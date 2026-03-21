Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điều
GĐXH - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.
Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Đây là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trên cả nước, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.
Được xướng tên trong danh sách "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025" đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Nguyễn Đình Bắc. Đặc biệt, anh còn "sánh vai" cùng nhiều gương mặt nổi bật ở các lĩnh vực khác, trong đó có nữ ca sĩ Hòa Minzy - đại diện tiêu biểu của lĩnh vực nghệ thuật.
Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) là tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025.
Các thành tích cầu thủ này đạt được đó là: HCV Bóng đá nam SEA Games 33; Vô địch giải bóng đá U23 ASEAN; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch bóng đá U23 ASEAN; Quả bóng Bạc Việt Nam; danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm.
Cùng CLB Công an Hà Nội giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.
Nhận được tin vui, Đình Bắc đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nam cầu thủ bày tỏ sự biết ơn và niềm hạnh phúc giản dị: "Đây chắc chắn là động lực để Bắc luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày! Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều ạ!"; "Bắc xin cảm ơn tình cảm mà tất cả mọi người dành cho Bắc ạ!".
Với Đình Bắc, đây chắc chắn sẽ là bước đệm quan trọng để anh tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với tuổi đời còn rất trẻ, phía trước Đình Bắc vẫn là chặng đường dài. Nhưng với tinh thần nỗ lực không ngừng cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong hành trình trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Dự kiến, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tối 25/3 tại Thủ đô Hà Nội.
Các cá nhân đạt danh hiệu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, phần thưởng bằng tiền mặt.
Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân tại Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, biểu dương...
Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thaiGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ngô Lan Hương cho rằng tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn mang thai.
Sơn Tùng khiến khán giả rơi nước mắtGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Sơn Tùng nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả khi hóa thân vào vai Minh trong "Bước chân vào đời".
Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn traiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.
Vợ chồng ca sĩ Jimmii Nguyễn hồi tưởng về căn nhà đầu tiên tại Việt NamGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Khi trở về quê nhà sinh sống, vợ chồng Jimmii Nguyễn đã có căn nhà đầu tiên của mình, ở nơi ấy, họ chứng kiến các con lớn lên trong tình yêu thương, niềm hạnh phúc.
Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tốiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường - quý ông độc thân của Vbiz lại khiến fan nữ xôn xao khi tiết lộ mỗi tối nhắn tin cho một người đẹp.
Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vuiGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong đó ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc.
Nam NSƯT - Táo Kinh tế trong Táo Quân 2024, đời thực làm bố đơn thân kín tiếngGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - NSƯT Quốc Quân chính là người đóng thay nhân vật Táo Kinh tế của Quang Thắng trong Táo Quân 2024. Ngoài vai diễn gây chú ý, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả tò mò về vai trò làm bố đơn thân.
Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.
Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị HàGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã trúng cử HĐND tại địa phương.
Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.
Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'Giải trí
GĐXH - Mừng tuổi mới của Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã gọi anh là "chồng yêu" cùng lời chúc giản dị và dễ thương.