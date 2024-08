Cận cảnh hơn 5 tấn hắc sâm GINSENG nhập lậu bị thu giữ khi đang vận chuyển đi tiêu thụ

Kinh hoàng 11 tấn mỡ dạng cô đặc đen kịt, bốc mùi hôi thối, tiểu thương vẫn vận chuyển tiêu thụ GĐXH - Ngày 14/8, Tổng cục QLTT cho biết, khoảng 11 tấn mỡ bò không rõ nguồn gốc được đóng vào các bao tải ở thể lỏng, đông đặc và dạng mỡ bò khô vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Quảng Bình.

Cụ thể, khi tiến hành dừng để kiểm tra đột xuất xe ô tô tải mang BKS 99C -094.XX đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện, tạm giữ hơn 5 tấn hàng hóa.



Qua kiểm đếm có 24 mục hàng, trong đó 4.200 đơn vị sản phẩm tương đương trên 05 tấn hàng hóa là hắc sâm hiệu GINSENG made in Korea; Bộ Microphone không dây hiệu SHURE, loại UGX38 PLUS, made in USA;

Bộ Microphone không dây hiệu SHURE, loại UR-19S; đèn led xe máy loại Y15ZR V1&V2; đèn led xe máy TST INDUSTRIES;

Ngày 15/8, Tổng cục QLTT cho biết, hơn 5 tấn hắc sâm GINSENG và phụ tùng điện, nước, xe máy không có hóa đơn hợp pháp vừa được phát hiện khi xe tải đang vận chuyển qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Thiết bị âm thanh các nhãn hiệu PRO EFFECTOR, SANSUI, 500-Extra, NEX, made in China, Vòi khóa nước hiệu Ferroli, Cùm tăng tốc hiệu Domino...

Các hàng hóa này đều ghi xuất xứ từ Trung Quốc, Italia. Nhãn các mặt hàng hóa đều không thể hiện nhãn theo quy định.

Ông C.S.K (ở thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) là tài xế kiêm quản lý hàng hóa.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông K đã không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

