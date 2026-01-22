Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026: Có sự thay đổi lớn về khu vực mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 22 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.