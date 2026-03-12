Mang dao xông vào quán cà phê chém người, thanh niên bị bắt sau vài giờ bỏ trốn
GĐXH - Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Trần Hữu Giáp (SN 1995, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi dùng dao chém người tại một quán cà phê ở phường Thành Vinh, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thông tin ban đầu, Trần Hữu Giáp có mâu thuẫn từ trước với anh P.Đ.X. (SN 1989, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).
Khoảng 11 giờ ngày 11/3, khi đi bộ từ khu vực chợ Vinh theo hướng đường Phan Đình Phùng, Giáp phát hiện anh X. đang ngồi cùng bạn tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Thành Vinh.
Lúc này, trên tay Giáp đang cầm một con dao dài khoảng 69cm vừa mua trước đó. Thấy anh X., đối tượng lập tức xông vào quán, dùng dao chém một nhát trúng vai trái nạn nhân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh X. sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Hữu Giáp khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Tại cơ quan công an, Trần Hữu Giáp đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam nam sinh viên trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 tặng bạn gáiPháp luật - 34 phút trước
GĐXH - Lấy trộm 3 cây vàng của người họ hàng, Thân Văn Nam (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam.
Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh ánPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Thuê xe ôtô tự lái đi cướp 5 thùng bia, Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tácPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” để điều tra hành vi manh động của một nhóm thanh thiếu niên lạng lách và lao xe trực diện vào lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Trà Lý.
Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – NamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.
Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kiểm tra cơ sở sản xuất tại xã Ý Yên (Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 chai dấm thành phẩm cùng khoảng 1,5 tấn axit axetic không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở đã bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Giả danh luật sư để nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú ThọPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Ngọc Long (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.