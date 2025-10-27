Mới nhất
Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộc

Thứ hai, 16:31 27/10/2025 |
GĐXH - Ngoài sử dụng tỏi để giải trừ tà khí, hung sát không lành để không ảnh hưởng đến đường tài lộc của gia chủ, thì dưới đây là những lưu ý khác để ban Thần tài nhà bạn không bao giờ bị mất lộc.

Ý nghĩa của việc để tỏi trên bàn thờ Thần tài

Xua đuổi tà ma, thanh tẩy không gian

Tỏi là từ xa xưa đã được coi là “thần dược” trong thiên nhiên có tác dụng chữa trị nhiều căn bệnh cực kỳ hiệu quả. Song trong khái niệm phong thủy, tỏi cũng là biểu tượng của may mắn và vật trấn tà.

Theo phong thủy, tỏi có khả năng xua đuổi tà ma, âm khí, những điều xui xẻo. Mùi hương hăng đặc trưng của tỏi được cho là "khắc tinh" của các thế lực đen tối, giúp bảo vệ gia chủ và mang lại bình an. 

Đặt tỏi trên bàn thờ Thần tài như một cách thanh tẩy không gian, giữ cho nơi thờ cúng luôn trang nghiêm và yên tĩnh.

Thu hút tài lộc, khai thông vận may

Trong phong thủy, tỏi thuộc hành Kim, có tính dương mạnh mẽ. Đặt tỏi trên bàn thờ Thần tài giúp cân bằng âm dương, điều hòa năng lượng, tạo nên một không gian hài hòa, thu hút vượng khí.

Có nên để tỏi trên bàn thờ Thần tài để chiêu lộc không? - Ảnh 1.

Theo phong thủy, tỏi có khả năng xua đuổi tà ma, âm khí, những điều xui xẻo. Mùi hương hăng đặc trưng của tỏi được cho là "khắc tinh" của các thế lực đen tối, giúp bảo vệ gia chủ và mang lại bình an.

Hình ảnh tỏi với nhiều tép nhỏ tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, tiền bạc đầy nhà. Do đó, tỏi còn được coi là biểu tượng của tài lộc và may mắn.

Gặp hung hóa cát, chuyển vận hanh thông

Tỏi không chỉ giúp xua đuổi những điều không may mà còn có khả năng chuyển hóa vận xui thành điều tốt lành. Đặt tỏi trên bàn thờ Thần tài như một lời cầu nguyện cho công việc hanh thông, làm ăn thịnh vượng, mọi sự cát tường.

Có nên đặt tỏi trên bàn thờ Thần tài?

Bàn thờ Thần tài là nơi linh thiêng, gắn liền với tâm linh và tín ngưỡng của nhiều người. Việc lựa chọn vật phẩm dâng cúng lên bàn thờ luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, trong đó có cả tỏi – một loại gia vị quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Như vậy theo tín ngưỡng dân gian, tỏi không chỉ có khả năng trừ tà ma, xua đuổi những điều xui xẻo mà còn mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Có nên để tỏi trên bàn thờ Thần tài để chiêu lộc không? - Ảnh 2.

Việc lựa chọn vật phẩm dâng cúng lên bàn thờ luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, trong đó có cả tỏi – một loại gia vị quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Ngoài ra, quan niệm phong thủy cho biết, đặt tỏi trên bàn thờ Thần tài còn mang ý nghĩa cầu mong công việc làm ăn hanh thông, thịnh vượng, mọi sự cát tường. Mùi hương của tỏi cũng giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác trang nghiêm và yên tĩnh cho nơi thờ cúng.

Những lưu ý để bàn thờ Thần tài không bao giờ mất lộc

Ngoài sử dụng tỏi để giải trừ tà khí, hung sát không lành nhằm bảo vệ đường tài lộc của gia chủ, thì dưới đây là những lưu ý khác để ban Thần tài nhà bạn không bao giờ bị mất lộc: Đó là Thiềm Thừ và Tỳ Hưu với năng lượng chiêu tài, hóa sát mạnh.

Lau dọn ban thờ Thần Tài bằng nước bưởi hoặc nước quế pha loãng vào Rằm, mùng 1 đầu tháng và mùng 10 tháng Giêng. Sau khi lau dọn phải sắp lại ngăn nắp và đúng vị trí, tránh xô dịch và cập kênh, điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

Có nên để tỏi trên bàn thờ Thần tài để chiêu lộc không? - Ảnh 3.

Tránh dùng đèn điện nhấp nháy quanh ban thờ Thần tài. Nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để không ảnh ảnh hưởng đến trường khí tốt tại phương vị đặt ban thờ.

Không để hoa và quả héo dẫn đến có thể sau này việc làm ăn bị thất bát, không gặp may. Khi đặt lễ Thần tài -Thổ địa trong nhà mỗi tháng và đến lúc tán lộc chỉ để người trong nhà nhận lễ, không mang cho người ngoài.

Tránh dùng đèn điện nhấp nháy quanh ban thờ Thần tài. Nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để không ảnh ảnh hưởng đến trường khí tốt tại phương vị đặt ban thờ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Có nên để tỏi trên bàn thờ Thần tài để chiêu lộc không? - Ảnh 4.Hướng bàn thờ nhìn vào bếp có tốt không? Cách hóa giải đơn giản, hiệu quả

GĐXH - Nhiều gia chủ vô tình đặt hướng bàn thờ nhìn vào bếp, tưởng như bình thường nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy không tốt về sức khỏe, tài lộc và sự bình an của gia đình.

Huyền Trang (T/h)
