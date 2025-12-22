Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ Việt
GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.
Những ngày gần đây, trên thị trường bày bán la liệt loại cam canh (hay còn gọi là cam đường canh hoặc cam Vân Canh) – một đặc sản nổi tiếng có nguồn gốc từ Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), sau phát triển và được trồng nhiều tại các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng là người tiêu dùng đã có thể mua được 1kg cam canh để thưởng thức hoặc làm quà biếu.
Từ lâu nay, cam canh là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì đáp ứng được các tiêu chí 'ngon - bổ - rẻ'. Hiện tại, ở cả thị trường chợ truyền thống, siêu thị, lẫn 'chợ mạng' cam canh đang được rao bán từ 25.000 – 80.000 đồng/kg (tùy chất lượng).
Theo các tiểu thương, cam canh bán trên thị trường có rất nhiều loại, được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là từ một số tỉnh ngoài Bắc của Việt Nam như Hưng Yên, Hòa Bình cũ, Bắc Giang cũ, một phần ít ở Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn có nhiều gian thương vì lợi nhuận mà nhập hàng giá rẻ, không đảm bảo chất lượng để bán cho người dân. Vì vậy, để mua được hàng ngon, người tiêu dùng nên lựa chọn kĩ càng và trao gửi niềm tin đúng nơi, đúng chỗ.
Chia sẻ về "sức hút" của cam canh, chị Đoàn Hương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liên, Hà Nội cho biết: "Cam canh đang vào mùa nên rất sẵn hàng để nhập. Vì cam canh trong nước đang rất nhiều nên tiểu thương sẽ ưu tiên lấy hàng trong nước về bán. Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm thanh mát, vỏ mỏng, dễ bóc, ruột mọng nước, ít hạt, giàu dinh dưỡng, vitamin C và chất xơ nên được nhiều người ưa chuộng.
Đối với cam canh, không phải cứ quả càng to thì càng ngon. Nên chọn loại quả này vừa bằng nắm tay. Những quả cam to đôi khi khô, nhiều xơ, không mọng nước và ngọt sắc như quả nhỏ. Cam canh ngon có vỏ nhẵn, mỏng, hơi rám, phần dưới hơi lõm và ôm sát phần thịt nên hơi lộ những múi cam. Phần cuống chắc đầy và ít lõm. Khi mua cam canh, nên chọn những quả cam có màu vỏ ngoài đồng nhất bởi không phải cứ rực rỡ thì cam sẽ ngon".
Cam canh hay còn gọi là cam đường canh hoặc cam Vân Canh – một loại cam vốn từng được trồng ở Hoài Đức (Hà Nội), sau phát triển trồng nhiều nơi như Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang cũ và một số tỉnh miền Trung.
