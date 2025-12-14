Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025

Chủ nhật, 16:36 14/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 14/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 14/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

14/12/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 14/12/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3


Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 14/12/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Top