Cận Tết Nguyên đán, chợ hoa lớn nhất Hà Nội không một bóng khách, tiểu thương ế ẩm chơi dài

Nguyên nhân thứ là do hoa nhập ngoại có giá rẻ hơn đến 40% so với hoa trong nước. Tất cả những yếu tố trên khiến rất nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An ế ẩm, thua lỗ không ít vì mức tiêu thụ giảm một nửa so với những năm trước.