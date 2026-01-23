Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cập nhật lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026 mới nhất

Thứ sáu, 07:52 23/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần sẽ không có khu dân cư và đơn vị nào thuộc Đà Lạt bị mất điện.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 23 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 23 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Cập nhật lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026 mới nhất - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 23 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026: Có sự thay đổi lớn về khu vực mất điện

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026: Có sự thay đổi lớn về khu vực mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Cùng chuyên mục

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 59 phút trước

GĐXH - SUV phổ thông được phân phối với nhiều phiên bản, trải dài từ động cơ đốt trong đến hybrid và thuần điện, có giá khởi điểm từ hơn 200 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà mặt phố trên địa bàn 5 xã mới được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Trong nhịp sống hiện đại, lò vi sóng đã trở thành trợ thủ quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Từ hâm nóng bữa ăn, rã đông thực phẩm đến chuẩn bị nhiều món cùng lúc, lò vi sóng giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

Năm 2026 nên mua trang sức vàng tây hay vàng ta để giữ giá?

Năm 2026 nên mua trang sức vàng tây hay vàng ta để giữ giá?

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Vàng tây và vàng ta đều rất phổ biến và được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam. Sự khác biệt về hàm lượng vàng khiến vàng tây và vàng ta trở thành yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 tiếp tục giữ mức 2%

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 tiếp tục giữ mức 2%

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 22/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Sắm tết tại siêu thị BRGMart, Ngựa vàng khai vận 2026

Sắm tết tại siêu thị BRGMart, Ngựa vàng khai vận 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hệ thống siêu thị BRGMart triển khai chương trình mua sắm Tết với chủ đề “Sắm Tết BRGMart, Ngựa Vàng Khai Vận”, diễn ra từ ngày 16/01 đến 16/02/2026.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%: Gửi 500 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%: Gửi 500 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,3%/năm.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay giảm mạnh tại thời điểm mở phiên, nhưng qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá đã hồi phục đến 1,2 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt Nam

Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe số Honda Wave Alpha 110cc không chỉ đẹp, rẻ lại cực kỳ tiết kiệm xăng.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế kiểu Vision, ắc quy 72V-38Ah đi 120 km/lần sạc và phanh đĩa đôi.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt Nam

Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top