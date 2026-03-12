Sau nhiều năm lẩn trốn, một đối tượng ở Ninh Bình ra đầu thú

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 12/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, sau một thời gian xác minh, tuyên truyền, vận động, ngày 9/3/2026, Trần Văn Toàn (SN 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Lộng Đồng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, năm 2008, lợi dụng việc được giao trách nhiệm thu tiền cho Công ty TNHH dịch vụ dầu khí Nam Định, Trần Văn Toàn đã chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng rồi bỏ trốn. Hành vi của Trần Văn Toàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình) ra Quyết định khởi tố bị can về hành vi phạm tội "tham ô tài sản", theo quy định tại Điều 278 Bộ Luật hình sự năm 1999 và ra Quyết định truy nã đối với Toàn.

Đối tượng Trần Văn Toàn đã tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình để đầu thú - (ảnh CANB).

Để truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Toàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, cùng với việc tập trung xác minh, truy xét quyết liệt, rộng rãi, đơn vị còn chủ động gặp gỡ, vận động người thân trong gia đình, phân tích cho đối tượng hiểu rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo.

Sau nhiều năm lẩn trốn tại các địa bàn, nhận thức được sai phạm của bản thân cũng như trước sự vận động, động viên của gia đình và lực lượng công an, Trần Văn Toàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Theo cơ quan công an, việc xác minh, tuyên truyền, vận động thành công Trần Văn Toàn ra đầu thú không chỉ thể hiện sự nỗ lực, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng Công an mà còn khẳng định tính nhân văn trong chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đã thúc đẩy, tạo điều kiện để những người lầm lỗi suy nghĩ, nhận thức được vi phạm của mình và tự nguyện ra trình báo với các cơ quan pháp luật để sửa chữa.

