiện nhất. Bạn chỉ cần treo giày trước quạt máy ở mức trung bình hoặc cao trong khoảng 1 - 2 tiếng. Lưu ý không nên để giày quá gần quạt hoặc phơi dưới ánh nắng trực tiếp vì có thể khiến giày bị phai màu hoặc biến dạng.
Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưaỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượngỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay khôngPhong thủy - 14 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy - 17 giờ trước
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.
Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quảỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.
Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.
Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.
Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.
Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ởỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.
Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tỏi từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong gian bếp của người Việt. Thế nhưng, khi chế biến tỏi, phần vỏ mỏng bên ngoài lại thường bị bỏ đi mà ít ai biết rằng chính nó lại rất hữu ích trong đời sống.
Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ởỞ
GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.