Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Thứ hai, 12:04 01/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-7/12/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:00 02/12/2025

12:00 02/12/2025

Đường Mậu Thân: từ Cty TNHH MTV Nghi Phát đến nhà hàng Hoàng Gia (nhà số 216 – Mậu Thân), Phường Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 03/12/2025

12:00 03/12/2025

Đường Võ Văn Kiệt từ Đường 19 tháng 5 đến Công Ty Mai Ninh, Phường Nguyệt Hóa; Đường Trần Phú nối dài từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyệt Hóa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 06/12/2025

13:00 06/12/2025

Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Bến Có đến Bưu điện Nguyệt Hóa; Đường Võ Văn Kiệt từ Võ Nguyên Giáp đến cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Lộc; Một phần Phường Nguyệt Hóa, Ấp Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B xã Song Lộc; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khách sạn Hưng Thuận, Bưu điện Nguyệt Hóa, Khách sạn Thanh Trang, Công ty Trung Tài, Công ty Minabeco, Trung đoàn 926, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

15:00 07/12/2025

Đường Hùng Vương (nối dài) từ vựa gỗ Hai Kiệu đến cửa hàng xăng dầu Phúc Khang và các hẻm; Đường Hùng Vương (nối dài) từ DNTN Hoàng Gia đến Công ty xây dựng Hồng Lực và các hẻm; Trạm biến áp chuyên dùng Doanh nghiệp Hai Sang, Nhà máy La Thành Khương, Cơ sở Trần Nam Phát, Công ty xây dựng Đồng Bằng, Cơ sở Nguyễn Trung Tuấn, Cơ sở Nguyễn Ngân Thúy, Cơ sở gỗ Hùng Phong, Trường chính trị, Bưu Điện Hòa Thuận, Nhà máy xử lý nước khu vực Hòa Thuận; Khu tập thể Kỳ La; Quốc lộ 53 từ ngã ba Hòa Thuận đến Chùa Giữa; Khóm Vĩnh Bảo, Rạch Kinh, Bích Trì, Vĩnh Lợi, Rạch Tôm, Xuân Thạnh, Kỳ La – Phường Hòa Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do

08:00 02/12/2025

11:00 02/12/2025

Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

10:00 03/12/2025

Một phần ấp Kim Câu xã Vinh Kim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 03/12/2025

15:00 03/12/2025

Một phần ấp La Bang, Sơn Lang, Ấp Rạch, Hậu Bối, Cải Già Trên, Cải Già Bến, Đồng Cò, Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

10:00 04/12/2025

Một phần ấp Là Ca A, Là Ca B, Nô Lựa A xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/12/2025

10:00 06/12/2025

Một phần ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ, ấp Nô Lựa, Chông Bát, Nhị Trường A xã Nhị Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00 06/12/2025

15:00 06/12/2025

Một phần ấp Kim Câu, ấp Kim Hòa, ấp Trà Cuôn, Tân Hiệp xã Vinh Kim

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

16:30 07/12/2025

Một phần ấp Trường Bắn xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/12/2025

16:30 07/12/2025

Một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:30 02/12/2025

12:00 02/12/2025

Trạm Ấp 2-2 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

12:30 02/12/2025

Trạm Ấp 2-2 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 03/12/2025

12:00 03/12/2025

Trạm Chùa Ô Rồm thuộc một phần ấp Ô Rồm xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

12:30 03/12/2025

Trạm Cây Còng, Cây Còng 1 thuộc một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

09:00 04/12/2025

Trạm Cấp Nước Phong Phú thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 04/12/2025

10:00 04/12/2025

Trạm Bơm Xã Phong Phú thuộc một phần ấp 3 xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

12:00 04/12/2025

Trạm Rạch Sung thuộc một phần ấp An Hòa xã An Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

12:30 04/12/2025

Một phần ấp Chông Nô 2 xã An Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

