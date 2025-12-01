Cáp ngầm trung thế CADIVI được giới chuyên môn đánh giá cao tại Hội nghị điện lực 2025

Sản phẩm được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và nhiều tiêu chuẩn quốc tế phù hợp cho các dự án hạ tầng đô thị và khu công nghiệp đang đẩy mạnh ngầm hóa lưới điện trên cả nước cùng như ngành năng lượng điện nói chung.

Sự kiện ngành điện lớn nhất năm

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025 vừa qua quy tụ hàng trăm chuyên gia trong và ngoài nước cùng các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Với chủ đề "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", sự kiện trở thành diễn đàn quan trọng để giới thiệu những giải pháp kỹ thuật mới phục vụ hạ tầng năng lượng.

CADIVI thu hút sự quan tâm của chuyên gia và doanh nghiệp ngành điện qua dòng cáp ngầm trung thế tại Hội nghị.

Bên cạnh các hội thảo chuyên đề, khu triển lãm với hơn 50 gian hàng là nơi doanh nghiệp trưng bày thành tựu công nghệ mới nhất. CADIVI tạo điểm nhấn rõ rệt, đặc biệt ở nhóm sản phẩm phục vụ ngầm hóa lưới điện – xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ trong cả nước.

Cáp ngầm trung thế – nhóm sản phẩm thể hiện năng lực sản xuất của CADIVI

Nhu cầu ngầm hóa lưới điện tại các đô thị lớn tăng nhanh, kéo theo yêu cầu về các loại cáp đạt chuẩn quốc tế, vận hành bền bỉ, an toàn và phù hợp với điều kiện hạ tầng ngầm phức tạp. Cáp ngầm trung thế của CADIVI được phát triển để đáp ứng chính nhu cầu đó, với yêu cầu kỹ thuật cao và quy trình sản xuất khắt khe.

Sản phẩm được sản xuất với các cấp điện áp phổ biến từ 3.6/6 (7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV, ứng dụng vật liệu cách điện XLPE có độ bền và độ ổn định cao. Cấu trúc cáp sử dụng lớp giáp bảo vệ phù hợp cho chôn trực tiếp dưới đất, đảm bảo giảm thiểu tác động cơ học và môi trường. Để tăng cường khả năng chịu ẩm ướt, ngâm ngập trong nước cho cáp điện trung thế ngầm, cáp điện trung thế ngầm CADIVI với cách điện bằng vật liệu TR-XLPE (Tree Retardant XLPE) giúp hệ thống truyền tải điện vận hành tăng cao độ tin cậy và hoạt động lâu dài.

Cáp sử dụng lớp giáp bảo vệ phù hợp cho chôn trực tiếp dưới đất, đảm bảo giảm thiểu tác động cơ học và môi trường.

Đặc biệt, cáp ngầm trung thế CADIVI đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như BS, IEC, AS/NZS (Úc). Điều này giúp sản phẩm được chấp nhận rộng rãi trong các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, trong đó có các chương trình ngầm hóa lưới điện đô thị, trạm biến áp, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng trọng điểm.

Đảm bảo chất lượng nhờ hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế

Một điểm nổi bật giúp CADIVI khẳng định chất lượng sản phẩm là hệ thống phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO IEC 17025. Tại đây, cáp ngầm trung thế được kiểm định bằng nhiều phép thử quan trọng như phóng điện cục bộ, thử điện áp xung, độ bền cách điện, khả năng chống cháy và mật độ khói. Quy trình kiểm định nghiêm ngặt giúp đảm bảo từng cuộn cáp đáp ứng yêu cầu thực tế của các dự án hạ tầng điện.

Cáp ngầm trung thế được kiểm định bằng nhiều phép thử quan trọng hệ thống phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO IEC 17025 của CADIVI.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp CADIVI được đánh giá cao tại hội nghị năm nay, khi các chủ đầu tư và nhà thầu cần nhìn thấy năng lực kiểm soát chất lượng rõ ràng từ doanh nghiệp cung cấp thiết bị.

Cáp ngầm trung thế CADIVI hiện diện trong nhiều dự án lớn như: ngầm hóa lưới điện trung thế tại TP. Hồ Chí Minh, dự án cải tạo lưới điện đô thị tại Hà Nội, các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam và phía Bắc cùng nhiều tuyến cáp ngầm trung thế thay thế hàng nhập khẩu tại các địa Phương.

Sự có mặt của CADIVI trong các dự án lớn này thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành điện, đồng thời chứng minh năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt trong lĩnh vực trước đây phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và nâng cấp hạ tầng điện theo hướng bền vững, CADIVI tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi cung cấp các sản phẩm cáp ngầm trung thế phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định và đáp ứng yêu cầu của những dự án mang tính chiến lược.

