Cảnh tượng bên trong 'bạch dinh' xa hoa làm lộ độ giàu khủng của 'phú bà' Vbiz Huyền My

Cuối cùng, video review kết thúc tại khu vực mà ai cũng háo hức chờ đợi - phòng ngủ của Á hậu Huyền My, nằm ở tầng 3 của căn biệt thự. Quả nhiên không làm người xem thất vọng, phòng ngủ của Huyền My thậm chí còn rộng thênh thang hơn cả phòng của bố mẹ. Đồ đạc nội thất trong phòng được thiết kế hài hòa, matching hoàn hảo với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà. Phòng của Huyền My siêu rộng rãi, gây ấn tượng với 2 em gấu Bearbrick đắt đỏ được đặt ở ngay cửa ra vào. Những ai theo dõi Huyền My hẳn sẽ biết đây là một trong những món đồ decor mà cô cực kỳ mê mẩn, bởi nàng Hậu đã từng chi cả tỉ đồng để sở hữu bộ sưu tập gấu Bearbrick bụng phệ.