Tiểu thương chia sẻ về một loại cam đang bán tràn ngập thị trường, được người tiêu dùng không tiếc tiền mua

Thị trường trái cây cuối tháng 12 tiếp tục nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng được bày bán. Một trong số những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng phải kể đến cam canh (hay còn gọi là cam đường canh hoặc cam Vân Canh) - một giống cam đặc sản, nổi tiếng của Việt Nam.

Theo các tiểu thương, cam canh là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì đáp ứng được các tiêu chí 'ngon - bổ - rẻ'. Bắt đầu từ tháng 10 (âm lịch) đến qua tết Nguyên đán là chính vụ của loại quả này. Hiện tại, ở cả thị trường chợ truyền thống, siêu thị, lẫn 'chợ mạng' cam canh đang được rao bán từ 25.000 – 80.000 đồng/kg (tùy chất lượng).

Cam canh có vị ngọt đậm, hương thơm tự nhiên và chất lượng ổn định. Cam canh có kích thước vừa phải, dáng tròn đều, cầm chắc tay. Khi chín, vỏ cam chuyển sang màu vàng cam ánh đỏ, bề mặt mịn, có thể xuất hiện lớp rám nhẹ – dấu hiệu đặc trưng của cam chín tự nhiên. Vỏ cam mỏng, dễ bóc, khi cắt tỏa mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu.

Phần ruột bên trong có tép cam màu vàng cam tươi, cấu trúc tép rõ ràng, mọng nước, tỷ lệ thịt cao. Khi thưởng thức, cam cho vị ngọt đậm, thanh mát, gần như không chua gắt, hậu vị dễ chịu. Cam canh thường ít hạt, phù hợp với cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Cam canh (hay còn gọi là cam đường canh hoặc cam Vân Canh) – một đặc sản nổi tiếng có nguồn gốc từ Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), sau phát triển và được trồng nhiều tại các tỉnh thành trên cả nước.

Lý giải nguyên nhân cam canh trở thành mặt hàng 'hot' dịp cuối năm, chị H.T (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Cam canh đang là một trong những loại quả được nhiều khách hàng lựa chọn nhất. Đang vào chính vụ nên quả cho chất lượng rất tốt, ngọt đậm, mọng nước, vào mùa hanh khô, cam càng ngon, ngọt hơn.

Cam canh rất dễ ăn, phù hợp với khẩu vị của nhiều người, cộng thêm đây là loại quả Việt, giá rẻ nên không khó hiểu nó trở thành mặt hàng nhận được sự quan tâm. Có những hôm, hàng nhà tôi nhập không đủ để trả đơn cho khách, mà hàng ngon thì số lượng có hạn. Cam canh đang bán trên thị trường có rất nhiều loại, hàng ngon xuất sắc thì giá cao, 60.000 – 80.000 đồng/kg, hàng ít ngon hơn thì giá rẻ hơn. Nhiều khách hàng rất sành ăn, họ chấp nhận trả tiền cao hơn để nhận được chất lượng quả tốt. Cam canh rất tốt cho sức khỏe, vừa mua chiêu đãi gia đình hoặc có thể làm quà biếu cũng rất hợp.

Cách tốt nhất để mua được cam ngon là người tiêu dùng nên tìm địa chỉ uy tín, cẩn thận nhất có thể ăn thử rồi quyết định có nên bỏ tiền ra hay không, tránh mua phải cam không ngon, vừa mất tiền mà ăn cũng không vừa miệng".

Theo các tiểu thương, cam canh bán trên thị trường có rất nhiều loại, được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là từ một số tỉnh ngoài Bắc của Việt Nam như Hưng Yên, Hòa Bình cũ, Bắc Giang cũ, một phần ít ở Hà Nội.

Cũng theo nhiều người bán hàng, đối với cam canh, không phải cứ quả càng to thì càng ngon. Nên chọn loại quả này vừa bằng nắm tay. Những quả cam to đôi khi khô, nhiều xơ, không mọng nước và ngọt sắc như quả nhỏ. Cam canh ngon có vỏ nhẵn, mỏng, hơi rám, phần dưới hơi lõm và ôm sát phần thịt nên hơi lộ những múi cam. Phần cuống chắc đầy và ít lõm. Khi mua cam canh, nên chọn những quả cam có màu vỏ ngoài đồng nhất bởi không phải cứ rực rỡ thì cam sẽ ngon.

