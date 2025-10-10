Mới nhất
Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Thứ sáu, 15:31 10/10/2025 |
GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Dùng giấy báo hút ẩm

Bạn chỉ cần vo tròn tờ giấy báo cũ rồi nhét vào bên trong giày. Giấy báo sẽ giúp hút ẩm từ bên trong, giúp giày nhanh khô hơn. 

Nên thay giấy sau 20 phút cho đến khi giày khô ráo hoàn toàn. Cách này phù hợp với hầu hết các loại giày dép.

Dùng muối hút ẩm

Muối có tính hút ẩm cao, bạn có thể tận dụng để làm khô giày dép. Đầu tiên, bạn làm nóng muối hạt (rang hoặc cho vào lò vi sóng). 

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt trong mùa mưa hiệu quả - Ảnh 1.

Muối có tính hút ẩm cao, bạn có thể tận dụng để làm khô giày dép.

Sau đó, cho muối còn nóng vào trong một chiếc tất sạch, buộc chặt rồi đặt vào bên trong giày. Nhiệt độ từ muối sẽ giúp giày khô nhanh chóng.

Dùng gạo hút ẩm

Tương tự như muối, gạo cũng là nguyên liệu có khả năng hút ẩm tốt. Bạn cho giày dép vào một chiếc hộp có nắp đậy, sau đó đổ gạo vào xung quanh giày và đậy kín nắp hộp. 

Để yên trong vòng 2 giờ hoặc cho đến khi giày khô. Ưu điểm của phương pháp này là an toàn cho cả giày dép làm từ da. 

Số gạo dùng xong bạn có thể cho gia cầm ăn.

Phơi giày gần dàn nóng điều hòa

Nếu nhà bạn sử dụng điều hòa, bạn có thể tận dụng hơi nóng từ dàn nóng để làm khô giày. Treo giày ở vị trí thích hợp, cách dàn nóng một khoảng cách an toàn để tránh nhiệt độ quá cao làm hỏng giày.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt trong mùa mưa hiệu quả - Ảnh 2.

Nếu nhà bạn sử dụng điều hòa, bạn có thể tận dụng hơi nóng từ dàn nóng để làm khô giày.

Dùng phấn rôm trẻ em/ bột vôi hút ẩm

Phấn rôm trẻ em hoặc bột vôi có khả năng hút ẩm và khử mùi hiệu quả. Bạn chỉ cần rắc một lượng vừa đủ vào bên trong giày, để qua đêm và phủi sạch phấn vào sáng hôm sau.

Sử dụng gói hút ẩm

Gói hút ẩm thường có trong các sản phẩm đóng gói để tránh ẩm mốc. Bạn có thể tận dụng để cho vào bên trong giày. Khi gói hút ẩm chuyển sang màu khác, bạn nên thay gói mới cho đến khi giày khô ráo hoàn toàn.

Dùng baking soda hút ẩm và khử mùi

Baking soda là nguyên liệu đa năng, có khả năng hút ẩm và khử mùi hôi hiệu quả. Bạn chỉ cần rắc một lượng vừa đủ baking soda vào bên trong giày, để qua đêm và phủi sạch vào sáng hôm sau.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt trong mùa mưa hiệu quả - Ảnh 3.

Baking soda là nguyên liệu đa năng, có khả năng hút ẩm và khử mùi hôi hiệu quả.

Dùng vỏ cam, quýt, bã cà phê hút ẩm và khử mùi

Vỏ cam, quýt hoặc bã cà phê sau khi phơi khô có thể dùng để hút ẩm và tạo mùi hương dễ chịu cho giày dép. Bạn cho vỏ cam, quýt hoặc bã cà phê vào một túi vải nhỏ, hoặc tất sạch rồi để vào bên trong giày.

Sử dụng máy sấy quần áo

Nếu nhà bạn có sẵn máy sấy quần áo, bạn có thể cho giày vào sấy cùng một chiếc khăn khô. Chọn chế độ sấy với nhiệt độ thấp hoặc trung bình để tránh làm hỏng giày. Không nên áp dụng cách này với giày da, giày đế cứng hoặc đế gel.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt trong mùa mưa hiệu quả - Ảnh 4.

Chọn chế độ sấy với nhiệt độ thấp hoặc trung bình để tránh làm hỏng giày.

Làm khô giày bằng quạt máy

Đây là cách làm khô giày đơn giản và dễ thực hiện nhất. Bạn chỉ cần treo giày trước quạt máy ở mức trung bình hoặc cao trong khoảng 1 - 2 tiếng. Lưu ý không nên để giày quá gần quạt hoặc phơi dưới ánh nắng trực tiếp vì có thể khiến giày bị phai màu hoặc biến dạng.

Huyền Trang (T/h)
