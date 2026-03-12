Mang dao xông vào quán cà phê chém người, thanh niên bị bắt sau vài giờ bỏ trốn

Thông tin ban đầu, Trần Hữu Giáp có mâu thuẫn từ trước với anh P.Đ.X. (SN 1989, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Trần Hữu Giáp

Khoảng 11 giờ ngày 11/3, khi đi bộ từ khu vực chợ Vinh theo hướng đường Phan Đình Phùng, Giáp phát hiện anh X. đang ngồi cùng bạn tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Thành Vinh.

Tang vật vụ việc

Lúc này, trên tay Giáp đang cầm một con dao dài khoảng 69cm vừa mua trước đó. Thấy anh X., đối tượng lập tức xông vào quán, dùng dao chém một nhát trúng vai trái nạn nhân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh X. sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Hữu Giáp khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, Trần Hữu Giáp đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.