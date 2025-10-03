Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Thứ sáu, 07:00 03/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Denis Đặng và Việt Hoa nhận về nhiều phản hồi từ khán giả khi diễn cảnh "nóng" trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Trong tập 24 đã được phát sóng tối 1/10, "tổng tài" Trường (Denis Đặng) đã tìm đến tận cửa hàng nơi Kim Ngân (Việt Hoa) làm việc, khiến cô nàng vô cùng "sốc". Sau khi Kim Ngân tư vấn gói sản phẩm mà Trường đã đặt mua, Trường ôm một bó hồng thật đẹp tặng cô trước mặt các đồng nghiệp khác trong cửa hàng: "Tặng em, đừng từ chối anh thêm một lần nữa" - Kim Ngân không thể từ chối. Và chiếc dây chuyền vừa mua, Trường cũng muốn tặng Ngân. 

Trường bằng cách nào đó đã tìm được địa chỉ khu tập thể nơi cô ở trọ. Trường trách móc Ngân rằng anh không biết mình đã làm gì sai mà Ngân cứ từ chối thành ý của anh mãi như thế. Anh cũng nhận ra Ngân đang ép buộc bản thân cô xa lánh anh. Đến lúc này, Kim Ngân dường như không dùng lý trí để chiến thắng con tim được nữa. Cô đã qua đêm với Trường trong căn phòng trọ của mình. Sáng hôm sau thức dậy, Kim Ngân hạnh phúc khi thấy Trường đã đang đứng bếp nấu bữa sáng.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 1.

Nhiều khán giả cho rằng cảnh "nóng" giữa hai nhân vật Kim Ngân và Trường phá hỏng thiết lập nhân vật (Ảnh: VFC).

Kể từ khi tập phim được phát sóng, đã có nhiều tranh cãi về chuyện tình cảm của Kim Ngân và Trường, đặc biệt là cảnh "nóng" giữa hai nhân vật này. Trên một số diễn đàn phim, nhiều khán giả cho rằng, diễn biến tình cảm giữa Kim Ngân và Trường diễn ra quá nhanh. 

Hai người chỉ gặp nhau chưa lâu và qua vài hành động, lời nói mà Kim Ngân vốn đã quyết tâm khước từ nay lại lập tức trao nụ hôn thứ hai rồi tiến xa hơn trong một cảnh "nóng" táo bạo. Sự đột ngột trong mạch phim khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí phản cảm.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 2.

Chuyện tình cảm của Kim Ngân và Trường diễn ra nhanh, gượng gạo thiếu hấp dẫn. Ảnh VTV

Nhiều ý kiến cho rằng, cảnh "nóng" của hai nhân vật sến súa vừa kịch. Denis Đặng bị cho là gượng gạo, thiếu đi thần thái của một "tổng tài". Hình ảnh anh cởi áo nấu ăn sáng ngay sau cảnh "nóng" càng khiến dư luận dở khóc dở cười. Nhiều bình luận trên mạng xã hội còn gọi đây là cảnh nóng thiếu cảm xúc, mặc dù hai nhân vật được đánh giá cao về ngoại hình.

Một số ý kiến chê bai thẳng thừng, thậm chí dọa bỏ xem phim: “Thường xem cảnh "nóng" mình thấy ngại, mà sao xem đôi này buồn cười quá”, “Mọi thứ cứ ngang ngang, đột nhiên có cảnh "nóng", nổi da gà luôn”, “Xem mà ngượng thay cho diễn viên, đúng là không thể mê nổi”, "Xem đôi này cứ làm sao ấy, tự dưng không muốn xem nữa", "Nhìn mặt "Tổng tài" Trường thiếu cảm xúc quá"...

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 3.

Denis Đặng được cho là có tạo hình nhân vật trẻ hơn so với bạn diễn Việt Hoa. Ảnh VTV

Trước đó ngay từ khi nhân vật của Denis Đặng xuất hiện ở tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", đã có không ít ý kiến cho rằng việc tạo hình nhân vật Trường trong vai "tổng tài" đẹp trai, lãng tử, giàu có lại chưa thực sự phù hợp với Denis Đặng. So với bạn diễn, Trường có phần trẻ hơn, không giống ông chủ chiếc du thuyền sang trọng. Bên cạnh đó, diễn xuất của Denis Đặng cũng được cho là thiếu tự nhiên, giọng nói chậm... Vai diễn anh chàng hotboy phù hợp hơn là "tổng tài" chủ tàu sang trọng. 

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 4.Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 5.Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Cùng chuyên mục

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành tiết lộ khi đóng phim "người nhà" dù có bị mắng nhưng cô sẽ tự nhiên hơn, còn khi đóng phim của "người ngoài", cô phải tự lực nhiều hơn.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" trên thế giới, đại diện nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi được dự đoán xếp hạng cao tại Miss Universe 2025.

NSND Trần Hiếu nhập viện

NSND Trần Hiếu nhập viện

Giải trí - 19 giờ trước

Cách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ nỗi tiếc thương khi NSND Thế Hiển ra đi do bệnh ung thư. Những kỷ niệm và tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong lòng khán giả.

Xem nhiều

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Giải trí

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc
Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Giải trí
Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top