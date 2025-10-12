Vị trí trên ấm đun và nồi cơm điện nếu vệ sinh đúng sẽ tiết kiệm điện hiệu quả
GĐXH - Nồi cơm điện và ấm đun nước là vật dụng thiết yếu trong nhà bếp của các gia đình, thế nhưng nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây tốn điện, lãng phí mà lại mau hư.
Vị trí khi vệ sinh ấm đun nước
Khi sử dụng ấm đun nước một thời gian, bạn có thể gặp tình trạng đèn báo không bật và nước sẽ không được đun sôi. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng ấm đun nước bị hỏng, nhưng thực tế không phải.
Bạn hãy để ý có một điểm liên kết giữa đế của ấm và ấm nước. Điểm kết nối này được kết nối bằng một tấm đồng, và sẽ có hai tấm đồng ở giữa đế.
Sau khi ấm được sử dụng trong một thời gian dài, hai miếng đồng này có thể bị biến dạng, dẫn đến ấm tiếp xúc kém và đèn báo không sáng, nước sẽ không được làm nóng.
Để giải quyết vấn đề này, bạn cần chuẩn bị một cây tăm và bóc hai miếng đồng này trở lại hình dạng ban đầu. Sau khi tấm đồng trở lại hình dạng cũ, ấm đun nước có thể tiếp tục hoạt động bình thường.
Vị trí khi vệ sinh nồi cơm điện
Việc cắm nồi cơm điện quá sớm trước bữa ăn hoặc để nồi cơm ở chế độ hâm nóng trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng lãng phí điện. Nhiều người cho rằng chế độ hâm nóng sẽ tiêu thụ ít điện hơn so với khi nấu. Tuy nhiên, trên thực tế, điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện ở trạng thái giữ ấm vẫn tương đối cao.
Một nguyên nhân khác gây ra lãng phí điện năng khi dùng nồi cơm điện là sử dụng nồi có dung tích không phù hợp với nhu cầu của gia đình.
Việc lựa chọn nồi có dung tích lớn hơn nhu cầu sử dụng thật sự sẽ làm tăng lượng điện tiêu thụ một cách không cần thiết. Do đó, bạn nên chọn dung tích nồi phù hợp với sức ăn của gia đình, không nên mua nồi quá lớn để tránh lãng phí.
Vì nồi cơm điện được sử dụng hằng ngày nên nếu bạn để nồi dơ, không chịu vệ sinh sạch sẽ thì vô tình bạn sẽ khiến nồi cơm 'ngốn' nhiều điện hơn bình thường và rất mau hư đó. Hơn nữa, nếu lau chùi sai cách thì rất dễ gây hỏng hóc, chập điện và làm hư nồi, lãng phí tiền của.
Ngoài ra, khi vệ sinh nồi cơm điện, đa số mọi người thường quên vệ sinh van thoát hơi của nồi cơm điện. Đây là một trong những nơi bẩn nhất và dễ tích tụ vi khuẩn nhất của nồi cơm điện.
Van thoát hơi vừa là nơi hứng bọt cơm trào lên khi nấu, vừa đẩy hơi nước dư thừa trong nồi ra ngoài. Lâu ngày, chúng dễ bị cáu bẩn thành các mảng bám màu vàng.
Chúng có thể được tháo rời ra để vệ sinh. Sau khi tháo, bạn hãy rửa trực tiếp bằng nước sạch rồi lau khô và lắp lại vào vị trí cũ.
GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.
GĐXH - Trong phong thủy, gương không chỉ là vật dụng soi chiếu mà còn là “vật dẫn khí”. Khi gương phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp, thì đó là dấu hiệu quang khí cát tường – báo hiệu tài lộc và cơ hội tốt đang đến gần.
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây để thực hiện các việc được tốt, mang lại tài lộc.
GĐXH - Có nhiều người trang trí và chăm sóc ô tô cực kỳ cẩn thận, nhưng có thể chưa biết những điều cấm kỵ khi trang trí ô tô của mình.
GĐXH - Một chiếc xe đỗ ở vị trí nào trong nhà, kỳ thực đều có thể tác động đến Ngũ hành vận khí của những thành viên sống ở đó. Việc đỗ xe như thế nào quyết định đến thế vận của thành viên trong ngôi nhà ấy.
GĐXH - Bạn đã thử đủ loại nước xả vải, bột giặt mà quần áo vẫn còn mùi hôi. Hãy cùng tìm hiểu các công dụng khi thả nắm tiêu đen vào máy giặt có trong bài viết sau.
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.
