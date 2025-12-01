Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 1-7/12/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:00 02/12/2025
12:00 02/12/2025
Đường Mậu Thân: từ Cty TNHH MTV Nghi Phát đến nhà hàng Hoàng Gia (nhà số 216 – Mậu Thân), Phường Trà Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 03/12/2025
12:00 03/12/2025
Đường Võ Văn Kiệt từ Đường 19 tháng 5 đến Công Ty Mai Ninh, Phường Nguyệt Hóa; Đường Trần Phú nối dài từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyệt Hóa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 06/12/2025
13:00 06/12/2025
Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Bến Có đến Bưu điện Nguyệt Hóa; Đường Võ Văn Kiệt từ Võ Nguyên Giáp đến cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Lộc; Một phần Phường Nguyệt Hóa, Ấp Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B xã Song Lộc; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khách sạn Hưng Thuận, Bưu điện Nguyệt Hóa, Khách sạn Thanh Trang, Công ty Trung Tài, Công ty Minabeco, Trung đoàn 926, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
15:00 07/12/2025
Đường Hùng Vương (nối dài) từ vựa gỗ Hai Kiệu đến cửa hàng xăng dầu Phúc Khang và các hẻm; Đường Hùng Vương (nối dài) từ DNTN Hoàng Gia đến Công ty xây dựng Hồng Lực và các hẻm; Trạm biến áp chuyên dùng Doanh nghiệp Hai Sang, Nhà máy La Thành Khương, Cơ sở Trần Nam Phát, Công ty xây dựng Đồng Bằng, Cơ sở Nguyễn Trung Tuấn, Cơ sở Nguyễn Ngân Thúy, Cơ sở gỗ Hùng Phong, Trường chính trị, Bưu Điện Hòa Thuận, Nhà máy xử lý nước khu vực Hòa Thuận; Khu tập thể Kỳ La; Quốc lộ 53 từ ngã ba Hòa Thuận đến Chùa Giữa; Khóm Vĩnh Bảo, Rạch Kinh, Bích Trì, Vĩnh Lợi, Rạch Tôm, Xuân Thạnh, Kỳ La – Phường Hòa Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do
08:00 02/12/2025
11:00 02/12/2025
Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
10:00 03/12/2025
Một phần ấp Kim Câu xã Vinh Kim
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
15:00 03/12/2025
Một phần ấp La Bang, Sơn Lang, Ấp Rạch, Hậu Bối, Cải Già Trên, Cải Già Bến, Đồng Cò, Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
10:00 04/12/2025
Một phần ấp Là Ca A, Là Ca B, Nô Lựa A xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/12/2025
10:00 06/12/2025
Một phần ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ, ấp Nô Lựa, Chông Bát, Nhị Trường A xã Nhị Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 06/12/2025
15:00 06/12/2025
Một phần ấp Kim Câu, ấp Kim Hòa, ấp Trà Cuôn, Tân Hiệp xã Vinh Kim
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
16:30 07/12/2025
Một phần ấp Trường Bắn xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/12/2025
16:30 07/12/2025
Một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:30 02/12/2025
12:00 02/12/2025
Trạm Ấp 2-2 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
12:30 02/12/2025
Trạm Ấp 2-2 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 03/12/2025
12:00 03/12/2025
Trạm Chùa Ô Rồm thuộc một phần ấp Ô Rồm xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
12:30 03/12/2025
Trạm Cây Còng, Cây Còng 1 thuộc một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
09:00 04/12/2025
Trạm Cấp Nước Phong Phú thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 04/12/2025
10:00 04/12/2025
Trạm Bơm Xã Phong Phú thuộc một phần ấp 3 xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
12:00 04/12/2025
Trạm Rạch Sung thuộc một phần ấp An Hòa xã An Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
12:30 04/12/2025
Một phần ấp Chông Nô 2 xã An Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
12:00 06/12/2025
Trạm Ô Tưng B3 thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/12/2025
12:30 06/12/2025
Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo và một phần ấp Thông Thảo, Giồng Dầu, Ấp 3 xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 07/12/2025
16:30 07/12/2025
Một phần ấp Thông Thảo xã Cầu Kè; ấp Trà Ốt và một phần ấp 4 xã Tam Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:00 01/12/2025
14:00 01/12/2025
Mất điện ấp Đầu Giồng - xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 01/12/2025
16:30 01/12/2025
Mất điện 1 phần ấp Đầu Giồng - xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
11:00 03/12/2025
Mất điện một phần ấp Mộc Anh - xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Mất điện một phần ấp Ba Tục - xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
10:00 04/12/2025
Mất điện ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C, Con Lọp, Long Trường, Chông Bát, Bến Nố - xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Mất điện một phần ấp Lưu Cừ - xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Mất điện một phần ấp Sóc Tro - xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Mất điện một phần ấp Định An - xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 07/12/2025
11:30 07/12/2025
Mất điện một phần ấp Trà Mềm - xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Mất điện ấp Bà Tây, Bến Chùa, Chòm Chuối - xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do
08:00 01/12/2025
12:00 01/12/2025
Một phần ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/12/2025
15:00 07/12/2025
- Xã Hùng Hòa (trừ một phần ấp Chợ thuộc khu vực Chợ Tân Hùng củ) - Một phần ấp Xóm Vó, Đại Mong - xã Tiểu Cần - Một phần ấp An Cư - xã Tân Hòa - Một phần ấp 6 - xã Tiểu Cần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30 01/12/2025
16:30 01/12/2025
Một phần khóm Phước An phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 01/12/2025
