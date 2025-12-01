Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-7/12/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện Địa điểm Lý do 07:00 02/12/2025 12:00 02/12/2025 Đường Mậu Thân: từ Cty TNHH MTV Nghi Phát đến nhà hàng Hoàng Gia (nhà số 216 – Mậu Thân), Phường Trà Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 03/12/2025 12:00 03/12/2025 Đường Võ Văn Kiệt từ Đường 19 tháng 5 đến Công Ty Mai Ninh, Phường Nguyệt Hóa; Đường Trần Phú nối dài từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyệt Hóa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 06/12/2025 13:00 06/12/2025 Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Bến Có đến Bưu điện Nguyệt Hóa; Đường Võ Văn Kiệt từ Võ Nguyên Giáp đến cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Lộc; Một phần Phường Nguyệt Hóa, Ấp Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B xã Song Lộc; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khách sạn Hưng Thuận, Bưu điện Nguyệt Hóa, Khách sạn Thanh Trang, Công ty Trung Tài, Công ty Minabeco, Trung đoàn 926, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 15:00 07/12/2025 Đường Hùng Vương (nối dài) từ vựa gỗ Hai Kiệu đến cửa hàng xăng dầu Phúc Khang và các hẻm; Đường Hùng Vương (nối dài) từ DNTN Hoàng Gia đến Công ty xây dựng Hồng Lực và các hẻm; Trạm biến áp chuyên dùng Doanh nghiệp Hai Sang, Nhà máy La Thành Khương, Cơ sở Trần Nam Phát, Công ty xây dựng Đồng Bằng, Cơ sở Nguyễn Trung Tuấn, Cơ sở Nguyễn Ngân Thúy, Cơ sở gỗ Hùng Phong, Trường chính trị, Bưu Điện Hòa Thuận, Nhà máy xử lý nước khu vực Hòa Thuận; Khu tập thể Kỳ La; Quốc lộ 53 từ ngã ba Hòa Thuận đến Chùa Giữa; Khóm Vĩnh Bảo, Rạch Kinh, Bích Trì, Vĩnh Lợi, Rạch Tôm, Xuân Thạnh, Kỳ La – Phường Hòa Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do 08:00 02/12/2025 11:00 02/12/2025 Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 10:00 03/12/2025 Một phần ấp Kim Câu xã Vinh Kim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 15:00 03/12/2025 Một phần ấp La Bang, Sơn Lang, Ấp Rạch, Hậu Bối, Cải Già Trên, Cải Già Bến, Đồng Cò, Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 10:00 04/12/2025 Một phần ấp Là Ca A, Là Ca B, Nô Lựa A xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/12/2025 10:00 06/12/2025 Một phần ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ, ấp Nô Lựa, Chông Bát, Nhị Trường A xã Nhị Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 06/12/2025 15:00 06/12/2025 Một phần ấp Kim Câu, ấp Kim Hòa, ấp Trà Cuôn, Tân Hiệp xã Vinh Kim Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 16:30 07/12/2025 Một phần ấp Trường Bắn xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/12/2025 16:30 07/12/2025 Một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do 07:30 02/12/2025 12:00 02/12/2025 Trạm Ấp 2-2 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 12:30 02/12/2025 Trạm Ấp 2-2 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 03/12/2025 12:00 03/12/2025 Trạm Chùa Ô Rồm thuộc một phần ấp Ô Rồm xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 12:30 03/12/2025 Trạm Cây Còng, Cây Còng 1 thuộc một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 09:00 04/12/2025 Trạm Cấp Nước Phong Phú thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 04/12/2025 10:00 04/12/2025 Trạm Bơm Xã Phong Phú thuộc một phần ấp 3 xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 12:00 04/12/2025 Trạm Rạch Sung thuộc một phần ấp An Hòa xã An Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 12:30 04/12/2025 Một phần ấp Chông Nô 2 xã An Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 12:00 06/12/2025 Trạm Ô Tưng B3 thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/12/2025 12:30 06/12/2025 Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo và một phần ấp Thông Thảo, Giồng Dầu, Ấp 3 xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 07/12/2025 16:30 07/12/2025 Một phần ấp Thông Thảo xã Cầu Kè; ấp Trà Ốt và một phần ấp 4 xã Tam Ngãi Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do 07:00 01/12/2025 14:00 01/12/2025 Mất điện ấp Đầu Giồng - xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 01/12/2025 16:30 01/12/2025 Mất điện 1 phần ấp Đầu Giồng - xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 11:00 03/12/2025 Mất điện một phần ấp Mộc Anh - xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Mất điện một phần ấp Ba Tục - xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 10:00 04/12/2025 Mất điện ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C, Con Lọp, Long Trường, Chông Bát, Bến Nố - xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Mất điện một phần ấp Lưu Cừ - xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Mất điện một phần ấp Sóc Tro - xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Mất điện một phần ấp Định An - xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 07/12/2025 11:30 07/12/2025 Mất điện một phần ấp Trà Mềm - xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Mất điện ấp Bà Tây, Bến Chùa, Chòm Chuối - xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do 08:00 01/12/2025 12:00 01/12/2025 Một phần ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/12/2025 15:00 07/12/2025 - Xã Hùng Hòa (trừ một phần ấp Chợ thuộc khu vực Chợ Tân Hùng củ) - Một phần ấp Xóm Vó, Đại Mong - xã Tiểu Cần - Một phần ấp An Cư - xã Tân Hòa - Một phần ấp 6 - xã Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 06:30 01/12/2025 16:30 01/12/2025 Một phần khóm Phước An phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 