12:00 06/12/2025

Trạm Ô Tưng B3 thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/12/2025

12:30 06/12/2025

Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo và một phần ấp Thông Thảo, Giồng Dầu, Ấp 3 xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 07/12/2025

16:30 07/12/2025

Một phần ấp Thông Thảo xã Cầu Kè; ấp Trà Ốt và một phần ấp 4 xã Tam Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:00 01/12/2025

14:00 01/12/2025

Mất điện ấp Đầu Giồng - xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 01/12/2025

16:30 01/12/2025

Mất điện 1 phần ấp Đầu Giồng - xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

11:00 03/12/2025

Mất điện một phần ấp Mộc Anh - xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Mất điện một phần ấp Ba Tục - xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

10:00 04/12/2025

Mất điện ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C, Con Lọp, Long Trường, Chông Bát, Bến Nố - xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Mất điện một phần ấp Lưu Cừ - xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Mất điện một phần ấp Sóc Tro - xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Mất điện một phần ấp Định An - xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 07/12/2025

11:30 07/12/2025

Mất điện một phần ấp Trà Mềm - xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Mất điện ấp Bà Tây, Bến Chùa, Chòm Chuối - xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do

08:00 01/12/2025

12:00 01/12/2025

Một phần ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/12/2025

15:00 07/12/2025

- Xã Hùng Hòa (trừ một phần ấp Chợ thuộc khu vực Chợ Tân Hùng củ) - Một phần ấp Xóm Vó, Đại Mong - xã Tiểu Cần - Một phần ấp An Cư - xã Tân Hòa - Một phần ấp 6 - xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30 01/12/2025

16:30 01/12/2025

Một phần khóm Phước An phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 01/12/2025

16:30 01/12/2025

Một phần khóm Long Điền phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Một phần ấp Bào xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 05/12/2025

16:30 05/12/2025

Một phần ấp Bào xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

16:30 05/12/2025

Một phần ấp Bào xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 07/12/2025

18:00 07/12/2025

Một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

18:00 07/12/2025

Một phần ấp 14 xã Long Hữu, một phần ấp Đường Liếu, ấp Sóc Ớt, ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 01/12/2025

12:00 01/12/2025

Một phần ấp Cầu Xây, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 01/12/2025

12:00 01/12/2025

Một phần ấp Lưu Tư, Cầu Xây, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 01/12/2025

16:00 01/12/2025

Một phần ấp Trà On, Giồng Mới, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 01/12/2025

16:00 01/12/2025

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 01/12/2025

08:30 01/12/2025

Một phần ấp Thạnh Hiệp, xã Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 01/12/2025

10:00 01/12/2025

Một phần ấp Long Sơn, xã Nhị Long, tỉnh Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 01/12/2025

11:30 01/12/2025

Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 01/12/2025

14:00 01/12/2025

Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 01/12/2025

15:30 01/12/2025

Một phần ấp Trà Gật, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 01/12/2025

17:00 01/12/2025

Một phần ấp Trà Gút, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 02/12/2025

08:30 02/12/2025

Một phần ấp Số 5, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 02/12/2025

10:00 02/12/2025

Một phần ấp Số 5, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 02/12/2025

11:30 02/12/2025

Một phần ấp Số 1, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 02/12/2025

14:00 02/12/2025

Một phần ấp Khóm 10, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 02/12/2025

15:30 02/12/2025

Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Một phần ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 02/12/2025

16:00 02/12/2025

Một phần ấp Đại Đức, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 02/12/2025

12:00 02/12/2025

Một phần ấp Thanh Bình, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 03/12/2025

08:30 03/12/2025

Một phần ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 03/12/2025

12:00 03/12/2025

Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 03/12/2025

16:00 03/12/2025

Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Một phần ấp Bào xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

09:00 03/12/2025

Công ty TNHH SXTM Ngọc Mai TV, ấp Đại Đức, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 03/12/2025