16:30 01/12/2025
Một phần khóm Long Điền phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Một phần ấp Bào xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 05/12/2025
16:30 05/12/2025
Một phần ấp Bào xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
16:30 05/12/2025
Một phần ấp Bào xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
18:00 07/12/2025
Một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
18:00 07/12/2025
Một phần ấp 14 xã Long Hữu, một phần ấp Đường Liếu, ấp Sóc Ớt, ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 01/12/2025
12:00 01/12/2025
Một phần ấp Cầu Xây, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 01/12/2025
12:00 01/12/2025
Một phần ấp Lưu Tư, Cầu Xây, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 01/12/2025
16:00 01/12/2025
Một phần ấp Trà On, Giồng Mới, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 01/12/2025
16:00 01/12/2025
Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 01/12/2025
08:30 01/12/2025
Một phần ấp Thạnh Hiệp, xã Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 01/12/2025
10:00 01/12/2025
Một phần ấp Long Sơn, xã Nhị Long, tỉnh Trà Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 01/12/2025
11:30 01/12/2025
Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 01/12/2025
14:00 01/12/2025
Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 01/12/2025
15:30 01/12/2025
Một phần ấp Trà Gật, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 01/12/2025
17:00 01/12/2025
Một phần ấp Trà Gút, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 02/12/2025
08:30 02/12/2025
Một phần ấp Số 5, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 02/12/2025
10:00 02/12/2025
Một phần ấp Số 5, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 02/12/2025
11:30 02/12/2025
Một phần ấp Số 1, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 02/12/2025
14:00 02/12/2025
Một phần ấp Khóm 10, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 02/12/2025
15:30 02/12/2025
Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Một phần ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 02/12/2025
16:00 02/12/2025
Một phần ấp Đại Đức, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 02/12/2025
12:00 02/12/2025
Một phần ấp Thanh Bình, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 03/12/2025
08:30 03/12/2025
Một phần ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 03/12/2025
12:00 03/12/2025
Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 03/12/2025
16:00 03/12/2025
Một phần ấp Lo Co B, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Một phần ấp Bào xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
09:00 03/12/2025
Công ty TNHH SXTM Ngọc Mai TV, ấp Đại Đức, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 03/12/2025
10:00 03/12/2025
Một phần ấp Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Một phần ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Một phần ấp Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
14:00 03/12/2025
Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
14:00 03/12/2025
Khách hàng Nguyễn Văn Thông, ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 03/12/2025
15:30 03/12/2025
Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 03/12/2025
15:30 03/12/2025
Khách hàng Thanh Đồng, ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Một phần ấp An Chánh, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Khách hàng NMNĐ Nguyễn Thị Út, ấp Lưu Tư, xã Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
09:00 04/12/2025
Một phần ấp Trại Luận, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Khách hàng Cty Nông Sản Đại Phước, ấp Rạch Sen, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 04/12/2025
10:30 04/12/2025
Một phần ấp Long Hòa, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Khách hàng Nguyễn Phước, ấp Hạ, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
15:00 01/12/2025
16:00 01/12/2025
Trạm chuyên dùng Cơ Sở Bún Hoàng Tuấn, ấp 2 xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/12/2025
12:00 02/12/2025
Một phần ấp Ngãi Hiệp, Đa Hòa, Đa Hậu, xã Hưng Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
16:00 03/12/2025
Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
13:00 06/12/2025
Một phần ấp Phú Nhiêu, Thanh Nguyên A, Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, ấp Ô Tre Lớn, Ô Tre Nhỏ, ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B xã Châu Thành, ấp Đai Tèn, Ô Bắp, Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
16:00 06/12/2025
Một phần ấp Thanh Nguyên B xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/12/2025
13:00 07/12/2025
Một phần ấp 1, ấp Bàu Sơn xã Châu Thành, ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/12/2025
13:00 07/12/2025
Các ấp: Ô Bắp, Đai Tèn, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B, Hòa Lạc C, Tân Ngại, Chà Dư, Bót Chếch, Tân Ngại, Bình La xã Song Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/12/2025
16:00 03/12/2025
Một phần ấp Long Khánh B, Long Khánh - xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Ấp Ba Sát, Bào Môn, Mồ Côi, Sa Văng, xã Đôn Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00 05/12/2025
10:30 05/12/2025
Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 05/12/2025
12:00 05/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Thị Ngọc Hoa thuộc ấp Cái Cối - xã Long Vĩnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/12/2025
16:00 05/12/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Chí Thành 1, Nguyễn Chí Thành 2 thuộc ấp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
