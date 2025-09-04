5 triệu chứng cảnh báo thiếu sắt ở trẻ em cha mẹ dễ bỏ qua và cách bổ sung an toàn
GĐXH - Thiếu sắt ở trẻ em có thể gây chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Cha mẹ cần nhận biết 5 dấu hiệu sớm và bổ sung đúng cách để con khỏe mạnh.
Bác sĩ hướng dẫn cách ăn quả na không làm tăng đường huyết cho người bệnh đái tháo đườngBệnh thường gặp - 13 giờ trước
Quả na vẫn có lợi cho người bệnh đái tháo đường nếu biết ăn đúng cách. Để ăn na một cách an toàn và không làm tăng đường huyết, người bệnh nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ.
Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh timBệnh thường gặp - 16 giờ trước
Bạn đã bao giờ tự hỏi: Có chế độ ăn uống nào có thể giúp phòng ngừa bệnh tật không? Các nhà khoa học đã phát hiện một chế độ ăn uống đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ giúp giảm nguy cơ ung thư, đái tháo đường và bệnh tim.
Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếpBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Trước khi phẫu thuật phì đại tuyến vú, người phụ nữ này có bộ ngực bị quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp...
Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.
7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạchBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.
6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dàiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.
Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...
5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhàBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quanBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnhBệnh thường gặp
GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...