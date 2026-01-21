Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 21 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 21 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.