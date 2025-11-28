Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam". Nhờ nhan sắc như nàng thơ, mỹ nhân quê Bắc Ninh đã thuyết phục được người xem ở nhiều phân cảnh tình cảm với bạn diễn kém 8 tuổi.
3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biếtCâu chuyện văn hóa
3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.