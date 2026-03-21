Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điều

Thứ bảy, 16:42 21/03/2026 | Giải trí
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói 1 điều - Ảnh 1.

Cầu thủ Đình Bắc được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Đây là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trên cả nước, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Được xướng tên trong danh sách "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025" đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Nguyễn Đình Bắc. Đặc biệt, anh còn "sánh vai" cùng nhiều gương mặt nổi bật ở các lĩnh vực khác, trong đó có nữ ca sĩ Hòa Minzy - đại diện tiêu biểu của lĩnh vực nghệ thuật.

Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) là tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025.

Các thành tích cầu thủ này đạt được đó là: HCV Bóng đá nam SEA Games 33; Vô địch giải bóng đá U23 ASEAN; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch bóng đá U23 ASEAN; Quả bóng Bạc Việt Nam; danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm.

Cùng CLB Công an Hà Nội giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Nhận được tin vui, Đình Bắc đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nam cầu thủ bày tỏ sự biết ơn và niềm hạnh phúc giản dị: "Đây chắc chắn là động lực để Bắc luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày! Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều ạ!"; "Bắc xin cảm ơn tình cảm mà tất cả mọi người dành cho Bắc ạ!".

Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói 1 điều - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Bắc giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025. Ảnh: FBNV

Với Đình Bắc, đây chắc chắn sẽ là bước đệm quan trọng để anh tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với tuổi đời còn rất trẻ, phía trước Đình Bắc vẫn là chặng đường dài. Nhưng với tinh thần nỗ lực không ngừng cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong hành trình trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Dự kiến, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tối 25/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Các cá nhân đạt danh hiệu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, phần thưởng bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân tại Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, biểu dương...

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹĐình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ

GĐXH - Ngôi nhà mới của gia đình Đình Bắc đang thi công đến tầng hai với mặt tiền bề thế, nằm kế bên căn nhà gắn với tuổi thơ của tiền đạo 2K4.

Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điệnThực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện

GĐXH - Ngôi nhà của Đình Bắc mang đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ

Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện

MC Khánh Vy và Đình Bắc 'bắn' tiếng Nghệ An gây sốt mạng xã hội

Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình Bắc

Hé lộ cách làm món ăn giúp Đình Bắc tăng 20cm chiều cao trong 7 tháng, tăng tốc như xe F1 để rực sáng ở VCK U23 Châu Á 2026

Cùng chuyên mục

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngô Lan Hương cho rằng tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn mang thai.

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Sơn Tùng nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả khi hóa thân vào vai Minh trong "Bước chân vào đời".

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Khi trở về quê nhà sinh sống, vợ chồng Jimmii Nguyễn đã có căn nhà đầu tiên của mình, ở nơi ấy, họ chứng kiến các con lớn lên trong tình yêu thương, niềm hạnh phúc.

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường - quý ông độc thân của Vbiz lại khiến fan nữ xôn xao khi tiết lộ mỗi tối nhắn tin cho một người đẹp.

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong đó ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc.

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - NSƯT Quốc Quân chính là người đóng thay nhân vật Táo Kinh tế của Quang Thắng trong Táo Quân 2024. Ngoài vai diễn gây chú ý, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả tò mò về vai trò làm bố đơn thân.

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã trúng cử HĐND tại địa phương.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.

Xem nhiều

Giải trí

GĐXH - Mừng tuổi mới của Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã gọi anh là "chồng yêu" cùng lời chúc giản dị và dễ thương.

Xem - nghe - đọc
Giải trí
Giải trí
Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top