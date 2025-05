'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 35): Nguyên nổi nóng khi An ghép đôi với Thảo, ông Bình bối rối vì bà Quyên cầm tay

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 35 được phát sóng vào tối nay (6/5), sau khi nghe Thảo (diễn viên Thanh Huế) thổ lộ tình cảm dành cho Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) từ rất lâu, An (diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) quyết định giúp bạn bằng cách nói cho Nguyên biết. Mặc dù trong lòng vẫn không vui, nhưng An vẫn cố gắng để giúp bạn vì đã trót nhận lời với Thảo.

Khi Nguyên nghe An nói có người rất gần anh, thích anh lắm mà anh chẳng biết, Nguyên tưởng đó chính là An nên trong lòng thấy vui, mừng ra mặt. Tuy nhiên, khi An tiết lộ đó chính là Thảo, Nguyên nói chỉ coi Thảo như đồng nghiệp và bạn thân của An, không hơn không kém. Nguyên vốn là một chàng trai điềm tĩnh, trở nên khó chịu. Đang từ chỗ vui mừng chuyển sang tức giận, thậm chí to tiếng với An khi biết cô có ý định giúp ghép họ thành đôi.

An tiết lộ chuyện Thảo thích Nguyên khiến anh chàng nổi nóng.

Ở một diễn biến khác trong tập 35, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) mang rất nhiều đồ ăn tới nhà Tuệ Minh (diễn viên Lương Thu Trang), gọi mãi không thấy ai trả lời, ông hồn nhiên vào nhà khi thấy cửa đang mở. Tuệ Minh bước ra từ phòng tắm hốt hoảng khi thấy ông Chính ngồi ở cửa. Ông Chính không chút ngại ngùng tiến đến chỗ Tuệ Minh và nói thấy cửa mở nên vào. Tuệ Minh hốt hoảng tìm cách trốn tránh, cô liền tới mở cửa tủ lạnh để che đi cơ thể.

Tuệ Minh nhanh trí kéo cánh cửa tủ lạnh để che cơ thể sau khi bước ra từ phòng tắm thấy ông Chính xuất hiện trước mắt.

Bà Quyên (NSƯT Kiều Anh) sau khi hoá giải mọi hiểu lầm với Việt (diễn viên Thái Vũ), đã dũng cảm trở lại căn nhà của bố con ông Bình (NSƯT Thái Sơn). Bà Quyên xúc động trước sự quan tâm của ông Bình rồi đột ngột nắm tay nói lời cảm ơn. Hành động bất ngờ của bà Quyên khiến ông Bình bối rối.

"Cuộc đời em toàn là cay đắng. Chỉ từ khi Việt nhận lại em, em thấy cháu được sống trong một gia đình hạnh phúc, anh thì thương yêu con hết lòng, em đã thấy lại vị ngọt lành rồi anh ạ" - bà Quyên tâm sự.

Bà Quyên tới gặp ông Bình để nói lời cảm ơn.

Tập 35 "Cha tôi người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (6/5). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.