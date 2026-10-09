Cận cảnh khu đất xây vườn hoa trên đường Nguyễn Hoàng

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân và các hộ kinh doanh đã di chuyển toàn bộ tài sản, đồ đạc ra khỏi khu vực dự án, trao trả mặt bằng sạch cho chính quyền địa phương. Sau khi các dãy nhà tạm và công trình phụ trợ được giải tỏa, phần diện tích đất dành cho dự án vườn hoa công cộng đã lộ diện rõ nét, mang lại sự kỳ vọng lớn cho người dân khu vực về một không gian xanh hoàn chỉnh trong tương lai gần.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm (trước đây thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) được UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện tại Văn bản số 588/UBND-KH&ĐT ngày 24/2/2020.

Tiếp đó, ngày 7/6/2022, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Đây là công trình công cộng quan trọng nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho cộng đồng dân cư khu vực.

Dù được phê duyệt từ lâu, dự án gặp nhiều vướng mắc kéo dài do một số hộ gia đình, cá nhân chậm bàn giao mặt bằng. Ngày 2/10 vừa qua, UBND phường Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và đúng trình tự thủ tục.

Trước đó, chính quyền phường Từ Liêm đã liên tục tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về đất đai cũng như ý nghĩa cộng đồng của dự án. Nhờ đó, đa số các hộ dân đã hiểu rõ chủ trương và tự giác di dời. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là bước tiến quan trọng để dự án sớm được khởi công, đáp ứng sự mong mỏi của người dân địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Khu đất ven đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) sau khi công tác giải tỏa, cưỡng chế thu hồi đất hoàn tất đã bằng phẳng, đường giao thông lưu thông ổn định.

Khoảng không không gian mặt bằng rộng lớn dọc đường Nguyễn Hoàng được giải phóng hoàn toàn sau khi giải tỏa các dãy nhà tạm.

Dấu vết của các dãy nhà, chân tường cũ lộ rõ sau khi lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ.

Đất đá, gạch vỡ và phế liệu xây dựng ngổn ngang sau quá trình hạ giải công trình.

Các mảng tường, xà giằng bê tông còn sót lại sát vách các ngôi nhà kiên cố xung quanh.

Phế liệu xây dựng phủ kín bề mặt khu đất sau khi các công trình vi phạm, nhà tạm bị san phẳng.

Một nền nhà cũ vẫn còn hiện hình sau tháo dỡ.

Lớp vật liệu giải tỏa ngổn ngang trước dãy nhà cao tầng trên mặt tiền đường Nguyễn Hoàng.

Nhiều nhà dân trong ngõ 57 Nguyễn Hoàng, trước đây nằm phía sau các công trình tạm hoặc tiếp giáp khu đất xen kẹt, sau giải phóng mặt bằng bỗng trở thành nhà mặt phố, tiếp giáp trực tiếp với đường Nguyễn Hoàng.