10:00 03/12/2025

Một phần ấp Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 03/12/2025

11:30 03/12/2025

Một phần ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 03/12/2025

11:30 03/12/2025

Một phần ấp Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 03/12/2025

14:00 03/12/2025

Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 03/12/2025

14:00 03/12/2025

Khách hàng Nguyễn Văn Thông, ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 03/12/2025

15:30 03/12/2025

Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 03/12/2025

15:30 03/12/2025

Khách hàng Thanh Đồng, ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Một phần ấp An Chánh, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Khách hàng NMNĐ Nguyễn Thị Út, ấp Lưu Tư, xã Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

09:00 04/12/2025

Một phần ấp Trại Luận, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Khách hàng Cty Nông Sản Đại Phước, ấp Rạch Sen, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 04/12/2025

10:30 04/12/2025

Một phần ấp Long Hòa, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Khách hàng Nguyễn Phước, ấp Hạ, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

15:00 01/12/2025

16:00 01/12/2025

Trạm chuyên dùng Cơ Sở Bún Hoàng Tuấn, ấp 2 xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/12/2025

12:00 02/12/2025

Một phần ấp Ngãi Hiệp, Đa Hòa, Đa Hậu, xã Hưng Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

16:00 03/12/2025

Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

13:00 06/12/2025

Một phần ấp Phú Nhiêu, Thanh Nguyên A, Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, ấp Ô Tre Lớn, Ô Tre Nhỏ, ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B xã Châu Thành, ấp Đai Tèn, Ô Bắp, Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

16:00 06/12/2025

Một phần ấp Thanh Nguyên B xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/12/2025

13:00 07/12/2025

Một phần ấp 1, ấp Bàu Sơn xã Châu Thành, ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/12/2025

13:00 07/12/2025

Các ấp: Ô Bắp, Đai Tèn, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B, Hòa Lạc C, Tân Ngại, Chà Dư, Bót Chếch, Tân Ngại, Bình La xã Song Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/12/2025

16:00 03/12/2025

Một phần ấp Long Khánh B, Long Khánh - xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Ấp Ba Sát, Bào Môn, Mồ Côi, Sa Văng, xã Đôn Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00 05/12/2025

10:30 05/12/2025

Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 05/12/2025

12:00 05/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Thị Ngọc Hoa thuộc ấp Cái Cối - xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/12/2025

16:00 05/12/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Chí Thành 1, Nguyễn Chí Thành 2 thuộc ấp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sángLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27-30/11/2025: Nhiều tuyến đường nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 27-30/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện nhiều khung giờ cuối tuần

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Giá cả thị trường - 16 phút trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.

Cáp ngầm trung thế CADIVI được giới chuyên môn đánh giá cao tại Hội nghị điện lực 2025

Cáp ngầm trung thế CADIVI được giới chuyên môn đánh giá cao tại Hội nghị điện lực 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025 diễn ra ngày 27-28/11/2025, dây cáp điện CADIVI thu hút sự quan tâm của chuyên gia và doanh nghiệp ngành điện qua dòng cáp ngầm trung thế.

Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung Quốc

Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung Quốc

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C điện giá từ 296 triệu đồng, tầm di chuyển 506 km và công nghệ lái thông minh, thách thức trực tiếp Mazda CX-5.

Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone Air bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng.

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới khi bật tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần, lên mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Du học không lo âu, chuyển tiền không tốn phí với Techcombank

Du học không lo âu, chuyển tiền không tốn phí với Techcombank

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Khoảng cách không còn là vấn đề vì Techcombank đã có dịch vụ chuyển tiền quốc tế online nhanh, miễn phí, thêm ưu đãi tỷ giá đến 1 20 điểm (*).

Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị an toàn xịn như Honda SH đã trở thành hiện thực với những khách hàng có tài chính eo hẹp.

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện vừa được hé lộ trước ngày ra mắt đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý khi được xem là đối thủ có thể khiến Kia Morning và Hyundai i10 phải ‘toát mồ hôi’.

Xem nhiều

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng
Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường
Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top