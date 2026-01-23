Cập nhật lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026 mới nhất
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần sẽ không có khu dân cư và đơn vị nào thuộc Đà Lạt bị mất điện.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 23 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 23 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 23 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Bảo Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đơn Dương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Di Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đức Trọng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.
