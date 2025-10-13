Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợ

Nguyên nhân

Đặt máy giặt ở vị trí không bằng phẳng

Khi bạn đặt máy giặt ở vị trí không cân xứng như bề mặt gồ ghề, nhấp nhô... sẽ khiến máy giặt bị nghiêng và dẫn đến tình trạng lồng giặt va chạm vào vỏ máy giặt. Chính vì điều này đã gây ra những tiếng ồn lớn và hiện tượng rung lắc mạnh.

Cách khắc phục: Kiểm tra bề mặt đặt máy và nếu phát hiện bề mặt không được bằng phẳng, bạn hãy di chuyển máy giặt đến vị trí bằng phẳng hoặc kê thêm vật vào chân máy giặt để giữ máy được thăng bằng. Thiết kế một bệ đỡ bằng bê tông hay một tấm ván gỗ chắc chắn để đặt máy giặt.

Sử dụng chân máy giặt không chuẩn

Bên cạnh việc kiểm tra bề mặt đặt máy, bạn hãy kiểm tra thật kỹ phần chân máy giặt (bộ phận gắn ở dưới thùng máy) có bị bập bênh, chân ngắn chân dài hay bị lỏng lẻo không.

Nếu chân máy bị lỏng, bạn hãy dùng tua vít vặn chặt ốc vào máy giặt và nếu chân máy bị hư hỏng, bạn hãy thay cái mới cho máy giặt.

Dàn đồ không đều trong lồng giặt hoặc đồ bị quá tải

Mỗi máy giặt đều có khối lượng giặt quần áo khác nhau cho nên bạn cần cho vào máy lượng quần áo phù hợp với khối lượng giặt của máy nhà bạn. Bởi vì cho quần áo vào quá nhiều và vượt khối lượng giặt sẽ ảnh hưởng đến mức độ làm sạch và độ bền của máy.

Bên cạnh đó, việc bạn không dàn đồ đều mà làm quần áo cuộn vào nhau sẽ khiến máy giặt bị lệch về một phía và gây lệch tâm trong quá trình giặt. Chính vì điều này đã gây ra hiện tượng máy bị rung lắc dữ dội và tạo tiếng ồn.

Cách khắc phục: Nên phân loại và tách quần áo đều trước khi cho vào máy giặt để giảm tình trạng quần áo bị cuộn vào nhau. Kiểm tra khối lượng giặt phù hợp của máy giặt nhà bạn. Xếp quần áo cùng một chiều trước khi bấm nút giặt.

Nhấn nút tạm ngưng hoạt động khi máy giặt xuất hiện tình trạng rung lắc mạnh và kêu to để kịp thời kiểm tra lại cách xếp đồ bên trong.

Các vật thể lạ còn sót lại trong lồng giặt

Bạn giặt quần áo còn sót vật thể lạ bên trong sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của máy giặt. Đặc biệt là những vật bằng kim loại, những vật sắc bén sẽ làm trầy xước máy giặt.

Cách khắc phục: Kiểm tra thật kỹ quần áo và lồng giặt để không bỏ sót lại những đồ vật lạ như chìa khóa, dây buộc tóc, bút viết, tiền... Khi máy giặt có tiếng kêu lạ, bạn hãy dừng hoạt động và kiểm tra bên trong lồng giặt máy.

Hư lò xo giảm xóc

Lò xo giảm xóc giúp làm giảm sự rung lắc và chấn động từ máy giặt một cách hiệu quả. Nếu lò xo giảm xóc bị hư hỏng thì chắc chắn máy giặt sẽ trở nên rung lắc mạnh và mất cân bằng.

Cách khắc phục: Bạn hãy liên hệ với thợ sửa chữa hoặc trung tâm bảo hành máy giặt để được sửa chữa và thay mới lò xo.

Máy giặt hư hoặc quá cũ

Máy giặt đã hoạt động quá lâu nên chất lượng không còn tốt, sẽ phát ra những tiếng ồn lớn và rung lắc mạnh để báo hiệu máy sắp hư hỏng.

Cách khắc phục: Vệ sinh máy giặt định kỳ từ 3 - 6 tháng/ lần. Điều này sẽ giúp bạn kịp thời phát hiện những hư tổn của máy giặt và bảo dưỡng được tuổi thọ của máy lâu hơn.

Cân nhắc thay mới máy giặt quá cũ (đã sử dụng trên 8 năm). Đặc biệt đối với những loại máy giặt đời cũ mà hiện nay không còn sản xuất, sẽ rất khó để tìm linh kiện sửa chữa và thay thế.

Bộ phận cốt và bạc đạn bị vỡ

Cốt và bạc đạn chính là bộ phận giúp cho động cơ máy giặt được chuyển động trơn tru, giảm ma sát và chịu trọng lượng. Vì vậy, khi hai bộ phận này bị vỡ sẽ khiến máy lạnh gặp tình trạng rung lắc mạnh và gây tiếng ồn lớn.

Cách khắc phục: Tốt nhất trường hợp này bạn nên liên hệ thợ sửa chữa để được thay mới cốt và bạc đạn đúng cách và an toàn.

Có nên tự sửa máy giặt khi gặp vấn đề rung lắc

Việc máy giặt rung lắc khi hoạt động là một hiện tượng rất bình thường. Tuy nhiên, máy giặt rung lắc quá mạnh đồng thời tạo tiếng ồn lớn chính là dấu hiệu máy giặt nhà bạn đang gặp vấn đề và cần kiểm tra gấp.

Để có thể bảo quản và sử dụng máy giặt lâu dài, bạn cần khắc phục vấn đề máy gặp phải một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu bạn không thực sự rõ về điện lạnh thì phương án an toàn nhất chính là liên hệ nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra và sửa chữa, tránh tình trạng bạn tự sửa và khiến tình trạng hư hỏng thêm nặng.

