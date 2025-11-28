Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai Kỳ Nam trong "Quán Kỳ Nam" đóng cùng Liên Bỉnh Phát, kém cô 8 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác như vậy nhưng nhờ nhan sắc "không tuổi" nên nhân vật Kỳ Nam không bị chênh lệch với vai Khang của Liên Bỉnh Phát. Xuyên suốt bộ phim, mối tình "tâm dưỡng" của họ đã tạo "phản ứng hóa học" mạnh giúp bộ đôi diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả.