Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!
GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.
Nước trong nhà chảy êm và trong (nước sạch, liền mạch) — “Dòng tài” vận hành thuận lợi
Mặc dù các nghiên cứu cụ thể về “nước chảy êm trong nhà” liên quan đến tài vận vẫn chưa nhiều, chúng ta có thể nhìn vào các nghiên cứu về môi trường trong nhà nói chung: chất lượng không khí, độ ẩm, vi sinh vật — tất cả đều liên quan mật thiết đến dòng chảy và thông gió. Ví dụ, nghiên cứu “Indoor Air Quality and Health” (PMC) chỉ rõ: môi trường trong nhà có hệ thống thông gió tốt, hạn chế ô nhiễm (VOCs, khí CO₂, các chất gây dị ứng) giúp giảm triệu chứng khó chịu như đau đầu, mệt mỏi, các vấn đề hô hấp.
Một đánh giá tổng hợp của một đề tài nghiên cứu về phong thủy ứng dụng với các thiết kế đương đại còn cho thấy rằng ô nhiễm không khí trong nhà (khí gas, VOCs, hạt mịn) có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim, chức năng hệ thần kinh — điều này ngầm nói rằng khi môi trường nhà tốt (nước, không khí, ánh sáng, luân chuyển) thì sức khỏe và tinh thần chủ nhà ổn định.
Ở góc độ khoa học, nước sạch, không ô nhiễm, không đọng ứ, luân chuyển tốt là nhân tố quan trọng cho môi trường sống khỏe mạnh bởi sẽ hạn chế vi khuẩn, ẩm mốc.
Nước ứ đọng trong ống, hố ga, rãnh thoát nước kém… có thể dẫn đến việc phát sinh vi khuẩn, nấm mốc, ẩm thấp.
Nhìn từ góc độ phong thủy: nước như dòng “tài lộc”
Trong phong thủy truyền thống, nước chảy được xem là dấu hiệu tài lộc vãng lai. Nếu nước “uốn lượn” nhẹ nhàng, yên tĩnh thì “tài khí vào nhà êm dịu”.
Ngược lại, nước chảy ồn, gấp gáp, hoặc ứ đọng thì có thể mang sát khí, sức ép, hoặc làm tiêu hao tài khí.
Theo một luận văn nghiên cứu phong thủy có những điểm kết hợp với thiết kế môi trường hiện đại (như hệ thống thoát nước, thoát ẩm, cảnh quan nước) để điều tiết môi trường vi khí hậu bên trong – tức việc xử lý nước và thoát nước trong nhà cũng là phần của “thiết kế phong thủy”.
Một thử nghiệm lâm sàng gần đây cũng cho thấy: khi phòng bệnh áp dụng nguyên tắc phong thủy (vừa thiết kế theo tỷ lệ vàng, vừa có cửa sổ, ánh sáng, dòng thoáng khí/nước hợp lý), người bệnh giảm lo âu hơn so với phòng bình thường. Tức phong thủy có tác động đến tâm trạng, sức khỏe, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến năng lượng tổng thể.
Làm nhà cần chú ý đến thiết kế nguồn nước - nguồn "tài lộc"
Rất nhiều những dẫn chứng thực tế, bằng quan sát có thể thấy được.
Trong một ngôi nhà vườn truyền thống vùng ngoại ô, chủ nhà đào rãnh thoát nước nhẹ nhàng quanh nền móng để tránh ứ nước khi mưa. Nước mưa thoát đi nhẹ nhàng, không đọng. Nhà ít dột, mọi người trong gia đình yên tâm, hưng phấn hơn, làm ăn cũng thuận lợi hơn.
Ở thành phố, có gia đình lắp hệ thống thoát nước mái, máng xối đẹp, đảm bảo thoát nhanh, không tràn sang tường nhà hoặc căn khác. Hệ thống này ít bị tắc, không đọng rác lá — họ cho rằng “nước không nghịch lành, dòng tài không ngưng trệ”. Khi họ tránh được các xung đột với hàng xóm hay chính trong gia đình mình thì thu nhập cũng từ đó ổn định hơn.
Trong một công trình cải tạo nhà phố ống, kiến trúc sư kết hợp hệ “suối nhỏ trong sân” (khiêm tốn, không ồn) và đường thoát nước ngầm âm — khách đến nhà đều khen “cảnh nước dịu mắt, nghe tiếng nước khác lạ mà dễ chịu”. Chủ nhà nói họ cảm thấy thoải mái hơn, khách đến chơi nhiều hơn, và từ đó mối quan hệ kết nối dễ hơn.
Những lưu ý khi thiết kế nguồn nước trong gia đình
Tránh để nước chảy "trực xung" vào cửa chính hoặc phòng khách – theo phong thủy là đẩy tài khí ra, cần lưu ý: Khi thiết kế mái, hướng chảy nước nên tránh chảy trực tiếp vào cửa nhà; ống thoát nước nên âm nền, dẫn ra hệ thống thoát lớn.
Không để ứ đọng có thể xảy ra. Hố ga, ống thoát phải luôn sạch, không lá rụng, không vật cản. Điều này sẽ tốt về mặt sức khỏe bởi tránh được ứ đọng nước gây ổ vi khuẩn, muỗi.
Có thể dùng dòng nước nhẹ nhàng trong tiểu cảnh. Suối nhỏ, hồ cá, bể nước chảy dịu — không mạnh ồn. Nếu nước quá động, có thể tạo "xung khí" – làm rối loạn năng lượng.
Kết hợp cây xanh và hệ thống lọc. Cây bên nước giúp lọc không khí, cân bằng độ ẩm. Nhưng lưu ý cẩn thận chọn cây không rụng lá nhiều gây tắc ống.
Đặc biệt phải kiểm tra, thông rãnh mỗi mùa mưa. Khoa học cho thấy môi trường ẩm thấp dễ phát sinh nấm mốc, côn trùng, gây ảnh hưởng sức khỏe và năng lượng.
