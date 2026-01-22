Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026: Có sự thay đổi lớn về khu vực mất điện

Thứ năm, 07:58 22/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ có sự thay đổi mới về thời gian mất điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điệnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 22 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 25/1/2026.

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ có sự thay đổi mới trong việc mất điện.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Chi tiết lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 21 - 25/1/2026)

Chi tiết lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 21 - 25/1/2026)

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Số lượng khu vực mất điện có thay đổi lớn

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 20 - 25/1/2026): Số lượng khu vực mất điện có thay đổi lớn

2 cách tra cứu nợ thuế nhanh chóng, dễ dàng năm 2026

2 cách tra cứu nợ thuế nhanh chóng, dễ dàng năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 46 phút trước

GĐXH - Hiện nay, với 2 cách tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc website chính thức của Cục Thuế, người nộp thuế có thể dễ dàng phát hiện mức tiền chậm nộp thuế năm 2025.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần sẽ không có khu dân cư và đơn vị nào thuộc Bình Thuận bị mất điện.

Đồng Phục Blouse - Nâng tầm trang phục y tế cao cấp

Đồng Phục Blouse - Nâng tầm trang phục y tế cao cấp

Sản phẩm - Dịch vụ - 55 phút trước

Đồng Phục Blouse hướng đến thời trang y tế cao cấp, tập trung từ thiết kế, chất liệu đến sản xuất, nhằm mang đến sản phẩm chất lượng, tiện dụng và tính thẩm mỹ cao.

Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế kiểu Vision, ắc quy 72V-38Ah đi 120 km/lần sạc và phanh đĩa đôi.

MPV 7 chỗ giá 315 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

MPV 7 chỗ giá 315 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ của Kia với thiết kế bắt mắt, trang bị đáng chú ý và giá bán khởi điểm từ 315 triệu đồng.

Loại quả trước đây chỉ 'nhà giàu' mới dám ăn giờ bán đầy vỉa hè giá rẻ khó tin

Loại quả trước đây chỉ 'nhà giàu' mới dám ăn giờ bán đầy vỉa hè giá rẻ khó tin

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Từng là loại quá có mức giá tương đối đắt đỏ, sánh ngang với hoa quả nhập khẩu, nhưng giờ đây mặt hàng này được bày bán ngập tràn thị trường với giá rẻ khó tin.

Tâm lý học đường: Khoảng trống giữa chủ trương và năng lực thực thi

Tâm lý học đường: Khoảng trống giữa chủ trương và năng lực thực thi

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Tư vấn học đường không còn là lời kêu gọi chung chung; các quy định đã dần cụ thể hóa yêu cầu triển khai trong nhà trường.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 21/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Xe ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam đang được khách hàng quan tâm nhờ thiết độc đáo và mới lạ, dễ hút khách hơn Honda Vision với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế?

Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ có nhiều thay đổi quan trọng về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai, nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế.

Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lập kỷ lục cao lịch sử mới.

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay (21/1): Thị trường trong nước hạ nhiệt, giá giao dịch lùi thêm khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (21/1): Thị trường trong nước hạ nhiệt, giá giao dịch lùi thêm khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Sản phẩm - Dịch vụ

