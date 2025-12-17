Một loại quả giúp tăng sức đề kháng đang vào mùa, bán đầy chợ Việt giá chỉ bằng cốc trà sữa

Những ngày tháng 12, thị trường các loại hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp. Trong số những loại trái cây vào mùa giá rẻ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phải kể đến cam đường canh (hay còn gọi là cam canh) - là giống cam quýt đặc sản nổi tiếng từ làng Canh (Hoài Đức, Hà Nội). Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm thanh mát, vỏ mỏng, dễ bóc, ruột mọng nước, ít hạt, giàu dinh dưỡng, vitamin C và chất xơ.

Theo các tiểu thương mùa của loại quả này sẽ bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đến qua Tết, nhiều năm trở lại đây bên cạnh đào, quất, bưởi,... nhiều gia đình ưa chuộng chọn cam canh trồng làm cây cảnh chơi Tết. Hiện tại cam canh đang được rao bán trên thị trường với mức giá dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/kg (tùy chất lượng).

"Cam canh được trồng rất nhiều tại Việt Nam như ở Bắc Giang, Hòa Bình cũ. Muốn chọn được cam ngon, người mua nên chọn quả vừa phải, khoảng 15 – 20 quả/kg, mỏng vỏ, nhẵn, dẻo tay, cuống chắc màu sắc vàng pha cam hoặc xanh pha vàng sẽ mọng nước, ngon ngọt còn những quả sờ vào cứng, to, cuống lõm,…sẽ dễ bị khô, nhạt, không ngon.

Mọi người không nên ham hàng rẻ vì sẽ dễ mua phải quả không đạt chất lượng chuẩn, thường thì tiền nào của ấy. Cam canh đang vào mùa lại tốt cho sức khỏe nên đây là một lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm, đáp ứng các tiêu chí "ngon - bổ - rẻ". Đang có dịch cúm, môi trường ô nhiễm, nhiều người lựa chọn cam canh để bổ sung thêm vitamin C, tăng đề kháng cho cơ thể cũng như người thân trong gia đình", chị Nguyễn Thị Hòa (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm – Hà Nội) cho hay.

Cam canh được nhiều người ưa chuộng vì có vị ngọt đậm đà, thơm mát đặc trưng, màu sắc bắt mắt, có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. "Nhà tôi ai cũng thích ăn cam canh, loại quả này dễ ăn, chỉ cần bóc vỏ mà không cần cắt gọt gì. Hằng năm cứ đến mùa đông là loại quả này vào mùa, nhà tôi thường hay đặt người quen ở Hoài Đức, nơi chính gốc trồng để thưởng thức. Hương vị rất ngon và khác biệt, dùng để bày mâm ngũ quả dâng lên thắp hương hoặc làm quà biếu cũng rất hợp. Giá cam canh nhiều năm trở lại đây cũng khá phải chăng, vài chục nghìn/kg, vừa sạch lại vừa bổ", bà Hoàng Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