01/12/2025 16:30 01/12/2025 Một phần khóm Long Điền phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Một phần ấp Bào xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 05/12/2025 16:30 05/12/2025 Một phần ấp Bào xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 16:30 05/12/2025 Một phần ấp Bào xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 18:00 07/12/2025 Một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 18:00 07/12/2025 Một phần ấp 14 xã Long Hữu, một phần ấp Đường Liếu, ấp Sóc Ớt, ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 01/12/2025 12:00 01/12/2025 Một phần ấp Cầu Xây, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 01/12/2025 12:00 01/12/2025 Một phần ấp Lưu Tư, Cầu Xây, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 01/12/2025 16:00 01/12/2025 Một phần ấp Trà On, Giồng Mới, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 01/12/2025 16:00 01/12/2025 Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 01/12/2025 08:30 01/12/2025 Một phần ấp Thạnh Hiệp, xã Càng Long, tỉnh Trà Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 01/12/2025 10:00 01/12/2025 Một phần ấp Long Sơn, xã Nhị Long, tỉnh Trà Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 01/12/2025 11:30 01/12/2025 Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 01/12/2025 14:00 01/12/2025 Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 01/12/2025 15:30 01/12/2025 Một phần ấp Trà Gật, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 01/12/2025 17:00 01/12/2025 Một phần ấp Trà Gút, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 02/12/2025 08:30 02/12/2025 Một phần ấp Số 5, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 02/12/2025 10:00 02/12/2025 Một phần ấp Số 5, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 02/12/2025 11:30 02/12/2025 Một phần ấp Số 1, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 02/12/2025 14:00 02/12/2025 Một phần ấp Khóm 10, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 02/12/2025 15:30 02/12/2025 Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Một phần ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 02/12/2025 16:00 02/12/2025 Một phần ấp Đại Đức, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 02/12/2025 12:00 02/12/2025 Một phần ấp Thanh Bình, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 03/12/2025 08:30 03/12/2025 Một phần ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 03/12/2025 12:00 03/12/2025 Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 03/12/2025 16:00 03/12/2025 Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Một phần ấp Bào xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 09:00 03/12/2025 Công ty TNHH SXTM Ngọc Mai TV, ấp Đại Đức, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 03/12/2025 10:00 03/12/2025 Một phần ấp Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Một phần ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Một phần ấp Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 14:00 03/12/2025 Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 14:00 03/12/2025 Khách hàng Nguyễn Văn Thông, ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 03/12/2025 15:30 03/12/2025 Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 03/12/2025 15:30 03/12/2025 Khách hàng Thanh Đồng, ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Một phần ấp An Chánh, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Khách hàng NMNĐ Nguyễn Thị Út, ấp Lưu Tư, xã Tân An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 09:00 04/12/2025 Một phần ấp Trại Luận, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Khách hàng Cty Nông Sản Đại Phước, ấp Rạch Sen, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 04/12/2025 10:30 04/12/2025 Một phần ấp Long Hòa, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Khách hàng Nguyễn Phước, ấp Hạ, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 15:00 01/12/2025 16:00 01/12/2025 Trạm chuyên dùng Cơ Sở Bún Hoàng Tuấn, ấp 2 xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/12/2025 12:00 02/12/2025 Một phần ấp Ngãi Hiệp, Đa Hòa, Đa Hậu, xã Hưng Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 16:00 03/12/2025 Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 13:00 06/12/2025 Một phần ấp Phú Nhiêu, Thanh Nguyên A, Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, ấp Ô Tre Lớn, Ô Tre Nhỏ, ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B xã Châu Thành, ấp Đai Tèn, Ô Bắp, Song Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 16:00 06/12/2025 Một phần ấp Thanh Nguyên B xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/12/2025 13:00 07/12/2025 Một phần ấp 1, ấp Bàu Sơn xã Châu Thành, ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/12/2025 13:00 07/12/2025 Các ấp: Ô Bắp, Đai Tèn, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B, Hòa Lạc C, Tân Ngại, Chà Dư, Bót Chếch, Tân Ngại, Bình La xã Song Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/12/2025 16:00 03/12/2025 Một phần ấp Long Khánh B, Long Khánh - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Ấp Ba Sát, Bào Môn, Mồ Côi, Sa Văng, xã Đôn Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00 05/12/2025 10:30 05/12/2025 Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 05/12/2025 12:00 05/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Thị Ngọc Hoa thuộc ấp Cái Cối - xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/12/2025 16:00 05/12/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Chí Thành 1, Nguyễn Chí Thành 2 thuộc ấp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

