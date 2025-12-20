Tiểu thương bật mí bí kíp chọn cam canh chuẩn hàng Việt, nhìn đặc điểm này là biết ngay
GĐXH - Cam canh đang vào mùa nên được bày bán tràn ngập thị trường với giá tương đối rẻ. Tuy nhiên, để chọn được hàng ngon thì không phải ai cũng biết, vậy người tiêu dùng khi mua cam cần dựa vào những đặc điểm nào?
Những ngày gần đây, trên thị trường xuất hiện tràn ngập cam canh - một loại cam nổi tiếng của Việt Nam đang bắt đầu vào mùa. Tại nhiều chợ dân sinh, cửa hàng hoa quả, siêu thị hay 'chợ mạng' cam canh được rao bán khá đa dạng với mức giá dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/kg (tùy chất lượng).
Theo các tiểu thương, cam canh là loại quả rất được ưa chuộng, đặc biệt là khi vào mùa hanh khô, trước thời điểm tết Nguyên đán. Cam canh hay còn gọi là cam đường canh hoặc cam Vân Canh – một loại cam vốn từng được trồng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội), sau phát triển trồng nhiều nơi như Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang cũ và một số tỉnh miền Trung.
Cam canh có đặc điểm là quả khá nhỏ, mỏng vỏ, có hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn, các bà nội trợ rất dễ mua phải những quả cam canh có múi khô xơ, vị nhạt…
"Hiện nay, trên thị trường bán rất nhiều loại cam khác nhau, trong đó có những loại xuất xứ từ Trung Quốc đang "đội lốt" cam Việt Nam khiến người mua dễ bị nhầm lẫn, không biết nên chọn loại cam nào. Để phân biệt được cam canh Việt Nam và cam Trung Quốc, người tiêu dùng cần chú ý những đặc điểm như: kiểu dáng, kích thước, màu sắc, giá cả...", chị Hoàng Anh Thu (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ.
Màu sắc, kích thước: Cam canh ta thường có màu đỏ pha vàng hoặc xanh lẫn vàng, thậm chí có nhiều quả còn hơi bị rám; kích thước quả không đồng đều, quả to quả nhỏ lẫn lộn. Còn cam canh Trung Quốc có màu sắc đỏ au rất đẹp, kích thước quả đồng đều nhau, to và dẹt hơn cam ta. Tóm lại là cam canh ta trông không đẹp mã bằng cam canh Trung Quốc.
Vỏ cam: Bằng mắt thường và cảm nhận bằng tay, người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhận thấy vỏ quả cam canh ta ngon thường có vỏ mỏng dính, sờ vào quả thấy có độ dẻo nhất định, những quả như vậy thường chắc quả, múi căng mọng, nhiều nước. Còn cam canh Trung Quốc vỏ dày hơn, ruột rỗng hơn và nếu sờ thấy quả cứng thì rất dễ bị khô.
Phần cuống: Cam canh Việt Nam cuống quả đầy và ít lõm. Còn cam Trung Quốc thì xung quanh cuống quả hầu hết đều lõm khá sâu.
Mùi vị: Hàng Việt khi bóc ra thường có vị ngọt mát và đậm đà. Còn cam canh Trung Quốc có vị nhạt hơn.
Giá cả: Giá cam canh ta khá cao, khoảng từ 40.000 – 80.000 đồng/kg. Trong khi cam Trung Quốc giá chỉ khoảng 20.000 – 35.000 đồng/kg. Vì vậy, để chọn được hàng chuẩn, người tiêu dùng nên chọn một số cửa hàng phân phối cam uy tín trên thị trường thay vì mua ở những hàng trôi nổi nổi, không rõ nguồn gốc sản phẩm.
Cam canh là một trong những loại quả được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì có vị ngọt đậm, thơm ngon và mọng nước.
