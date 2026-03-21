Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điều

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Đây là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trên cả nước, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Được xướng tên trong danh sách "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025" đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Nguyễn Đình Bắc. Đặc biệt, anh còn "sánh vai" cùng nhiều gương mặt nổi bật ở các lĩnh vực khác, trong đó có nữ ca sĩ Hòa Minzy - đại diện tiêu biểu của lĩnh vực nghệ thuật.

Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) là tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025.

Các thành tích cầu thủ này đạt được đó là: HCV Bóng đá nam SEA Games 33; Vô địch giải bóng đá U23 ASEAN; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch bóng đá U23 ASEAN; Quả bóng Bạc Việt Nam; danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm.

Cùng CLB Công an Hà Nội giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Nhận được tin vui, Đình Bắc đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nam cầu thủ bày tỏ sự biết ơn và niềm hạnh phúc giản dị: "Đây chắc chắn là động lực để Bắc luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày! Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều ạ!"; "Bắc xin cảm ơn tình cảm mà tất cả mọi người dành cho Bắc ạ!".

Nguyễn Đình Bắc giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025. Ảnh: FBNV

Với Đình Bắc, đây chắc chắn sẽ là bước đệm quan trọng để anh tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với tuổi đời còn rất trẻ, phía trước Đình Bắc vẫn là chặng đường dài. Nhưng với tinh thần nỗ lực không ngừng cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong hành trình trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Dự kiến, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tối 25/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Các cá nhân đạt danh hiệu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, phần thưởng bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân tại Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, biểu dương...

