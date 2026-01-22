Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần sẽ không có khu dân cư và đơn vị nào thuộc Bình Thuận bị mất điện.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 22 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 22 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 22 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tuy Phong
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện La Gi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 22 - 25/1/2026.
