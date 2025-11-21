Liên tiếp phát hiện viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Khoảng 10h ngày 21/11, ông Trần Văn Tý (SN 1984, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đến trình báo việc phát hiện một túi nilon lạ khi đang đi nhặt củi ven biển. Bên trong túi có nhiều gói nhỏ chứa các viên nén đã bị ướt, nghi là ma túy tổng hợp.

Các túi chứa viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị.

Lực lượng biên phòng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ một túi nilon chứa 30 gói nhỏ, với tổng trọng lượng khoảng 600g. Số viên nén bên trong bị ướt nên không thể thống kê chính xác.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành các thủ tục điều tra, xác minh theo quy định.

Trước đó, ngày 18/11, người dân tại khu vực này cũng phát hiện một túi nilon chứa khoảng 300g ma túy tổng hợp có đặc điểm tương tự và đã trình báo lực lượng chức năng.