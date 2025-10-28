Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàu
GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là nghệ thuật sắp đặt không gian sống hài hòa, hỗ trợ con người về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Một trong những đặc điểm nổi bật ở giới giàu có là họ rất chú trọng đến cách bày trí vật phẩm phong thủy, không chỉ vì niềm tin tâm linh mà còn bởi hiểu biết khoa học về năng lượng và cảm xúc trong không gian.
Theo nghiên cứu của Đại học Princeton (Mỹ), môi trường sống bừa bộn và sắp xếp thiếu trật tự khiến não bộ dễ bị căng thẳng, giảm khả năng tập trung và sáng tạo. Trong khi đó, một không gian có sự cân bằng giữa ánh sáng, hình khối và năng lượng biểu tượng (như cây xanh, vật phẩm trang trí, màu sắc...) giúp con người cảm thấy an yên, tập trung và dễ đạt được thành công hơn.
Vì vậy, người giàu thường không đặt vật phẩm phong thủy chỉ để “cầu may”, mà họ xem đây là cách tối ưu năng lượng tích cực trong không gian sống, điều khoa học gọi là “hiệu ứng môi trường tích cực” (positive environmental effect).
Hiểu đúng – đặt đúng: chìa khóa của năng lượng tài lộc
Tỳ Hưu – biểu tượng hút tài, giữ của: Nhiều doanh nhân thành đạt đặt Tỳ Hưu tại phòng làm việc, hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ – nơi đón vượng khí. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy như TS. Nguyễn Mạnh Linh (Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phong thủy Việt Nam) khuyến nghị, Tỳ Hưu không nên đặt đối diện gương hoặc nhà vệ sinh, vì đây là vị trí xung sát, dễ “phản tài”.
Cóc Thiềm Thừ – giữ của, chiêu lộc: Vật phẩm này thường đặt chéo cửa chính, hướng vào trong, như thể đang “nhảy” vào nhà. Đặt đúng vị trí này sẽ tượng trưng cho việc tài lộc liên tục chảy vào.
Quả cầu phong thủy – tăng trí tuệ và thịnh vượng: Người giàu không đặt quả cầu một cách ngẫu nhiên. Họ chọn vật liệu phù hợp – thạch anh tím để tăng sự tập trung, thạch anh hồng để hài hòa quan hệ, hoặc thạch anh vàng để chiêu tài – và đặt ở bàn làm việc, phía Đông Nam (cung tài lộc theo Bát Trạch).
Cây xanh – “bộ lọc năng lượng sống”: Nghiên cứu của NASA cho thấy, cây trồng trong nhà giúp giảm 60% các hợp chất độc hại trong không khí. Trong phong thủy, người giàu thường chọn cây kim tiền, trúc phát lộc, hoặc lan ý để tăng sinh khí, đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam để tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng.
Người giàu hiểu rằng, phong thủy không phải là mê tín, mà là khoa học về cân bằng năng lượng. Không gian của họ luôn có sự hòa hợp giữa:
Ánh sáng tự nhiên (dương) và màu sắc dịu nhẹ (âm).
Vật liệu kim loại (hành Kim) và cây xanh (hành Mộc).
Nước (hành Thủy) – thường là bể cá nhỏ hoặc đài phun mini – được đặt đúng hướng để kích hoạt vận khí.
TS. Lưu Đức Phúc, chuyên gia về kiến trúc phong thủy, từng chia sẻ: “Người giàu không trang trí nhà theo niềm tin, họ tạo ra môi trường kích thích năng lượng sống – nơi mỗi vật phẩm, mỗi hướng đặt đều góp phần giúp họ bình an và sáng suốt hơn trong các quyết định tài chính".
