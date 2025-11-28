Mới nhất
Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Thứ sáu, 19:00 28/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam". Nhờ nhan sắc như nàng thơ, mỹ nhân quê Bắc Ninh đã thuyết phục được người xem ở nhiều phân cảnh tình cảm với bạn diễn kém 8 tuổi.

Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đã nghẹn ngào nói về cảm xúc của mình khi trở lại với phim ảnh và lần trở lại này cô gây rung động với khán giả bởi vai diễn rất "phản ứng hóa học" với đàn em kém tuổi - diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 2.

Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai Kỳ Nam trong "Quán Kỳ Nam" đóng cùng Liên Bỉnh Phát, kém cô 8 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác như vậy nhưng nhờ nhan sắc "không tuổi" nên nhân vật Kỳ Nam không bị chênh lệch với vai Khang của Liên Bỉnh Phát. Xuyên suốt bộ phim, mối tình "tâm dưỡng" của họ đã tạo "phản ứng hóa học" mạnh giúp bộ đôi diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 3.

Thực tế, Đỗ Thị Hải Yến đã 43 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng ở đời thực cô vẫn giữ được vẻ đẹp "nàng thơ", đằm thắm, dịu dàng.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 4.

Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, Đỗ Thị Hải Yến cho biết, cô cũng chỉ làm những việc thông thường như dưỡng da, đắp mặt nạ, ăn uống khoa học.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 5.

Đúng như Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ vốn có vóc dáng mảnh mai, lại dân múa nên hình thể của cô luôn cân đối, gọn gàng.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 6.

Khán giả chưa bao giờ thấy cô phải giảm cân vì vóc dáng của Đỗ Thị Hải Yến từ trước đến nay luôn mảnh mai như vậy.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 7.

Nhờ sở hữu cơ địa chuẩn đẹp nên Đỗ Thị Hải Yến luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh hoàn hảo cùng khí chất sang trọng.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 8.

Ở tuổi 43, làn da của Đỗ Thị Hải Yến cũng được rất nhiều người hâm mộ.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 9.

Dường như thời gian đã bỏ qua Đỗ Thị Hải Yến để cô luôn duy trì được nhan sắc rực rỡ như hiện tại.

Lên phim tạo 'phản ứng hóa học' mạnh với bạn diễn, đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? - Ảnh 10.

Mỗi lần xuất hiện Đỗ Thị Hải Yến lại nổi bật giữa đám đông bởi nét xinh đẹp "trời ban" của mình.

Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hải Yến: "Tôi đang sống trong những gì mình muốn"Đỗ Thị Hải Yến: 'Tôi đang sống trong những gì mình muốn'

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến thấy mình may mắn khi sống êm ấm bên chồng doanh nhân và ba con, đủ điều kiện làm những gì cô thích.

Đỗ Quyên
