Vị trí trên ấm đun và nồi cơm điện nếu vệ sinh đúng sẽ tiết kiệm điện hiệu quả

Vị trí khi vệ sinh ấm đun nước

Khi sử dụng ấm đun nước một thời gian, bạn có thể gặp tình trạng đèn báo không bật và nước sẽ không được đun sôi. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng ấm đun nước bị hỏng, nhưng thực tế không phải.

Bạn hãy để ý có một điểm liên kết giữa đế của ấm và ấm nước. Điểm kết nối này được kết nối bằng một tấm đồng, và sẽ có hai tấm đồng ở giữa đế.

Sau khi ấm được sử dụng trong một thời gian dài, hai miếng đồng này có thể bị biến dạng, dẫn đến ấm tiếp xúc kém và đèn báo không sáng, nước sẽ không được làm nóng.

Để giải quyết vấn đề này, bạn cần chuẩn bị một cây tăm và bóc hai miếng đồng này trở lại hình dạng ban đầu. Sau khi tấm đồng trở lại hình dạng cũ, ấm đun nước có thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Vị trí khi vệ sinh nồi cơm điện

Việc cắm nồi cơm điện quá sớm trước bữa ăn hoặc để nồi cơm ở chế độ hâm nóng trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng lãng phí điện. Nhiều người cho rằng chế độ hâm nóng sẽ tiêu thụ ít điện hơn so với khi nấu. Tuy nhiên, trên thực tế, điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện ở trạng thái giữ ấm vẫn tương đối cao.

Một nguyên nhân khác gây ra lãng phí điện năng khi dùng nồi cơm điện là sử dụng nồi có dung tích không phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Việc lựa chọn nồi có dung tích lớn hơn nhu cầu sử dụng thật sự sẽ làm tăng lượng điện tiêu thụ một cách không cần thiết. Do đó, bạn nên chọn dung tích nồi phù hợp với sức ăn của gia đình, không nên mua nồi quá lớn để tránh lãng phí.

Chúng có thể được tháo rời ra để vệ sinh. Sau khi tháo, bạn hãy rửa trực tiếp bằng nước sạch rồi lau khô và lắp lại vào vị trí cũ.

Vì nồi cơm điện được sử dụng hằng ngày nên nếu bạn để nồi dơ, không chịu vệ sinh sạch sẽ thì vô tình bạn sẽ khiến nồi cơm 'ngốn' nhiều điện hơn bình thường và rất mau hư đó. Hơn nữa, nếu lau chùi sai cách thì rất dễ gây hỏng hóc, chập điện và làm hư nồi, lãng phí tiền của.

Ngoài ra, khi vệ sinh nồi cơm điện, đa số mọi người thường quên vệ sinh van thoát hơi của nồi cơm điện. Đây là một trong những nơi bẩn nhất và dễ tích tụ vi khuẩn nhất của nồi cơm điện.

Van thoát hơi vừa là nơi hứng bọt cơm trào lên khi nấu, vừa đẩy hơi nước dư thừa trong nồi ra ngoài. Lâu ngày, chúng dễ bị cáu bẩn thành các mảng bám màu vàng.

